معدلات البطالة تحافظ على مستواها عند 8.3% في منطقة اليورو

حافظت معدلات البطالة في منطقة اليورو، في شهر سبتمبر، على مستواها عند 8.3 في المئة منذ مستوى أغسطس المعدل، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات”.

ووبحسب “سبوتنيك” كان محللون استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم قد توقعوا هذا الرقم عند 8.3 في المئة.. كما تم تعديل مؤشر أغسطس صعودا من 8.1 إلى 8.3 في المئة.

يشار إلى أن معدل البطالة قد صعد في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، ابتداء من أبريل الماضي، ثاني شهور أزمة كورونا التي عصفت بدول التكتل والعالم.

ودفع تفشي الفيروس عالميا، دول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود صارمة على حركة التنقل بين الحدود، وأعلنت عن غلق جزئي في مفاصل اقتصاداتها، لمنع تفشي الجائحة.