معدل التضخم في السودان يتخطى 359% في 2021

زاد التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد شديدة التقلب مثل الأغذية، إلى 443.48% في ديسمبر، مقارنة مع 428.34% في نوفمبر.

وصل معدل التضخم في السودان إلى 359.09% في 2021 ارتفاعا من 163.26% في 2020، بحسب ما نقلته قناة العربية عن جهاز الإحصاء السوداني الأحد.

وأضاف الجهاز في بيان أن التضخم تباطأ إلى 318.21% على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل 339.58% في الشهر السابق.

وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد شديدة التقلب مثل الأغذية، إلى 443.48% في ديسمبر، مقارنة مع 428.34% في نوفمبر.

وقفزت أسعار البنزين في السودان في 18 نوفمبر الماضي بمقدار 42 جنيها سودانيا إلى 362 جنيها للتر، فيما زادت أسعار الديزل أيضا بنفس المقدار 42 جنيها، لتصل إلى 347 جنيها.