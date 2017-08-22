معاوية في الميزان (6)

تحالف الحظ مع تمهيدات الحوادثلم يكن للخوارج الذين خرجوا على الإمام ومعاوية وعمرو بن العاص لم يكن لهم جرثومة فى الشام، فصبوا جهودهم فى العراق، وصاروا شعبة جديدة من شعب الشقاق بين الموالى والشيعة من العرب، فكانت مجاهدة شقاقهم من نصيب الإمام علىّ، دون أن يصادف معاوية حيث هو بالشام، شيئًا من العناء.

تحالف الحظ مع تمهيدات الحوادث

لم يكن للخوارج الذين خرجوا على الإمام ومعاوية وعمرو بن العاص لم يكن لهم جرثومة فى الشام، فصبوا جهودهم فى العراق، وصاروا شعبة جديدة من شعب الشقاق بين الموالى والشيعة من العرب، فكانت مجاهدة شقاقهم من نصيب الإمام علىّ، دون أن يصادف معاوية حيث هو بالشام، شيئًا من العناء.

وكان من حظوظ معاوية التى كرست التمهيد له، أن الخوارج الثلاثة الذين اتفقوا على قتل علىّ ومعاوية وعمرو ليلة 17 رمضان، لم ينجح منهم إلاَّ ابن ملجم الذى قتل الإمام علىّ، بينما قُيض لعمرو أن يُخْرج لصلاة الفجر قائد شرطته فقتله الخارجى وهو يظنه عمرًا، بينما أصيب معاوية إصابة غير قاتلة عولج منها ونجا.

وعلى ذلك تحالف الحظ مع تمهيدات الحوادث لصالح معاوية، فكان أن خلصت الخلافة لمعاوية بعد أن تنازل له الحسن بن علىّ حقنًا للدماء وعلى عهود نكص عنها معاوية فيما بعد!

ومحصلة هذه الحوادث والتمهيدات، يجب أن تكون فى اعتبار المؤرخ وهو يزن «قدرة» معاوية بالميزان الصحيح، واضعًا فى الاعتبار الأسباب والتمهيدات التى خدمته وهيأت له، سواء من قبل مولده، وقبل الإسلام، أم فيما تلا ذلك من أحداث.

ومع ذلك فإن معاوية لم يخل من صفات أو خلائق ساعدته، أشهرها الدهاء والحلم وعلو الهمة أو الطموح.



الدهـــاء



كان الدهاء صفةً ولا شك من صفات معاوية، وقد تحدث الراوية العربى عن شجعان العرب وفرسان العرب وأجواد (كرماء) العرب وصعاليك العرب ودهاة العرب، فى الجاهلية وفى الإسلام، ووصفوا كل ذوى الشهرة فى صفة من هذه الصفات العامة حسبما تناقلتها الروايات والأخبار.

ويبدو للأستاذ العقاد وهو يقرأ كلام الرواة عن «دهاة العرب» أنهم كانوا «مولعين» بتلك الصفة خاصة، ويتحدثون بها وعنها، ويستطيبون حديثها ويتزيدون فيه ما استطاعوا.

وسبب من أسباب الولع بالحديث عن الدهاء، أن جعل البعض ينظر إليها كبديل للشجاعة أو راجحٍ عليها، فإذا عيب رجل بقلة الشجاعة وجد العزاء بشهرة الدهاء أو دعواه.

فالدهاء عند هؤلاء مزية وضرورة وعزاء، وغطاء للخوف والجبن، ثم هو دعوى سهلة لمن يدعيها بغير برهان.

ولذلك يتزيد الرواة كثيرًا فى أحاديث الدهاء، ويوشك أن يجعله بعضهم صفة من الصفات «السلبية» التى تقترن بنقص الشجاعة حيثما نقصت فى ميدان القتال أو مجال الغضب والصولة.

وقد كانوا يطلقون الدهاء على كل وسيلة «غير صريحة» يبلغ بها صاحبه مأربه أو يحقق منفعته، إلاَّ أن الواقع فيما يوضح الأستاذ العقاد أن الوسائل «غير الصريحة» لا تتفق جميعها فى مصادرها الفعلية.

فقد يعتمد الشخص فى دهائه على قدرة عقلية فائقة يتسلط بها على الناس فيسخرهم فيما يشاء من مطامع لخدمته، سواء كان لهم فيها فائدة أم لا فائدة لهم فيما يسخرون فيه، بل قد يكون فى التسخير ضرر لهم لا يفقهونه أو يقبلونه أملاً فى مصلحة آجلة!

وهذا هو الدهاء من الطراز الأول.

ويليه الدهاء الذى لا يعتمد على قدرة عقلية فائقة ولكنه يعتمد على قدرة «مادية» يستطيع بها صاحبها قضاء مصالحة مع غيره على أساس تبادل المنفعة.

فمن يملك السلطان أو المال، يستخدم ما يشاء منهما فى اصطناع من يحتاجون إلى سلطانه أو ماله، وهى مصانعة تجرى والطرفان على علم بغاية كل منهما!

والسؤال : بأىٍّ من هذين الطرازين كان دهاء معاوية؟

أمن طراز القدرة العقلية الفائقة التى تسخر الأعوان منقادين.

أم من طراز القدرة المادية التى تعطى وتأخذ فى تبادل المنافع.

بأىٍّ من هذين الدهاءين تمكن معاوية من اجتذاب عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه (ابن أبى سفيان فيما بعد) وغيرهم ممن سارت بدهائهم الأمثال؟!

ربما صعب القطع من من الطرفين خدع بدهائه الآخر وسخره لقضاء مآربه، إلاَّ أن المؤكد أن دهاء معاوية هنا لم يكن دهاء القدرة العقلية الفائقة، وإنما كان دهاء القدرة المادية التى تلجأ لتبادل المنافع وكل طرف على علمٍ بما يعطيه وما يأخذه وصول لمأرب أو غرض كل من الطرفين!

لقد تحدث رواة التاريخ العربى فقالوا إن دهاة العرب فى صدر الإسلام أربعة : عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وزياد بن أبيه، ومعاوية بن أبى سفيان، ويقولون أن ابن العاص للبديهة، والمغيرة للمعضلات، وزياد لكل صغيرة وكبيرة، ومعاوية للروية..

ويرى الأستاذ العقاد أن هذا التقسيم على إيجازه، صحيح فى جملته.

وأن دهاء الثلاثة الأول هو الذى قادهم إلى معاوية، فقد عرفوا ما يريدون وعرفوا مطالبهم وأنهم يجدونها عند معاوية ولا يجدونها عند غيره.

كان زياد بن أبيه الوالى على أقاليم من فارس مغموزًا فى نسبه، فيقال ابن أبيه إلى أن قبل معاوية أن ينسبه إلى أبيه : أبى سفيان.

وكان عمرو والمغيرة من آحاد الرعية آنذاك، فلم يكن لأحدهم موقع أو ولاية، ولا كان له جند أو مال أو عصبة يمكن أن تنافس العصبة الهاشمية أو العصبة الأموية.

فكل من هؤلاء الثلاثة لم يكن منقادًا أو مخدوعًا، وإنما حصل على بغيته فى المبادلة التى جرت بين كل منهم وبين معاوية.



(1) عمرو بن العاص

ويستفاد بما روى عما دار بين عمرو بن العاص وولديه عبد الله ومحمد، أن عمرًا كان ينظر إلى ما يمكن أن يحصل عليه من كل من علىّ ومعاوية، ولم يرتض مشورة ابنه عبد الله أن يكف يده وأن ينتظر فى بيته حتى يجتمع الناس على رأى، ولا أن ينحاز إلى علىّ، ولم يمنعه أن مشورة ابنه محمد قد اختارت له الدنيا، من أن يؤثر الاتجاه إلى معاوية لأنه سوف يخلطه بنفسه ويشركه فى أمره، بينما لن يقول له «علىّ» سوى أنه رجل من المسلمين يسرى عليه ما يسرى عليهم!

فكان أن أتى معاوية حيث وجدهم يطلبون دم عثمان، فمضى معهم يطلب دم الخليفة المقتول!

(يتبع)

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