معتز سلامة: قطار الإصلاحات السعودية انطلق ولا مجال لتوقفه

حافظ محمود





“النظام السعودي بقيادة الملك سلمان وولي عهده، قرّر أن يقوم بثورة بنفسه، وهو قرار لا يمكن وصفه بالمفاجئ أو المتسرع؛ لأنه يتوافق مع مطالب اجتماعية هائلة”. بهذه النبرة بدأ د. معتز سلامة، رئيس برنامج الخليج العربي ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، حواره مع “المال” حول تقييمه لأسلوب النظام السعودي في إدارة التغيرات المتلاحقة التي تلت إصدار ما يُعرف بـ”رؤية السعودية 2030″، وتصعيد الأمير محمد بن سلمان لتولي ولاية العهد وما تلا ذلك من إجراءات متتالية كالسماح بقيادة المرأة للسيارة، والسماح بإقامة حفلات غنائية مختلطة، والسماح بفتح قاعات عرض، ومنح تأشيرات سياحية لأول مرة في تاريخ المملكة.

وأوضح سلامة أن التغيرات التي تتم بالمملكة قد تكون سريعة لكنها ليست غير متوقعة، مرجعًا سرعة الإيقاع إلى أمرين: أولهما هو أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يقف وراء هذه الإصلاحات ينتمي إلى فئة الشباب الذين لا يناسبهم الإيقاع البطيء، أما الثاني فهو أن المملكة كانت قد مرت بفترة طويلة جدًّا من الجمود الذي بلغ حد التحجر، خصوصًا فيما يتعلق بالأمور الترفيهية على سبيل المثال، وبعد هذه العقود الطويلة من سيطرة الطابع الديني الجامد وجد المجتمع السعودي نفسه في القرن الـ21 لكنه قد أصابه قدر هائل من التأخر والجمود، فكان من الضروري إحداث ثورة اجتماعية هائلة للخروج من هذه الحالة، وقرر النظام أن يقوم بهذه الثورة بنفسه بقيادة الملك سلمان وولي عهده، وهو قرار لا يمكن وصفه بالمفاجئ أو المتسرع لأنه يتوافق مع مطالب اجتماعية هائلة.

وعن خفوت نبرة المقاومة رغم أن بعض القرارات والإجراءات التي اتخذها النظام السعودي قد تتجاوز الأعراف والتقاليد ذات النبرة الوهابية الراسخة بالمملكة كإقامة حفلات غنائية مختلطة أو التصريحات التي أعلنت عن احتمال اختيار ملكة جمال للسعودية- حذر سلامة من أن بعض الأخبار التي تُنشر في مرحلة التغيير الحالية قد تكون مفبركة، وأكد أيضًا أن بعض القرارات قد يكون متسرعة بعض الشيء أو قد يظهر لها آثار اجتماعية سلبية عند تنفيذها، مشددًا على أن مرحلة التغيير الانتقالية التي تتم حاليًّا في السعودية هي تجربة ليس لها خبرة سابقة أو إطار مرجعي يمكن الرجوع إليها، وهو ما يعني أنه قد ينجم عنها بعض الظواهر السلبية، لكن هذه الظواهر يمكن معالجتها في مرحلة لاحقة، فالتجربة أمامها المجال واسع للتعديل والإصلاح في المستقبل، وقد ظهرت بالفعل بعض الانتقادات لبعض العروض المسرحية التي قامت بها الهيئة الوطنية للترفيه، متوقعًا أن تؤخذ هذه الانتقادات في الاعتبار في المراحل اللاحقة.

وعن مدى ما تحظى به هذه التغيرات من قبول مجتمعي بين صفوف المواطنين السعوديين، أوضح سلامة أنه منذ عقود كانت تتسرب العديد من الأصوات المطالبة بإصلاحات اجتماعية، وكانت السلطات السعودية تستجيب لبعضها لكن بالقدر الذي تحافظ به على الأوضاع القائمة، لكن الآن قررت السلطات أن تندفع للأمام لتحقيق تطورات حقيقية وصريحة تمكِّن المملكة من مجاراة التطورات العالمية.

لكن هل يمكن لمثل تلك الإصلاحات التي تأتي استجابة لمطالب اجتماعية أصيلة، على حد قول سلامة، أن تتم من خلال إجراءات استثنائية، مثل تلك التي قامت بها السلطات السعودية عندما قامت بالتحفظ على عدد كبير من الشيوخ ورجال الأعمال بل وأعضاء من الأسرة المالكة نفسها؟ تساؤل تحفَّظ عليه سلامة، فمن وجهة نظره فإن التحفظ على بعض رجال الأعمال وبعض أعضاء الأسرة المالكة قد جاء على خلفية موضوع الفساد، الأمر الذي قُتل بحثًا، وتعرضت بسببه المملكة لانتقادات عنيفة من الداخل والخارج، وتساءل بتعجب: فهل إذا أرادت المملكة، اليوم، التعامل بحسم مع قضية الفساد ترتفع ضدها الأصوات الناقدة لتتهمها بانتهاك الحريات؟!

وأضاف: أما بالنسبة للشيوخ الذين تم التحفظ عليهم فيجب الانتباه إلى أن هؤلاء الشيوخ لا ينتمون إلى المؤسسة الدينية، بل هم أكثر يمينية من الوهابية، فهم ينتمون لما عرف تاريخيًّا باسم “تيار الصحوة”، وهو التيار الذي بسط هيمنته على المجتمع منذ سبعينيات القرن الماضي ليقود موجة هائلة من التشدد والانغلاق، لافتًا الانتباه إلى أن العديد من الإصلاحات التي تتم حاليًّا كانت مطبقة بالفعل في المجتمع السعودي قبل هيمنة هذا التيار، لكن السبب الأخطر لتحفظ النظام السعودي على هؤلاء الشيوخ من وجهة نظر سلامة فهو أن أغلب هؤلاء الشيوخ قد أعلنوا الانحياز لقطر في مواجهتها مع السعودية، وذلك نظرًا لعلاقتهم القوية مع الدوحة.

وعما يثيره البعض من أن ما يتم حاليًّا في المملكة ما هو إلا تنفيذ لأجندة وإملاءات أمريكية من قِبل إدارة الرئيس ترامب، أقر سلامة بأن العلاقات الأمريكية السعودية لها خصوصية تمتد لأكثر من 70 عامًا، مؤكدًا حرص الرياض– مثل باقي العواصم الخليجية- على استمرار التحالف الاستراتيجي مع واشنطن، لافتًا إلى أنه عندما تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن إعطاء الاعتبار لهذه العلاقات الاستراتيجية أثار ذلك التخوف العميق لدى الدول الخليجية، كما أحدث ذلك خللًا في التوازن بالمنطقة، فمن الصعب تصور وجود استقرار أمني في الخليج دون هذه الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم الإقرار بهذا كله فإن سلامة عاد ليؤكد أن الصلاحات التي تتم بالمملكة هي في حقيقتها استجابة لمطالبات شعبية متنامية لتحقيق مزيد من الانفتاح في مجتمع كاد يختنق من فرط التشدد والنزعات الانغلاقية.

لكن هل يمكن أن يستمر قطار الإصلاحات بالمملكة مندفعًا بنفس سرعته الحالية؟ يرى سلامة أن قطار الإصلاح والتغيير قد انطلق بالفعل، وأنه لا سبيل الآن لإيقافه، فهذه التغيرات جاءت لتستمر وتتجذر.. نعم قد يخفت إيقاعها أحيانًا ويتصاعد أحيانًا، لكنها، وفقًا له، ستستمر وستؤدي لتعديل الأوضاع للأفضل.