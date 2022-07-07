معدل التضخم السنوي في مصر يقفز إلى 14.7% خلال يونيو

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.7%) لشهر يونيو 2022 مقابل (5.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلوغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (129.8) نقطة لشهر يونيو الماضي، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.3%) عن شهر مايو الماضي.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم أسباب هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-18.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.5%).
هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.1%).
وأشار الجهاز إلى ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.7%)،
وأضاف أن أسعار مجموعة العناية الشخصية ازدادت بنسبة (2.3%).