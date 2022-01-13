معتز القصبي: المصرف المتحد يراهن علي استخدامات الذكاء الاصطناعي في البنوك

قال معتز القصبي، نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد ورئيس قطاع المخاطر، إنه يراهن علي مميزات الذكاء الاصطناعي في مجال البنوك.

جاء ذلك على هامش استخدام روبوت صناعة مصرية داخل أروقة منتدي شباب العالم 2022 الذي يقام في مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء من 10-13 يناير 2022.

وأشار القصبي إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي ستلعب دورا محوريا في القريب العاجل في عملية اتخاذ القرار السليم سواء علي المستوي القومي أو علي مستوي المؤسسات خاصة و كذلك المؤسسات المالية، فهذه التقنيات مبنية علي كم ضخم من البيانات والمعلومات تقوم بتحليلها بشكل دقيق وتوظيفها مما يعزز من عملية اتخاذ القرار السليم خاصة مع التحول الكبير من قبل المؤسسات المالية العالمية للرقمنة وتطبيقات “الفينتيك” Fintech .



وأوضح “القصبي” أن استخدامات الذكاء الاصطناعي حاليا في المجال المصرفي واسعة منها : مجال الحسابات والتسويق والمخاطر والالتزام وغسل الأموال وخدمة العملاء والتمويل. وكذلك إدارة الثروات.



وأشار “القصبي” إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها بعد اجتماعي واقتصادي علي النحو التالي:

البعد الاقتصادي : تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو مجتمع غير نقدي. تمكين الشركات والمؤسسات من اتخاذ القرار السليم في التوقيت المناسب من خلال توظيف البيانات وعملية إشراك العملاء، أيضا تقليل نحو 30% من تكلفة التشغيل. وتعظيم العائد. كذلك التنبؤ بتوجهات وسلوكيات العملاء لتقديم خدمات مالية أو غير مصرفية.



وأوضح القصبي أن الحلول الرقمية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ستكون تطورا للبنوك التقليدية بشكلها وأدائها الحالي خلال المستقبل القريب. فهناك العديد من الوظائف التي ستتولاها التكنولوجيا الرقمية منها: المساعد الافتراضي عن طريق “Chat Bot” أو الدردشة الاصطناعية عبر المنصات المعروفة (ماسينجر – فيسبوك – واتساب) والتي تساهم في حلول سريعة لمشاكل العملاء مثل سرقة البطاقات – مواقع ماكينات الصراف الآلي – ساعات العمل وأسعار العملات – الاستفسار عن الرصيد وتفاصيل المعاملات.



وأضاف أن المستقبل سيحمل زيادة في الطلب علي تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسيع مجالات استخداماته خاصة أنه مازال في مرحلة البدايات والتي تستند علي عملية : إدخال البيانات والتعلم والفحص والتحليل لبيانات العملاء، أيضا اثراء العقل الاصطناعي عن طريق إمداده بكم هائل من المعلومات، فضلا عن تطوير العقل الاصطناعي من خلال مفردات لغوية تمكنه من التصرف الإنسان الطبيعي.



ومن الجدير بالذكر أن المصرف المتحد قام بافتتاح خمس مركز للخدمات البنكية الرقمية للعملاء : بالفرع كارجو مول بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر – و فرعه أمام نادي الصيد المصري بالجيزة – فرع كونكورد مول بالتجمع الخامس فرع المقطم بمنطقة الهضبة الوسطي وفرع جمصة بمحافظة الدقهلية.



ويقدم المصرف المتحد من خلال مراكزه الرقمية حزمة خدمات وحلول البنك الشخصي للعملاء تحت مسمي “بنكك علي الخط” من : الإنترنت البنكي – المحفظة الرقمية – الموبيل البنكي وأيضا ماكينات الصراف الآلي.



وكما ابتكر المصرف المتحد مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة علي السوق مثل : إدارة الثروات والسيولة النقدية. كذلك التأجير التمويلي وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وبالتعاون مع “I-Score” قدم : الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية من خلال الإنترنت وأيضا من خلال ماكينات الصراف الآلي والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة.



فضلا عن تأهيل فريق عمله استعدادا للتعامل مع تقنية الذكاء الاصطناعي سواء من خلال “Chat Bot” الدردشة الاصطناعية أو من خلال تقنية ” Big Data”البيج داتا” والتي ستساهم في جذب مزيد من العملاء للبنوك خاصة العملاء الطموحة لهذه النوعية من الخدمات الإلكترونية.

كذلك تأهيل النظم الحالية للبنية التحتية لتستوعب هذا التطور الكبير.