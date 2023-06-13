«معا لاستمرار العطاء» تعقد مؤتمرا لمنتسبي الغرفة التجارية

عقدت مجموعة “قائمة معا لاستمرار العطاء” المرشحة لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية اجتماعا مع عدد من رؤساء مجالس إدارات بعض الشعب التجارية وبعض المنتسبين في منطقة الحضرة وسط الإسكندرية بجوار وكالة الخضر والفاكهة .

يأتى تنظيم المؤتمر الانتخابي في الحضرة من قبل المجوعة العالمية للتجارة أحمد مرعي لدعم القائمة ، وذلك بعد اجتماع آخر نظمته الشهر الماضى مجموعة الغنيمى وضم عددا من رؤساء مجالس إدارات بعض الشعب التجارية وبعض المنتسبين فى منطقة العوايد شرق الإسكندرية.

ويأتى على رأس قائمة “معاً لإستمرار العطاء” أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية ، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة فى التشكيل الحالى وهم “أحمد حسن شركس نائب أول رئيس الغرفة ، محمد المازني أمين صندوق الغرفة، أحمد صقر نائب ثانى رئيس الغرفة، شريف بقطر، عمرو مصيلحي، محمد حفني ، بالإضافة إلى كل من محمد فتح الله، عمر الغنيمي.

وتتأهب غرفة تجارة الإسكندرية وأعضاؤها لانطلاق ماراثون الانتخابات للمنافسة على مقاعد عضوية مجلس الإدارة في الدورة الانتخابية التي تمتد في الفترة بين 2023 و2027، والتى تتميز هذه المرة بالهدوء مقارنة بحدة المنافسة فى الدورة الماضية .

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية فى الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية 10 لجان ويبلغ عدد الناخبين 44 ألفا و364 ناخباً وتجري الانتخابات بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية.