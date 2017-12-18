معدلات الإنتاج بمصانع هاشم باص تقفز لـ72%

1500 أتوبيسًا مرتقب تجميعها في 2018 بطاقة إنتاجية 100%بصدد توريد 120 مركبة لهيئة النقل العامعقد اجتماعا مع جنرال موتورز مطلع العام المقبل لبحث زيادة مستلزمات اﻷنتاجرفضنا عروضًا من شركات السيارات لتجميع طرازاتهاحوار - أحمد عوض:كشف المهندس سيد مرسي، مدير عام مصانع الشركة العالمية





1500 أتوبيسًا مرتقب تجميعها في 2018 بطاقة إنتاجية 100%





بصدد توريد 120 مركبة لهيئة النقل العام





عقد اجتماعا مع جنرال موتورز مطلع العام المقبل لبحث زيادة مستلزمات اﻷنتاج





رفضنا عروضًا من شركات السيارات لتجميع طرازاتها

حوار – أحمد عوض:

كشف المهندس سيد مرسي، مدير عام مصانع الشركة العالمية لصناعة السيارات – “هاشم باص”، المتخصصة فى تجميع أتوبيسات شيفروليه، عن زيادة معدلات الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة، بنسب تتراوح ما بين 70 و72%، مقارنة بمعدلات اﻷنتاج خلال الفترة الماضية، التي بلغت 25%.

وأوضح لـ”المال”، أن “هشام باص” قررت رفع معدلات الإنتاج بمصانعها، تزامنًا مع زيادة الطلب على أتوبيسات شيفروليه خاصة من شرائح الـ”van و transport”، باﻷضافة إلي الشركة تخطط لتجميع ميكروباصات شيفروليه فئة “NKR-55E” من موديلات 2018.

وأضاف مرسي، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة؛ ممثلة في مدن جديدة وطرق، ساهمت في زيادة معدلات الطلب على شرائح اﻷتوبيسات بالسوق المحلية، وذلك من قبل الشركات العاملة في تلك المناطق، بهدف نقل العاملين من المدن المجاورة إلى المدن الجديدة.

وتوقع وصول الطاقة اﻷنتاجية لمصانع “هاشم باص” – إلي معدلاتها القصوى بنسبة 100%؛ لتتراوح ما بين 100 و120 أتوبيسًا شهريا بمختلف الشرائح، ولتصل إلى 1500 وحدة بنهاية العام المقبل، مقارنة بمعدلات اﻷنتاج الحالية، التي تبلغ 70 سيارة شهريا.

وأشار إلى أن “العالمية لصناعة السيارات” – تسعى لزيادة معدلات اﻷنتاج من أتوبيسات شيفروليه لمختلف الشرائح خلال العام المقبل، موضحًا أن الشركة قد طالبت إمكانية زيادة حجم مستلزمات اﻷنتاج الموردة من قبل مجموعة جنرال موتورز خلال الشهر الماضي، كاشفًا عن أنه من المرتقب عقد اجتماعا مع كل من مجموعة جنرال موتورز والمنصور للسيارات مطلع 2018، لتحديد حجم الكميات من المكونات.

وتابع : أن خطط الشركة ترتكز علي زيادة معدلات إنتاج تجميع أتوبيسات شيفروليه فقط – دون تجميع علامات أخرى، كاشفا عن أن “هاشم باص” – قد رفضت عدد من العروض المقدمة من قبل شركات السيارات خلال الفترة الماضية؛ لامكانية تجميع طرازاتها بمصانع الشركة.

وبين أن العالمية لصناعة السيارات – بصدد توريد 120 أتوبيسًا لهيئة النقل العام خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلي أن شركته قد فازت بمناقصات توريد اﻷتوبيسات التي طرحت لصالح محافظات القاهرة وكفر الشيخ علي التوالي خلال الفترة الماضية؛ لتشمل توريد 70 أتوبيسًا للأولى، ونحو 50 وحدة لثانية.

واستطرد بالحديث عن تمكنه بفتح مزيدًا من القنوات؛ التي تساهم في زيادة حجم المبيعات، من خلال توريد منتجات الشركة داخل منظومة النقل الجماعي داخل المحافظات، وذلك بالتعاون مع الشركات العاملة في تلك المنظومة، كاشفا عن أنه تم توريد الدفعة اﻷولي من أتوبيسات شيفروليه لمحافظة الفيوم خلال الفترة الماضية.

وطالب مرسي، بضرورة إعادة فتح تراخيص سيارات الرحلات والنقل الجماعي بمنظومة النقل الجماعي ، في ظل التوسعات التي تتم في المدن الجديدة والصناعية؛ اﻷمر الذي سينعكس علي زيادة فرص الشركات المصنعة في مجال صناعة السيارات، بزيادة اﻷنتاج ولاسيما زيادة حجم العمالة واﻷجور.

ولفت إلي أن الفترة الماضية شهدت العديد من التحديات واﻷزمات على قطاع مصنعي السيارات، ممثلة فى ارتفاع اﻷسعار وتراجع المبيعات؛ اﻷمر الذي انعكسى علي سلبًا علي معدلات اﻷنتاج للعديد من المصانع، من خلال تخفيض معدلات اﻷنتاج و زيادة حجم المخزون، كاشفا عن توقف عددًا من المصانع عن الإنتاج لحين وضوح الرؤية داخل القطاع.

ويوضح الجدول التالي، تطور معدلات اﻷنتاج لمصانع “هاشم باص” خلال الـ 5 سنوات:



السنوات معدلات الطاقة اﻷنتاجية 2010 حتى 2011 %100 من 2011 حتى 2015 %65:50 من 2016 : نوفمبر 2017 %65 من نوفمبر 2016 : يونيو 2017 ” بعد التعويم” %25 يوليو 2017 : حتي اﻷن %72:70 توقعات الشركة في 2018 %100

إعداد – المال المصدر: العالمية لصناعة السيارات “هاشم باص”