معاوية في الميزان (18)

تابع التنقيب في النشأة والتكوينيقفى الأستاذ العقاد بأنه يجوز مع كل ما أورده أن يكون معاوية قد ورث بعض الخلق عن جده لأمه، لأن الوراثة قد تنقطع بين الجنسين فتكون الخليقة فى الجدود ولا تكون فى الأمهات.أما الوراثة التى لا شك فيها، فهى وراثة معاوية تكوينه الجسدى من أمه، وهى وراثة كثيرًا ما أشار إليها

تابع التنقيب في النشأة والتكوين

يقفى الأستاذ العقاد بأنه يجوز مع كل ما أورده أن يكون معاوية قد ورث بعض الخلق عن جده لأمه، لأن الوراثة قد تنقطع بين الجنسين فتكون الخليقة فى الجدود ولا تكون فى الأمهات.

أما الوراثة التى لا شك فيها، فهى وراثة معاوية تكوينه الجسدى من أمه، وهى وراثة كثيرًا ما أشار إليها معاصروه وذكروا فيها اسم أمه، ولم يذكروا اسم أبيه، وهى وراثة تجلت فى تكوينه الجسدى وبدانته وضخامة إليتيه، وقد ترهل من فرط هذه الجسامة فى كهولته وشيخوخته، ولم يكن لأحدٍ من السفيانيين مثلها عداه.

ويرى الأستاذ العقاد أن علاقة هذا التكوين الجسدى بأخلاق معاوية وأعماله واضحة فى سياسته كلها، فى أيام الخلافة وأيام الولاية من قبلها، وأصدق ما يقال فى وصفها أنها السياسة «الجالسة» التى تدبر وتدير وتترك المساعى والحركة والزحوف للعاملين المأمورين..

كان معاوية «أبيض جميلاً طويلاً أجلح (أصلع منحسر شعر مقدم الرأس).. وقد أصابته لوقة (بقعة لينة متهدلة بالوجه) فى آخر عمره فكان يستر جهه».

وقد اتفقت الروايات على أنه كان فيه «سؤدد»، تحدث عنه ابن عمرو فيما رواه الطبرى، وغيره. وهذا السؤدد ليس بغريب عن سمات رجل ورث السيادة عن أبويه، وناط بها حقه وحق عشيرته فى الرئاسة، ودارت كل مساعيهم على هذا السؤدد والغيرة عليه جيلاً بعد جيل.

بين الطبع والتصنع!



وقد تقدم فيما يعقب الأستاذ العقاد أن هندًا أم معاوية كانت تعاف الزنى أنفة ولا تعافه ورعًا ونزاهة، وما نقل عن أبيه أبى سفيان يورى بأنه كان يتورع عن الكذب الذى يُكشف، لأنه يأبى لمروءته أن يصغره أحدٌ لكذبه، وقد روى أنه شوهد يعبث بقضيب بجثمان أحدٍ من القرشيين المسلمين يوم أحد، فكان همه أن يطلب ممن شاهده أن يكتم ذلك ويداريه عليه، وأنه حينما سُئل فى بلاد الروم عن النبى عليه السلام وسمع سائله يحذره من الكذب، أنف أن يكذب على مسمع من شهود.

وقد تعلم معاوية القراءة والكتابة والحساب فى صغره، وتتفق الأخبار على كتابته للنبى عليه السلام، ولكنها لا تتفق فيما يقول الأستاذ العقاد على كتابة الوحى ولا على حفظه لآيات من القرآن تلقاها عن النبى كما كان كتاب الوحى يتلقون الآيات لساعتها، والأرجح أنه لم يكن معروفًا بحفظ شىء من كتابة الوحى فى أيام جمع القرآن الكريم، وإلاَّ لاستعان به القائمون على ذلك منذ عهد أبى بكر، ولو علم عثمان وهو من ذوى قرابته أن عنده مرجعًا من المراجع يثوب إليه لرجع إليه كما رجع إلى غيره.

وتعليم معاوية فيما عدا ذلك من سماع أشعار العرب وأمثالهم والإلمام بأخبار آبائهم كتعليم غيره من علية القوم.

أما بلاغته فقد كانت فى كلامه بلاغة سوية لا تعلو ولا تسف عن بلاغة أمثاله ونظرائه، ومن رسائله المحفوظة التى أوردها الأستاذ العقاد رسالته إلى زياد بن أبيه التى توعده فيها ودعاه إلى الطاعة وأخذ البيعة له ممن يليهم، كما أورد جانبًا من ردوده المحفوظة على الإمام على تنصلاً من دعوته إلى البيعة، وهى ردود أبرز ما فيها المراوغة، وإن لم تعوزها بلاغة الصياغة.

وكان فيما يورد الأستاذ العقاد يتكلم مرتجلاً فيحسن الجواب فى مقامه، ومنه جوابه على عدىّ بن هاشم حين أتاه يدعوه إلى بيعة على.

ويستشهد الأستاذ العقاد على احتفال معاوية بتحضير الكلام ببعض ما قاله فى خطبته بصفين، ويعقب بأنه ربما أضيف إلى الخطبة بعض العبارات المستحدثة بعد عصرها، كالمقابلة بين العلو والدنو وبين القضاء والقدر، إلاَّ أنها فيما عدا ذلك لا تستغرب من زمانها ولا موضعها.

ومن ذلك آخر كلامه قبل موته. قال:

«أيها الناس. إن من زرع قد استحصد. وقد طالت عليكم إمرتى حتى مللتكم ومللتمونى، وتمنيت فراقكم وتمنيتم فراقى، وإنه لا يأتيكم بعدى إلاَّ من هو شر منى، كما لم يأتكم قبلى إلاَّ من كان خيرًا منى. وإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.. اللهم إنى أحببت لقاءك فاحبب لقائى».

وقد حفظت له كلمات من جوامع الكلم ومن التعبير المونّق الجميل، ولكنها غير كثير، ومنها قوله: إن السلطان يغضب غضب الصبى ويبطش بطش الأسد، وكلمته عن الشعرة التى لا تنقطع بينه وبين العرب.

ووصف لعمرو بن العاص إحدى بناته بقوله: هذه تفاحة القلب.

ولم يكن فيما يورد الأستاذ العقاد من المفحمين، ولا من ذوى السجية فى القول، وقد سمع غير مرة يقول ما معناه: إنما شيّبنى حذر الخطأ فى الجواب.

والمفهوم من سيرته أنه نشأ فى الجاهلية نشأة أبناء الأسر وأصحاب الرئاسة الموروثة، إلاَّ أن تربيته كانت أقرب إلى تربية التجارة والتدبير دون تربية الفروسية والنضال.

لقد تأخر إسلامه كما تأخر إسلام أبيه، فأسلما معا فى عام الفتح وهو فى نحو الثالثة والعشرين، وليس هذا التأخر بموجب للشك فى عقيدته، لأنه يحدث فى كل دين وفى كل دعوة، وينقسم الناس فى جميع الدعوات الدينية والفكرية إلى مبادرين ومترددين ومتلبثين متلكئين لا يستجيبون لها إلا مع آخر مستجيب، ولا يندر بعد ذلك أن يكون المتأخر أصدق إيمانًا وأثبت عقيدة من المبادر المتقدم، وليس من الجائز أن تتخذ العادة المطردة فى الاستجابة للدعوات حجة على نقيضها. فما كانت الدعوات قط إلا هكذا أو لا تكون.

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ومعاوية بعد إسلامه لم تثبت عليه كلمة ولا فعلة تنقض تصديقه بدينه ورعايته لفروضه وشعائره: كان يصلى ويصوم ويزكى ويحج ويقرأ القرآن ويستمع إليه، وكانت كل لفظة فاه بها وأحصيت عليه فى مرض الوفاة تدل على الإيمان بلقاء الله وعلى الإيمان بالجزاء فى العالم الآخر، ومما تواتر من أحاديث الملازمين له فى ساعاته الأخيرة أنه كان يحتفظ بقلامة من ظفر رسول الله وشعرات من لحيته الشريفة أخذها من وضوئه، وما زال محتفظًا بها حتى أوصى بأن تدفن فى كفنه.

وقد سبق كلام الأستاذ العقاد عن صحة عقيدة عمرو بن العاص، ويرى أنه يقال فى معاوية ما يقال فى عمرو مع اختلاف الطبائع وبقاء لوازمه فى أعمق أعماق الطوية على غير وعى من صاحبها، حيث يستوحيها مع العقيدة فى أعماله الظاهرة وسرائره الخفية.

ومن حيل الطبع فى العلاقة بينه وبين ربه أنها لا تخرج عن وحى سليقته فى العلاقة بينه وبين الناس.

ومن حيل طبعه ما أراد به أن يبرأ إلى الله من أخذ البيعة بعده لابنه يزيد، فقال فى إحدى خطبه: «اللهم إنْ كنت إنما عهدت ليزيد لما رأيت من فضله فبلغه ما أملت وأعنه. وإن كنت إنما حملنى حب الوالد لولده وأنه ليس لما صنعت به أهلاً فاقبضه قبل أن يبلغ ذلك».

وكأنه بذلك يسائل نفسه عما بقى عليه من التبعة فى هذه البيعة، ما دام يسأل له الموت إن كان غير أهل لولاية العهد من بعده!

وأخيرًا فإنه من تحصيل الحاصل أن يقال إن معاوية يعلم من فقه دينه ما لابد يعلمه صحابى صحب النبى وحضر مجالسه وخلفائه من بعده، وراجع الفقهاء من الصحابة فيما أشكل عليه، فهو على نشأته الجاهلية والإسلامية لم يقصر فى معارف دينه ودنياه عن الطليعة بين نظرائه من السادة الأمويين والقرشيين.

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