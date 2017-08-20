معاوية في الميزان (4)

تمهيدات الحوادث!!الحوادث المعنية هنا، هى التى مهدت لمعاوية، وأعانته من ثم أو يسرت له الوصول إلى مبتغاه.وعلى عادة الأستاذ العقاد فى عراضة وعمق البحث، رَصَد أن التمهيد لبنى أمية فى الشام بدأ قبل الإسلام بجيلين، وكانت الشام قبل ذلك سوقًا عامة لقريش تأتى إليها قوافل التجارة: صيفًا وشتاءً بتجارة الحج

تمهيدات الحوادث!!

الحوادث المعنية هنا، هى التى مهدت لمعاوية، وأعانته من ثم أو يسرت له الوصول إلى مبتغاه.

وعلى عادة الأستاذ العقاد فى عراضة وعمق البحث، رَصَد أن التمهيد لبنى أمية فى الشام بدأ قبل الإسلام بجيلين، وكانت الشام قبل ذلك سوقًا عامة لقريش تأتى إليها قوافل التجارة: صيفًا وشتاءً بتجارة الحجاز.

وكانت بداية التمهيد، نتاج المنافسة القديمة المحتدمة فى قريش بين هاشم رأس بنى هاشم، وأمية رأس بنى أمية، حيث أسفرت هذه المنافسة عن هجرة أمية من مكة إلى الشام حيث مكث وأقام بها عشر سنين ؛ وفقًا لما حكم به المحكمون بين المتنافسين فى أرجح الروايات، على أنه أيًّا كانت صحة أخبار هذا التحكيم، فإن ضيق أمية بالزعامة المعقودة لهاشم فى مكة كانت من دواعى هجرة أمية إلى الشام، وأن هذه الهجرة إلى الشام هجرةٌ محققة لم يقع حولها أى خلاف.

فلما مات هاشم وشغل أبناؤه بالرئاسة الدينية إلى جوار الكعبة، آل اللواء إلى بنى أمية، وهو عمل منوط به حراسة القوافل إلى الشام وإيابها، أى حراسة التجارة بين مكة والشام، الأمر الذى زاد من توطد علاقة بنى أمية بالشام بعد العشر سنوات التى أمضاها أمية مقيمًا فيها إقامة دائمة.

ومن المشهود المتواتر فيما يورد الأستاذ العقاد أن عثمان بن عفان رضى الله عنه، وهو أحد كبار الأمويين كان معروف المكانة بين رؤساء الدولة البيزنطية، وخلعت عليه لقبًا من ألقاب الرئاسة ليسفر بينها وبين قومه، وليعينها فى خلافها مع العرب الغساسنة بالشام، والذين كانوا يجنحون أحيانًا إلى الفرس فى حربها لبيزنطة.

كما كان بنو أمية على شبه محالفة مع بنى كلب أقوى القبائل ببادية الشام وأشدها خطرًا على الغساسنة، ومن المعروف أنه بعد الإسلام أصهر ثلاثة من كبار الأمويين إلى بنى كلب، هم سعيد بن العاص، وعثمان بن عفان، ومعاوية بن أبى سفيان نفسه، وهى مصاهرة دالة على الصلة السابقة.

ومن المشهور أيضًا فيما أورد الأستاذ العقاد أن أبا سفيان والد معاوية، كان على صلة بولاة الأمر من البيزنطيين، وكان يلقى هرقل وأمراء بيته فى رحلاته ويعول هؤلاء عليه فيما يعنيهم من أحوال العرب وأخبارهم، ومن المرويات أنهم سألوه عن النبى عليه السلام وصفاته عند مبعثه.

وذكر المقريزى «إنه ما فتحت بالشام كورة إلاَّ وجد بها رجل من بنى سعيد بن العاص ميتًا».. وقد كان من معايير اختيارات النبى عليه السلام للولاية، أن يكون متيسرًا لمن يختاره العمل هناك بموافقة الرعية، فاختار عمرو بن سعيد بن العاص واليًا لتيماء وخيبر وتبوك وفدك، وكلها على طريق التجارة الأموية إلى الشام، وسار أبو بكر على هذه السنّة فاختار يزيد بن أبى سفيان لإمارة أحد الجيوش التى أرسلها إلى الشام، وولاه بعض أقاليمها، وكانت وفاة يزيد فى عهد الفاروق الذى جرى بدوره على هذه السنّة وعهد بالولاية إلى أخيه معاوية، والتى بقى فيها طوال حياة عمر، ثم طوال خلافة عثمان حتى مقتله رضى الله عنه.

ومن بنى أمية من كاد يصرّح بالطمع فى الملك بعد رسول الله على عهد الصديق. إذ كان من أبناء عمرو بن سعيد بن العاص من خلفه على الولايات التى ولاه إيَّاها النبى عليه السلام، فلما بويع أبو بكر بالخلافة، أنفوا أن يعملوا له وقالوا: «نحن أبناء بنى أحيحة لا نعمل لأحدٍ أبدًا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم».

ولا يفوت أنه لا يقول هذا القول إلاَّ من يطلب الرئاسة لنفسه ولا يقر بها لغير ذى نبوة أو رسالة إلهية، وينظر إلى الخلافة نظرة دنيوية لا تفاضل فيها بصفة من صفات الدين وسابقة من سوابق الهداية.

وحين ولى عثمان الخلافة، زاد فى نصيب ما يتولاه معاوية بالشام فى عهد الفاروق، فضم إليه سائر الشام وألحق به أقاليمها من الجزيرة إلى شواطئ بحر الروم، مما زاد من التمكين لمعاوية بالشام سواء بحكم ولاية الحاضر أم بحكم موروث التاريخ.

وحين قُتل عثمان، كان قد مضى لمعاوية فى ولاية الشام عشرون سنة، بما يصاحب ذلك من مكانة ونفوذ، كان معاوية حريصًا عليهما بكل السبل، حتى لم يبق فى الشام من يمكن أن ينازعه أو يعصيه.

وبحكم هذه الولاية الطويلة، لم يكن أحدٌ من عمال معاوية بالشام من غير صنائعه وأشياعه المستقرين فى كنفه. وكان معاوية حريصًا على ذلك كل الحرص، لا يستبقى إلاَّ من يواليه، ويقصى من يعارضه أو يشغب عليه، وحين أطلت الفتنة جعل همّه الأكبر أن يُخْرِجَ أهلَهَا من الشام دون أن يبالى بما يصنعوه فى سائر الولايات، فتفرق هؤلاء بين الكوفة ومصر والحجاز، وبقيت الشام كلها بأهلها وولاتها خالصة لمعاوية وفقًا لما يريد!

ومن المتواتر أن معاوية كان أول ولاة عثمان الذين شكاهم المسلمون وطلبوا عزلهم، فيعتذر إليهم عثمان بعذر ظل يكرره: أن الذى ولاه هو عمر بن الخطاب، وقال ذلك مرة لعلىّ بن أبى طالب فقال له علىّ: «نعم. ولكن معاوية كان أطوع لعمر من غلامه يرفأ!!».

وهذه قالة صدق، وقد مَرَّ بنا فى «عبقرية عمر»، ومَرَّ بى فى وضع كتاب «عبقرية إنكار الذات أبو عبيدة بن الجراح»، إنكار عمر لمظاهر الأبهة التى وجد عليها معاوية حين ذهب إلى الشام، فأشاح عنه معرضًا عن محاولاته الشتى للحديث إليه، حتى تشفع له أبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وقالا له: «أتعبت الرجل!»، فلامه عمر لومًا شديدًا على ما رآه، فلما اعتذر له بأنه بين أعداء ألفوا الأبهة واتخذوها آية من آيات القوة والمنعة، وأبدى استعداده للامتثال لما يأمره به عمر، لم يحجب عمر فى رده عليه تشككه فى نواياه وفيما يبديه من أعذار أو تعلات!

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