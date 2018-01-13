معجبو راغب علامة يحتفون برفضه التحول لسياسي

أحمد صبرينفى المطرب اللبنانى راغب علامة ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة فى لبنان، وهو حرك موجة تأييد كبيرة من مؤيديه الرافضين تحوله لسياسيوأضاف علامة فى تغريدة عبر تويتر: "توضيح..أنفى كل ما تتناوله بعض مواقع التواصل الاجتماعية والسياسية عن موضوع ترشيحى للانتخابات النيابية فى الدورة المقب

أحمد صبري

نفى المطرب اللبنانى راغب علامة ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة فى لبنان، وهو حرك موجة تأييد كبيرة من مؤيديه الرافضين تحوله لسياسي

وأضاف علامة فى تغريدة عبر تويتر: “توضيح..أنفى كل ما تتناوله بعض مواقع التواصل الاجتماعية والسياسية عن موضوع ترشيحى للانتخابات النيابية فى الدورة المقبلة حتى الآن هذا الموضوع غير مطروح وغير وارد”.

ولاقت التغريدة قبولا كبيرا بين محبي علامة حيث أبدوا فرحهم بهذا القرار والتوضيح معتبرين أنه كمطرب محبوب جدا ولايجب أن يخسر جمهوره.

وعلقت أمينة على التغريدة فقالت: أنت أفضل كمطرب والعرب يحبوك.

كما أكد عالى تلك الفكرة فقال: ابعد عن السياسة خلي محبتك بقلوب الملايين من العرب، السياسة لها أهلها، وأهلها غير محبوبين.