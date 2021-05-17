معايير تحديد نوعية العملاء والفئات العمرية في منتجات التأمين متناهي الصغر

أوضح الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية أنه يجب مراعاة تكوين المحفظة عند استخدام تجربة مطالبات التأمين من إحدى مؤسسات التمويل متناهي الصغر، لتسعير منتج مشابه لمؤسسة تمويل متناهي صغر مشابهة فقد يكون لها توزيع مختلف للعميل / الجنس.

ويتم تقديم منتج تأمين متناهي الصغر على الحياة لعملاء مؤسسة تمويل متناهي الصغر ويكون عمرهم في حدود 15-60 عاماً (اعتماداً على مؤسسة التمويل متناهي الصغر)، وعليه فهذه الفئة العمرية لديها متوسط ​​لمعدل الوفيات مختلف عن السكان ككل، وإذا كانت مؤسسة التمويل متناهي الصغر تخدم النساء فقط فإن متوسط ​​معدل وفاتهن سيختلف بشكل كبير عن السكان المكونين من كلا الجنسين حتى لو كان التوزيع العمري هو نفسه.

ويجب أيضاً إجراء تعديلات كلما كان من المتوقع أن يختلف سلوك السكان المؤمن عليهم اختلافاً كبيراً عن السكان الذين تصفهم البيانات، وذلك بسبب حقيقة بسيطة مفادها أن أحدهما مؤمن عليه والآخر ليس كذلك، وأيضاً بسبب التأثير المحتمل للاكتتاب أو الاختيار العكسي أو المخاطر الأخلاقية.

وفي حالة الاختيار العكسي يكون لدى الأشخاص المتوقع استخدامهم لمنتج التأمين بشكل أعلى من المتوسط دافع أقوى لشرائه، وإن لم يتم وضع آليات دفاعية، فسوف يشترونه بأعداد أكبر من الأشخاص الذين يشعرون بأنهم محصّنون ضد المخاطر المؤمن عليها لأنهم يتمتعون بصحة جيدة، ويعيشون بطريقة صحية، ويتجنبون السلوك المحفوف بالمخاطر، ويستخدمون تدابير التخفيف من المخاطر بشكل عام.

أثر الخطر المعنوى

وهناك مؤثر الخطر المعنوي، فعلى الرغم من أن السكان المؤمن عليهم قد يكونون أقل عرضة للخطر، ولكن سلوكهم قد يختلف عن سلوك الأشخاص غير المؤمن عليهم، فقد يكون الشخص المؤمّن عليه أقل حماساً لتجنب أو احتواء الأحداث السلبية التي تؤدي إلى مطالبات التأمين.

على سبيل المثال، قد تكون جهود الأشخاص لمكافحة الحريق في منزل مؤمن عليه أقل قوة من تلك التي تبذل في منزل غير مؤمن عليه، وقد تكون الجهود المبذولة لحماية المحاصيل المؤمن عليها والعمل على رعايتها أقل قوة مما لو لم يكن المحصول مؤمناً، والتعديل وفقاً لميزات وعمليات المنتجات المختلفة حيث ينبغي إجراء تعديلات كلما كان تكوين البيانات المستخدمة في التسعير مستمدة من تجربة للتأمين، تختلف في ميزات التغطية بشكل كبير عن المنتج الذي يتم تسعيره ، أو تختلف عنهفيما يتعلق بآليات التوزيع أو الخدمة أو إدارة المطالبات.