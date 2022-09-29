«معتبر جروب» تستحوذ على «مطاحن الخمس نجوم» وتابعتها للأعلاف

كشفت مصادر مطلعة أن شركة المصرية العالمية لصناعة الطحن «معتبر جروب» استحوذت على كامل أسهم «مطاحن الخمس نجوم»، وتابعتها لصناعة الأعلاف.

تنفيذ صفقة بـ105 ملايين جنيه على الشركة خارج المقصورة وهيرمس السمسار

وشهدت سوق خارج المقصورة – أمس الأول الثلاثاء – تنفيذ صفقة على شركة «مطاحن الخمس نجوم» بـ105 ملايين جنيه، و8 ملايين على شركتها التابعة «الخمس نجوم لصناعة الأعلاف والإنتاج الحيوانى».

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن قيمة صفقة الاستحواذ على الشركتين أكبر من الأرقام المذكورة سلفاً، إذ تضمنت هيكلة ديون مستحقة، وذلك بخلاف الجزء النقدي، فيما فضلت عدم الإفصاح عن الحصيلة النهائية.

وأكدت أن الهدف الرئيسى من البيع هو سداد ديون الشركة، بمجموعة من البنوك المحلية، ونفذت «هيرميس» الصفقة فى البورصة المصرية.

كانت «المال» قد نشرت العام الماضي، أن شركة «مطاحن الخمس نجوم» وتابعتها للأعلاف، قد تلقتا عدة عروض استحواذ على كامل الأسهم، بهدف سداد المديونيات المتراكمة والتي تجاوزت 2 مليار جنيه وفقا لما نشر حينها.

وتأسست «مطاحن الخمس نجوم» عام 1995، ولديها مصنع بمنطقة عتاقة فى السويس، وتعمل فى مجال تخزين الحبوب الغذائية والطحن، وتتركز أبرز منتجاتها فى دقيق مخابز الخمس نجوم الشامى، والكنجارو، والسيمولينا، كما كانت تمتلك حصة كبيرة من سوق الدقيق الفاخر.

تجدر الإشارة إلى أن هيكل ملكية «مطاحن الخمس نجوم» كان يتوزع بين «جرين كورب» الأسترالية بـ %10، و%15 لمستثمرين سعوديين، و%20 لمصريين، والباقى لمؤسسات من سلطنة عمان.

وتعود أزمة شركة «مطاحن الخمس نجوم» لعام 2016 حين تعثرت عقب «تحرير سعر الصرف» عن سداد ديونها القديمة التى كانت قد اقترضتها فى فترات سابقة لتمويل رأسمالها العامل.

ونتج عن تلك الأزمة تراكم الأعباء التمويلية لتلك الديون، فيما حصل بنك «المؤسسة المصرفية» – أحد الدائنين- على حكم قضائى بالحجز على أرصدة «مطاحن الخمس نجوم» مما أدى لتوقف العملية الإنتاجية.

وعاودت الشركة فى عام 2019 التفاوض مع الدائنين لجدولة تلك المديونيات، ومعاودة تشغيل المصنع بطاقات تدريجية.

يُشار إلى أن قائمة الدائنين وفقًا لما نشرته «المال» سابقًا تضم كلا من بنوك «إتش إس بى سى» و«المشرق مصر» و«ميد بنك» و«كريدى أجريكول» و«المؤسسة العربية المصرفية» و«القاهرة».