معاينات بمرسى مطروح تمهيدًا لرصف الحارة البطيئة من الكيلو 1 لإسكان الشباب

تمهيدا لأعمال الرصف من خلال اللجنة المشكلة من مدير مديرية الطرق ونائب رئيس المدينة وإدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة

قال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم إجراء معاينات للحارة البطيئة من الكيلو 1 حتى عمارات إسكان الشباب بالكيلو 4، تمهيدا لأعمال الرصف من خلال اللجنة المشكلة من مدير مديرية الطرق ونائب رئيس المدينة وإدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الأعمال اليومية بالأحياء والقطاعات الخدمية المختلفة بنطاق المدينة.

وأكد جاب الله أنه خلال الفترة الماضية تم الانتهاء من رصف مناطق الليدو والروضة والسنوسية حتى حي الدولار ومحيط عمارات بورسعيد، وذلك بعد الانتهاء من مشروعات التحول الرقمي والبنية التحتية لتلك المناطق.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن إدارة التشجير بمجلس المدينة قامت بقص وتقليم النخيل وأشجار الزينة بشارع علم الروم، بالإضافة إلى رفع كفاءة الحدائق وأعمال التجميل بالميادين العامة بالجزيرة الوسطي بالطريق الدولي بمدخل المدينة.

رفع أكثر من 455 طن من القمامة والمخلفات علي مدار الساعة

وأوضح رئيس مرسى مطروح بأن جهاز النظافة بالأحياء تم رفع أكثر من 455 طن من القمامة والمخلفات على مدار الساعة لرفع القمامة والارتقاء بالنظافة العامة بالعزب والشوارع والميادين العامة بنطاق المدينة.

وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح بضرورة الالتزام بإلقاء القمامة الساعة الثامنة صباحا ومساء حتى تستطيع جهاز النظافة رفع القمامة لضمان عدم تراكمها في الشوارع حفاظا علي الشكل الحضاري للمدينة.