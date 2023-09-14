معدل التضخم في أمريكا يرتفع في أغسطس

سجل معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة صعودا في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.

وذكرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال أغسطس الماضي بنسبة 6ر0% شهريا بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% في يوليو الماضي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% خلال يوليو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة0.2 % فقط.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 3.7% مقابل 3.2% خلال يوليو، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 3.6% سنويا.