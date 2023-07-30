معدلات القبول بمدارس التمريض في بورسعيد تصل إلى 99.2%

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، النتيجة العامة لمدارس التمريض ببورسعيد للعام 2023/2022 بنسبة نجاح 99,2%، و بلغ إجمالي عدد الطالبات المقبولات 472 طالبة، موزعين على مدارس التمريض على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع وكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، لاعتماد النتيجة عقب الانتهاء من الاختبارات التي أجريت للطالبات الناجحات في الشهادة الإعدادية والمتقدمات للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة.

وتشمل مدارس التمريض مدرسة بورفواد الثانوية الفنية التمريض بنات، ومدرسة النصر الثانوية الفنية للتمريض ومدرسة بورسعيد النموذجية الثانوية الفنية التمريض .

وأكد محافظ بورسعيد أن مدارس التمريض ببورسعيد تقام على أعلى مستوى وتم تذويدها بكافة الإمكانيات اللازمة ، في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وضمن خطة المحافظة لتوفير العديد من الكوادر الطبية من أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ ” بورسعيد والدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ “شمال سيناء” قد شهدا قبل أيام حفل تخرج 25 ممرضة من محافظة شمال سيناء، تم تدريبهن من قبل وزارة الصحة والسكان، ليصبحوا مولدات معتمدات، من قبل وزارة الصحة وبدعم من اليونيسيف والحكومة اليابانية ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وممثلي اليونيسيف، وسفير اليابان لدى مصر.

وأكد محافظ بورسعيد على الجهود الكبيرة التي تبذلها أطقم التمريض في تقديم الرعاية الطبية والصحية للمرضى، مثنيا على العمل الدؤوب والمستمر للحفاظ على حياة المرضى ، كما أشاد محافظ بورسعيد بمستوى تدريب الممرضات، والذي يأتي ضمن توجهات الدولة المصرية للارتقاء بمستوى العاملين في القطاع الطبي لتحقيق طفرة حقيقية في مجال الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، كما أثني المحافظ على التعاون المثمر بين محافظة شمال سيناء، واليونيسيف، وسفارة اليابان.