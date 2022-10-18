معدلات نمو حركة المسافرين عالميا خلال أغسطس 2022 (جراف)

سجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً بنسبة 449.2% في حركة المسافرين خلال شهر أغسطس 2022، مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام السابق، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) حصلت “المال” على نسخة منها.

وحققت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً بنسبة 78.8% في حركة المسافرين في أغسطس الماضي مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2021.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً في حركة المسافرين نسبته 144.9% في أغسطس الماضي مقارنةً مع الشهر ذاته 2021، فيما شهدت الشركات في أمريكا الشمالية انتعاشاً في حركة المسافرين في أغسطس بنسبة 110.4% بالمقارنة مع الشهر ذاته من عام 2021.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً في حركة المسافرين بنسبة 102.5% في أغسطس الماضي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021.

كما حققت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 69.5% في إيرادات الركاب لكل كيلومتر خلال أغسطس مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت الاياتا، بارتفاع معدلات نمو حركة المسافرين (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 67.7% في أغسطس 2022، مقارنةً مع الشهر نفسه من العام الماضي، ووصل إجمالي حركة المسافرين حول العالم إلى نسبة 73.7% من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

فيما انتعشت حركة السفر المحلية في أغسطس الماضي بنسبة 26.5% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجل إجمالي حركة السفر المحلية في شهر أغسطس 2022 ارتفاعاً بنسبة 85.4% من مستوى الفترة ذاتها من عام 2019.

كما ارتفعت حركة السفر العالمية بنسبة 115.6% قياساً بمستويات أغسطس 2021، حيث حققت شركات الطيران في آسيا أقوى مستويات النمو على أساس سنوي. وسجلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية في شهر أغسطس 2022 نمواً بنسبة 67.4% من مستويات أغسطس 2019.