معدات جديدة لتحسين منظومة النظافة بمطروح

معتز محمودوصلت إلى محافظة مطروح معدات جديدة للمساهمة في الارتقاء بالأعمال، خاصة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة بتكلفة 15.4 مليون جنيه.وتتضمن تلك المعدات 4 سيارات قلاب بتكلفة 6.9 مليون جنيه، و4 لودر مفصلى بتكلفة 4.18 مليون جنيه، وحفار دقاق بتكلفة 2.4 مل



معتز محمود

وصلت إلى محافظة مطروح معدات جديدة للمساهمة في الارتقاء بالأعمال، خاصة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة بتكلفة 15.4 مليون جنيه.

وتتضمن تلك المعدات 4 سيارات قلاب بتكلفة 6.9 مليون جنيه، و4 لودر مفصلى بتكلفة 4.18 مليون جنيه، وحفار دقاق بتكلفة 2.4 مليون، وسيارة كسح بتكلفة 1.2 مليون جنيه.



ومن جانبه تفقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وصول المعدات والسيارات الحديثة بمخازن الديوان العام إستكمالاً لوصول المعدات التي تم توفيرها لخدمة مدن المحافظة وللحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات وتوفير الصيانة المستمرة اللازمة لها وتوزيع تلك المعدات على المناطق الأكثر احتياجا خاصة ذات الكثافة السكانية والتي تحتاج بصفة مستمرة إلى إزالة القمامة، بما تتيحه سيارات القلاب لأكبر سعة.

ولفت أبو زريد إلى العمل على تيسير توصيل الخدمات والبنية التحتية الرئيسية إلى جميع المناطق والحفاظ على الشكل الحضاري والسياحي للمحافظة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والاستعداد لاستقبال المصطافين بمدينة مرسى مطروح، مع تدريب السائقين والفنيين على كيفية تركيب واستخدام وتشغيل تلك المعدات وصيانتها.

وقرر المحافظ صرف مكافأة للعاملين بمخازن المحافظة تقديراً لجهودهم وتميزهم في أداء مهامهم في تنظيم المعدات والأدوات والحفاظ عليها وتحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد.