معدل التضخم يرتفع إلى 1.6% لشهر سبتمبر الماضي

أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأنه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 133.8 نقطة لشهر سبتمبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.6% عن شهر اغسطس 2022.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 4.4%، مجموعة الخضروات بنسبة 6.2%، مجموعة الدخان بنسبة 3.5%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 3.7%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1.3%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 4.5%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.5%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.4%.

وذلك رغم انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة -12.8%.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 15.3% لشهر سبتمبر 2022 مقابل 8.0% لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهرى

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.1%) خلال شهــر سبتمبر 2022 مقارنة بشهـر اغسطس الماضي وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (6.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (4.4%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (4.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.8%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.2%).

وذلك رغم انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-1.5%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.4%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (3.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (3.5%).

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (5.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.7%).

فيما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (3.2%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%) .

كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (3.1%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (2.8%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (2.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.6%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.3%).

كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.9%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه انخفاضاً قدره (-3.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-12.8%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (4.6%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (4.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.5%).

كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (2.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة (4.3%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.4%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (1.4%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر سبتمبر 2022 مقارنة بشهر سبتمبر 2021):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (21.5%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (49.4%).

ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (35.4%)، كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (33.2%).

وارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (31.5%)، كما ارتفعت أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (28.9%).

ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (26.6%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (21.4%).

ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (19.6%).

ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (17.7%).

وذلك رغم انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-9.1%).

وانخفصت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.1%)، فيما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (12.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (12.9%).

وسجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (12.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (21.5%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (16.9%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (15.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (13.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (8.8%).

كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (6.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (28.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (13.4%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (4.3%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (4.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.8%).

بينما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (17.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (19.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (19.1%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (16.1%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (15.8%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (15.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (10.9%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (8.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (16.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (15.9%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (3.5%).

كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (16.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (21.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (17.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (13.2%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).

فيما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (24.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (32.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (25.9%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (24.2%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (14.8%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (8.6%).

وسجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (14.7%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%).

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (26.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (26.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (11.5%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (13.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة (19.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (17.9%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (6.8%).