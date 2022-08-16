معدل البطالة في بريطانيا يستقر قرب أدنى مستوى منذ نصف قرن

شهدت أسواق العمل البريطانية تراجعا، إذ صارت الشركات أكثر حذرا فيما يتعلق بالتوظيف، وواجه العمال انخفاضا قياسيا لأجورهم الأساسية عند تعديلها مع ارتفاع التضخم، حسبما أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الثلاثاء

واستقر معدل البطالة في البلاد عند 3.8 %، حسبما توقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، بالقرب من أدنى مستوى له منذ نصف قرن.

لكن عدد العاملين زاد بنحو 160 ألفا في الفترة من أبريل إلى يونيو ، وهو أقل كثيرا من توقعات استطلاع لرويترز أشار إلى زيادة قدرها 256 ألفا.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض للمرة الأولى منذ منتصف العام 2020.

كما ارتفعت الأجور، بدون العلاوات، 4.7 % في تحسن عن الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، لكن عند تعديلها في ضوء التضخم انخفضت 4.1 %، وهو أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات ذات الصلة في عام 2001.

قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه باستثناء روسيا، يعد الاقتصاد البريطاني الأسوأ أداءا بين اقتصادات دول مجموعة الـ20، بعد الحرب الأوكرانية وتمرير قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمعروف بقانون “بريكست”.