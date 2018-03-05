معبد أبوسمبل يستقبل مجدى يعقوب وأفراد العائلة الملكية البريطانية

دعاء محمود استقبل معبد أبوسمبل أمس الأحد جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب وبرفقتة مجموعة من أفراد العائلة الملكية البريطانية، وذلك على هامش زيارتهم لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب (مركز أسوان للقلب). وكان في استقبالهم حسام عبود مدير…

دعاء محمود



استقبل معبد أبوسمبل أمس الأحد جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب وبرفقتة مجموعة من أفراد العائلة الملكية البريطانية، وذلك على هامش زيارتهم لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب (مركز أسوان للقلب).

وكان في استقبالهم حسام عبود مدير عام آثار أبو سمبل، الذي اصطحبهم في جولة داخل المعبد، قاموا خلالها بالتقاط الصور التذكارية والتوقيع في سجل الزيارات الرسمية لدى المعبد.

وأكد عبود أن أفراد العائلة الملكية البريطانية كانوا حريصين على زيارة معبد أبو سمبل لما لديهم من شغف لمعرفة تاريخ المعبد وعملية إنقاذه أثناء بناء السد العالي في ستينيات القرن الماضي.

وأشار عبود إلى أن الدكتور يعقوب أعرب عن مدى حبه وتعلقه بتاريخ مدينة أبوسمبل منذ أن قرر إقامة مركز القلب الخاص به عام 2005، حيث كان سيتخذ مدينة أبو سمبل مقرا له لما تتميز به من هدوء وانعدام نسبة التلوث بها وانخفاض الرطوبة مما يجعلها مكانا مناسباً لاستشفاء المرضى، ولكن لبعد المسافة وتيسيرا على المرضى فقد تمت إقامته في مدينة أسوان.