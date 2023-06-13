معدلات التضخم في أمريكا تصل لأدنى مستوياتها منذ عامين وتسجل 4% خلال مايو

تباطأت معدلات التضخم في أمريكا خلال مايو 2023 إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي عامين عند 4% من 4.9%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك ، الذي يقيس التغيرات في العديد من السلع والخدمات ، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر ، مما أدى إلى انخفاض المستوى السنوي إلى 4%، وكانت تلك الزيادة هي الأصغر منذ مارس 2021 ، عندما كان التضخم قد بدأ للتو في الارتفاع إلى أعلى مستوى له منذ 41 عامًا.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ، لم تكن الصورة متفائلة.

معدلات التضخم في أمريكا

ارتفع ما يسمى بالتضخم الأساسي بنسبة 0.4% خلال الشهر وكان لا يزال مرتفعاً بنسبة 5.3% عن العام الماضي ، مما يشير إلى أنه في حين أن ضغوط الأسعار قد خفت إلى حد ما ، لا يزال المستهلكون يتعرضون لضغوط سعرية شديدة. وكانت كل هذه الأرقام متوافقة تمامًا مع تقديرات إجماع داو جونز.

وساعد الانخفاض بنسبة 3.6% في أسعار الطاقة في الحفاظ على مكاسب مؤشر أسعار المستهلكين تحت السيطرة خلال الشهر، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2% فقط.

ومع ذلك ، كانت الزيادة بنسبة 0.6% في أسعار المساكن هي أكبر مساهم في الزيادة لجميع البنود، أو القراءة الرئيسية، لمؤشر أسعار المستهلك، تشكل التكاليف المتعلقة بالإسكان حوالي ثلث وزن المؤشر.

في مكان آخر، ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 4.4%، كما كانت في أبريل، بينما ارتفعت خدمات النقل بنسبة 0.8%.

وأظهرت الأسواق رد فعل ضئيل على الإصدار ، على الرغم من بروزها المتوقع في القرار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة. كانت العقود الآجلة لسوق الأسهم إيجابية قليلاً ، على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة بشكل حاد.

تغيرت الأسعار بشكل ملحوظ في سوق الأموال الفيدرالية ، حيث يقوم التجار الآن بتسعير فرصة بنسبة 100% تقريبًا ألا يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند اختتام اجتماعه يوم الأربعاء.