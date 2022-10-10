معدل البطالة يهبط في تركيا إلى 9.6% خلال أغسطس



هبط معدل البطالة في تركيا بواقع 0.4 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 9.6% في أغسطس المنصرم، فيما تراجعت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميا إلى 19.8%، حسبما أوضحت بيانات صادرة اليوم الإثنين، عن معهد الإحصاء التركي.

واتخذ معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة، والذي بلغ 22.4% في يوليو الماضي، اتجاها نزوليا بعد أن بلغ ذروته عند 29.6% في يناير 2021 بسبب التداعيات الاقتصادية لإجراءات مواجهة جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أنه تم تعديل معدل البطالة ليوليو إلى 10.0% من 10.1%.

وارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة في أغسطس بواقع 0.4 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 53.0 %.