معدل الإلغاء بمبيعات «سوديك» يرتفع لنحو 21% الربع الأول من 2023

ارتفع معدل إلغاء مبيعات شركة “السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك” خلال الربع الأول من العام الجاري وسجل نحو 21%، وهو ما أرجعه عدد من المحللين الماليين ببنوك استثمار لعدة عوامل إما بسبب التخلف عن السداد أو الرغبة لعمل إعادة تسعير بغرض تحسين هامش الربح .

وسجل صافى ربح شركة “سوديك” بفترة الربع الأول من العام الجاري، حوالى 191 مليون جنيه مقارنة مع 228.2 مليون بمعدل تراجع 16.3% .

بداية قال سويف البنا محلل العقارات الأول بشركة “نعيم القابضة”، إن معدل إلغاء مبيعات الشركة ارتفع بالربع الأول من العام ووصل إلى 21% مقارنة مع متوسط تاريخي عادة ما يسجل 8%.

وتكهن أن إلغاء التعاقدات من الممكن أن يكون بسبب رغبتها لعمل إعادة تسعير مما يحسن هامش الربح.

وأوضح أن «سوديك» رفعت أسعار مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 55% عن الربع المقارن من 2022، مضيفًا أن لديها رصيدا من الوحدات غير المسلمة ستؤثر بشكل إيجابى على الإيرادات عند التسليم.

وفي سياق متصل قالت بحوث “الأهلي فاروس”، إن معدل إلغاء المبيعات بلغ 21% خلال الربع الأول 2023، مقارنة مع 10% فى فترة المقارنة من العام الماضي، مرجعة ذلك إلى اتجاه الشركة لإلغاء مبيعات الوحدات المتخلفة عن السداد، مما يسمح بإعادة بيعها بأسعار السوق الراهنة.

وأضافت أن مجمل الأرباح وصل إلى 562.8 مليون جنيه بنمو 14.4% سنويًا، وهبوط 21.4% ربعيًا، بهامش 37.6% فى الربع الأول 2023.

وتابعت أن صافي النقدية بشركة «سوديك» سجل 167.7 مليون جنيه بنهاية الربع الأول 2023، موضحة أن حسابات العملاء بما في ذلك غير المدرجة في الميزانية، سجلت تراجعًا طفيفًا من 31.1 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع 2022 إلى 30.8 مليار بنهاية الربع الأول 2023.

وأبقت «الأهلي فاروس» على توصيتها بزيادة الوزن النسبي على السهم في البورصة المصرية بقيمة عادلة 23.30 جنيه.