معدلات تداول الموانئ تتراجع 30% خلال أول 10 أيام من تطبيق «التسجيل المسبق للشحنات»

أكدت هيئة ميناء الإسكندرية أن هناك تراجعا فى معدلات تداول البضائع خلال أول 10 أيام من تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على الواردات المصرية عبر الموانئ البحرية.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها هيئة ميناء الإسكندرية، بالتعاون مع مصلحة الجمارك والتوكيلات الملاحية، بمقر هيئة الميناء، وذلك بهدف مناقشة المشكلات التى واجهت السوق الملاحية فى تطبيق النظام الجديد مع مطلع أكتوبر الجارى.

وأكد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، أنه تلاحظ وجود انخفاض فى حجم السفن الواردة للميناء، علاوة على تراجع معدلات تداول البضائع خلال الأيام العشرة الأولى من أكتوبر، وذلك بواقع %30 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بالرغم من زيادة حجم الطلب على البضائع المنقولة بحرا خلال الأشهر الأخيرة.

شاهين: نتلقى استفسارات من الخطوط حول النظام المستحدث

وأضاف خلال الندوة، أن هناك إلغاءات للخطوط الملاحية المتعاملة مع الموانئ، بسبب وجود بعض التساؤلات حول نظام التسجيل المسبق للشحنات.

بدوره أوضح خالد بيومى، رئيس مجلس إدارة الشركة البحرية للتوكيلات الملاحية، أن هناك إلغاءات ضخمة خلال الفترة الأخيرة من قبل الخطوط الملاحية التى تستهدف الموانئ المصرية، لوجود بعض المعوقات التى تواجه نظام التسجيل المسبق للشحنات.

وأضاف أن معظم الإلغاءات تأتى من قبل الخطوط العاملة فى نشاط الصب الجاف، وكذلك خطوط «الرورو» التى تقوم باستيراد السيارات سواء المستعملة أو الجديدة، مع زيادة التخوفات من رفض البضائع وإعادة شحنها مرة أخرى على نفقة التوكيل الملاحى، فى الوقت الذى زادت فيه أسعار النوالين قرابة %300 خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى.

حمدى جابر: لأول مرة يخلو «الدخيلة» من السفن

أكد حمدى جابر «صاحب توكيل ملاحى» أن سفن الصب الجاف التى تقوم بنقل الحبوب من الذرة والقمح، تواجه صعوبة فى دخولها للموانئ المصرية منذ مطلع الشهر الجارى، مؤكدا أنه لأول مرة يخلو ميناء الدخيلة من السفن مؤخرا مع تطبيق النظام الجديد.

وأوضح أن القرارات الوزارية أو التعليمات الصادرة عن مصلحة الجمارك، لم توضح آليات التعامل مع تلك السفن، مشيرا إلى أن شركته استقبلت سفينة منذ أكثر من 5 أيام وتواجه صعوبة للدخول للرصيف للقيام بعملية التفريغ، بينما تصل الغرامات الواقعة على التوكيل إلى 50 ألف دولار يوميا.

من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة نجوى جابر شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، أن معظم القرارات الصادرة تم وضعها بالاتفاق مع السوق الملاحية والتجارية، خلال عدة اجتماعات تمت خلال الشهرين الماضيين.

ولفتت إلى أنه من المقرر أن يتم عرض كل المشكلات الواردة من السوق الملاحية على رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتورى، ليتم تعديل عدد من الآليات الخاصة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، خاصة فيما يتعلق ببضائع الصب الجاف النظيف وغير النظيف، وكذلك سفن خط «الرورو» التى تقوم باستيراد السيارات والأمتعة الشخصية.

والتسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، وبدأت الجمارك تطبيقه أول أكتوبر إلزاميا بالموانئ البحرية فقط.