معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 7.1 بنهاية مارس

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير – مارس) لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 7,1% من إجمالي قـوة العمـل بانخفاض 0,1% عن الربع السابق.

قـوة العمل (وتشمل المشتغلين والمتعطلين)

وبحسب بيان الجهاز، سجلت تقديرات حجم قوة العمل نحو 30,571 مليون فرد مقابل 30,344 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0,7% وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13,255 مليون فرد بينما بلغت في الريف 17,316 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,190 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,381 مليون فرد.

وأرجع الجهاز سبب الارتفاع إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (241) ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (14) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (227) ألف فرد.

المتعـطلون

وسجل عدد المتعطلين 2,171 مليون متعطل بنسبة 7,1% من إجمالى قوة العمل (1,137 مليون من الذكور، 1,034 مليون من الإناث) مقــابـل 2,185 مليون متعطل عن الربع السابق 2022 بانخفاض قـدره (14) ألف متعطل بنسبة 0,6%، وبارتفاع قــدره (26) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1,2%.

المتعطلون طبقاً للنوع:

4,5 % معـدل البطالة بين الذكور

فيما بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 4.5% من إجمالي الذكور في قوة العمل في الربع الحالي بينما كان 4.7% في الربع السابق وكذلك 4.9% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل البطالة بين الإناث 19.2% من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 19.3% في الربع السابق مقابل 17.7% في الربع المماثل من العام السابق.

وسجلت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة) خلال الربع الحالى 60,3% مقابل 63,0% فى الربع السابق من إجمالي المتعطلين، بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة ) 60.3% من إجمالى المتعطلين، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:

• 6,0 % لإجمالى الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث بلغت (8,6% للذكور، 3,1% للإناث) مقابل 7,7% فى الربع السابق (الذكور 10,1% والإناث 4,8%).

• 27,2 % لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت (26,4% للذكور، 28,2% للإناث) مقابل 29,4% فى الربع السابق (الذكور 28,1% والإناث 31,0%).

• 27,1 % لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة) حيث بلغت (25,8% للذكور، 28,6% للإناث) مقابل 25,9% فى الربع السابق (الذكور 24,7% والإناث 27,3%)ز

• 39,7 % من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية (30 – 64 سنة) حيث بلغت (39,2% للذكور، 40,1% للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 37,1% خلال الربع السابق حيث بلغت (37,0% للذكور، 36,9% للإناث).

متعطلون طبقاً لمحل الإقامة

وكشفت البيانات عن بلوغ معدل البطالة في الحضر 10,3% من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10,7% فـــي الربــع السابق مقابل 10,5% في الربع المماثل من العام السابق.

وسجل معدل البطالة في الريف يصل إلى 4,7% من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 4,5% في الربع السابق مقابل 4,5% فى الربــع المماثل من العام السابق.

وأفادت البيانات ببلوغ 81,7 %من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الأول لعام 2023، بينما نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) تصل إلى 81,7% في الربع الحالي مقابل 83,2 % في الربع السابق من إجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالآتي :

وأشارت إلى بلوغ 37,8 % من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 37,0% بالربع السابق و 37,6% فى الربع المماثل من العام السابق.

بجانب 43,9 % من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 46,2% بالـربع السابق بينما كان 45,4% في الربع المماثل من العام السابق.

المشتـغلون

بلغ عـدد المشتغلين 28,400 مليون فرد بينما كان 28,159 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 0,9% وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11,896 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16,504 مليون مشتغل .