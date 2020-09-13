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معدلات نمو تأمينات الممتلكات والمسئوليات تنخفض 9.5% العام الماضى (جراف)

انخفض معدل نمو تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى مصر فى عام 2012 ليبلغ 6.9%
الشاذلي جمعة 7:37 م, الأحد, 13 سبتمبر 20 7:37 م, الأحد, 13 سبتمبر 20

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انخفضت معدلات نمو تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 9.5% العام الماضى، عن العام السابق له 2018، وتذبذبت معدلات نمو التأمين على الممتلكات والمسئوليات فى مصر صعودا وهبوطا خلال العقد الماضى، وأظهر تقرير خريطة التأمين العالمية الصادرعن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين، تطور السلسلة الزمنية لمؤشر نمو أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات خلال 10 أعوام الماضية منذ 2010 وحتى عام 2019، وبلغ معدل نمو أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات خلال عام 2010 حوالى 9.9%، قبل أن ينخفض مؤشر النمو فى 2011 ليبلغ 8.2% نتيجة لحالة عدم الاستقرار الاقتصادى التى واكبت ثورة 25 يناير 2011.

تراجع معدل نمو تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 6.9% فى 2012

وانخفض معدل نمو تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى مصر مرة أخرى فى عام 2012 ليبلغ 6.9% ، قبل أن يعاود مؤشر النمو رحلة الصعود مرة أخرى فى عام 2013 ليبلغ 13%، وذلك وفقا لتقرير خريطة التأمين العالمية والصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين، فيما انخفض معدل نمو أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات فى عام 2014 ليبلغ 6.4%.

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وكانت مصر احتلت المركز السابع عالميا فى معدلات نمو التأمين على الممتلكات والمسئوليات خلال العام الماضى 2019، وبلغ معدل النمو فى أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات فى مصر 14.3% مقارنة بالعام الأسبق 2018، فيما تصدر الترتيب العالمى الأرجنتين بمعدل نمو فى أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بلغ 38.7%، وتلاها فى المركز الثانى اندونيسيا بمعدل ارتفاع فى أقساطها بنشاط الممتلكات بلغ 30.6%.، وحل بعدها فى المرتبة الثالثة تركيا بنسبة ارتفاع 18.4%، وجاء بعدها فى المركز الرابع المجر بنسبة ارتفاع 16.9، فيما حلت فيتنام فى المرتبة الخامسة بنسبة ارتقاع 15.2%، وتلاها فى المركز السادس لاوس بنسبة ارتفاع 14.5 % .

قفزة فى معدلات النمو فى عام التعويم

وقفز معدل نمو أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات فى مصر إلى 16.3% خلال عام 2015، قبل أن ينخفض معدل النمو إلى 9.4% خلال عام 2016، ونتيجة لقرار البنك المركزى بتعويم الجنيه المصرى فى الثالث من نوفمبر 2016 وقيام العملاء بإعادة تقييم الأصول فقد ارتفع قيم مبالغ التأمين، وأقساط التأمين، وبلغ معدل نمو أقساط التأمين على الممتكات والمسئوليات 38.8% فى عام 2017، وبلغ معدل النمو 23.8% فى عام 2018 قبل أن يتراجع معدل النمو ليبلغ 14.3% فى عام 2019.

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الجراف التالى يوضح تطور معدل نمو أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات فى مصر خلال 10 أعوام الماضية (النسبة مئوية %).

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بقلم الشاذلي جمعة

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