معدل التضخم يتباطأ في منطقة اليورو عند 10.1% بأقل من التوقعات

تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر بنسبة أقل من القراءة الأولية، ما يدعم خطط البنك المركزي الأوروبي المتشددة لمحاربة ضغوط الأسعار.

التضخم في منطقة اليورو

وارتفعت أسعار المستهلكين بمنطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة بنسبة 10.1% عن العام السابق، وفقاً لأرقام يوروستات المنشورة اليوم الجمعة. وفي الوقت نفسه كانت أقل من 10.6% التي سجلها الشهر السابق، ولكنَّها أعلى بـ0.1 نقطة مئوية عن القراءة الأولية.

وسمح أول تقهقر للتضخم منذ عام ونصف العام للبنك المركزي الأوروبي بتقليل وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ليرفع تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة، بعد زيادتين متتاليتين بمقدار 75 نقطة أساس.

ومع ذلك، وفي ظل التوقُّعات التي تظهر أنَّ نمو أسعار المستهلكين سيظل أعلى من الهدف البالغ 2% حتى 2025؛ ألمحت الرئيسة كريستين لاغارد إلى المزيد من الزيادات لأسعار الفائدة بنصف نقطة في أول اجتماعين العام المقبل.