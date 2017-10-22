معا لمصر يوصى بإعلاء قيم المواطنة ومكافحة الإرهاب

المال - خاص :أوصى المؤتمر الثانى لطلاب المرحلة الثانوية تحت شعار "معاً لمصر" الذى أقامته محافظة الجيزة،على مدى يومين، بالتعاون مع مؤسسة" حفيظة النواوى" للخدمات الخيرية على مدار يومين، بوضع خطط إعلامية للحفاظ على القيم والأخلاقيات وتصحيح المفاهيم المغلوطة والتخلص من الثقافات السلبية التى تعوق التنم

المال – خاص :

أوصى المؤتمر الثانى لطلاب المرحلة الثانوية تحت شعار “معاً لمصر” الذى أقامته محافظة الجيزة،على مدى يومين، بالتعاون مع مؤسسة” حفيظة النواوى” للخدمات الخيرية على مدار يومين، بوضع خطط إعلامية للحفاظ على القيم والأخلاقيات وتصحيح المفاهيم المغلوطة والتخلص من الثقافات السلبية التى تعوق التنمية والتركيز على العمل والإنتاج وخدمة الوطن .

وطالب المؤتمر المؤسسات الدينية بنشر التعاليم السمحة والوسطية وإعلاء قيم المواطنة، كما أكد على زيادة الاهتمام بالأطفال بلا مأوى .

وفى مجال الثقافة والتعليم طالب المؤتمر وسائل الإعلام المرئى والمسموع بتكثيف البرامج والأعمال الدرامية المخصصة للشباب والأطفال ومراجعة المناهج الدراسية وتطويرها، بما يعظم من قيم الانتماء وحب الوطن والتوسع فى إنشاء مدارس للموهوبين وزيادة الاهتمام بالتعليم الفنى لإعداد كوادر فنية فى جميع التخصصات التى تحتاجها سوق العمل وربط القبول بالكليات بالاحتياجات الفعلية للسوق والاهتمام بالجوانب التطبيقية وعدم الاقتصار على التعليم النظرى .

و شدد المؤتمر على إجراء تعديلات تشريعية لمكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة الجرائم المعلوماتية، وفى مجال الأشخاص ذوى القدرات الخاصة أوصى المؤتمر بدمجهم مع المجتمع وتسهيل سبل الحياة والمعيشة لهم، ورياضياً طالب بالاستمرار فى خطة الدولة لتطوير مراكز الشباب .

و أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، خلال فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر، أنه سيتم تشكيل لجنة معظم أعضائها من الطلبة والطالبات لمتابعة تنفيذ التوصيات .

وقد ناقش اليوم الثانى من المؤتمر محوري الانتماء الوطنى والإرهاب وحقوق ذوى القدرات الخاصة ومحورية دور المرأة بين التأييد والرفض ومواجهة التعصب الرياضى وآثاره السلبية .

وقد شهد اليوم الثانى تفاعلاً كبيراً بين الطلاب والمحاورين والإجابة على كل مايدور فى أذهان الطلاب .