معدل التضخم في مصر يسجل 33.7% خلال مايو على أساس سنوي

سجل معدل التضخم في مصر لإجمالي الجمهورية 33.7% خلال مايو الماضي على أساس سنوي ، حسبما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح اليوم. وسجل معدل التضخم 2.7% خلال مايو على أساس شهري مقارنة مع أبريل.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن العوامل المؤثرة في معدل التضخم لشهر مايو كان أبرزها ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 58.9%، وتكاليف الرعاية الصحية بنسبة 18%، والمطاعم والفنادق بنسبة 48.8%.

وكان التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية قد تباطأ إلى 31.5% خلال أبريل 2023 هبوطا من 33% في مارس السابق عليه.