معاوية في الميزان (16) خرج ابن عباس وبقى معاوية، فسأله عثمان عما يشير عليه به، وجاء بالإمامة والسياسة لابن قتيبة ـ فيما ينقل الأستاذ العقاد- أن معاوية قال: «الرأى أن تأذن لى بضرب أعناق هؤلاء القوم. قال: من؟ قال: علىّ وطلحة والزبير.. قال عثمان: سبحان الله!.. أقتل أصحاب رسول الله بلا حدث أحدثوه

معاوية في الميزان (16)

خرج ابن عباس وبقى معاوية، فسأله عثمان عما يشير عليه به، وجاء بالإمامة والسياسة لابن قتيبة ـ فيما ينقل الأستاذ العقاد- أن معاوية قال: «الرأى أن تأذن لى بضرب أعناق هؤلاء القوم. قال: من؟ قال: علىّ وطلحة والزبير.. قال عثمان: سبحان الله!.. أقتل أصحاب رسول الله بلا حدث أحدثوه ولا ذنب ركبوه؟ قال معاوية: فإن لم تقتلهم فإنهم سيقتلونك.. قال: لا أكون أول من خلف رسول الله فى أمته بإهراق الدماء.»

«قال معاوية: فاختر منى إحدى ثلاث خصال»

«قال عثمان: ما هى؟»

«قال معاوية: أرتب لك ها هنا أربعة آلاف من خيل أهل الشام يكونون لك ردءًا وبين يديك يدًا»

«قال عثمان: أرزقهم من أين؟»

«قال: من بيت المال»

«قال عثمان: أرزق أربعة آلاف من الجند من بيت مال مسلمين لحرز دمى لا فعلت هذا»

«قال: فثانيةً»

«قال: وما هى؟»

«قال: فرقهم عنك فلا يجتمع منهم اثنان فى مصر واحد واضرب عليهم البعوث والندب حتى يكون دبر بعير منهم أهم عليه من صلاته»

«قال عثمان: سبحان الله! شيوخ المهاجرين وكبار أصحاب رسول الله وبقية الشورى أخرجهم من ديارهم وأفرق بينهم وبين أهليهم وأبنائهم؟.. لا أفعل هذا..

«قال معاوية: فثالثةً!»

«قال: وما هى؟»

«قال: اجعل لى الطلب بدمك إن قُتلت»

«قال عثمان: نعم هذه لك. إن قُتلت فلا يطل دمى»

هذه رواية الإمامة والسياسة، وفى سائر الروايات أن معاوية قال له غير ذلك: اخرج معى إلى الشام قبل أن يهجم عليك ما لا تطيقه. قال: لا ابتغى بجوار رسول الله بدلاً»

* * *

وحين نتأمل فى جملة الآراء التى أشار بها معاوية على الخليفة عثمان، نرى أن النفع لمعاوية واضح فى كل ما أشار به، ولا يقابله نفع حقيقى لعثمان، بل وربما كان فى معظمها ما يضر عثمان ولا يجديه.

فليس قتل علىّ وطلحة والزبير بالأمر الهين، ناهيك بأن يدفع الشر عن الخليفة، بل هو كفيل بالتأليب عليه والثورة العنيفة ضده، فقد كان لكل من هؤلاء منزلته الكبرى وشيعته بين المسلمين، وقتلهم حماقة شديدة لم يحذوها معاوية نفسه مع مَنْ دونهم حين آلت الأمور إليه.

والمقصد أن يبوء عثمان بتبعات هذه الفعلة المنكرة، ليصفو الأمر بعدها لمعاوية بعد مقتل الثلاثة، وقد يلحق بهم قتل عثمان نفسه جزاء ما تورط فيه!

أما الإشارة على عثمان بأن يأوى بالمدينة أربعة آلاف من جند وخيل بالشام ليحرسونه، فمعناه تسليم الحجاز إلى معاوية فى حياة الخليفة وبعد حياته، لتكون له الكلمة العليا واليد العليا التى تضمن أيلولة الدولة إليه بعد وفاة الخليفة الذى كان قد نيف على الثمانين، ناهيك باحتمال قتله واشتعال حرب فى المدينة سوف يكون معاوية برجاله صاحب اليد العليا فيها حتى تستتب له الأمور!

أما خروج الخليفة صحبة معاوية إلى الشام، فإنه ينقل عاصمة الدولة إلى دمشق، ويجعل لمعاوية القول الفصل- بلا مزاحم- بعد موت الخليفة!

* * *

وأثبت ما ثبت من سعى معاوية إلى ما فيه مصلحته، مطلبه من عثمان أن تكون له ولاية الدم بعد مقتله، فإن هذا التفويض على ما فيه من تجاوز وضلال، يجعل معاوية بمثابة ولى العهد بأمر الخليفة صاحب الأمر.

وعلى ذلك فإن طلب معاوية ولاية الدم بعد مقتل عثمان، هو طلب لولاية العهد، وأمارة أيضاً على أن الطالب يعلم أنه مقتول!

لقد كان ذوو الجرأة من المعارضين لعثمان ـ يجابه معاوية بإلقاء اللوم عليه، ومن هؤلاء أبو الطفيل عامر بن وائلة الصحابى، الذى أورد الأستاذ العقاد نقلاً عن تاريخ الخلفاء للسيوطى، ما دار من حوار بينه وبين معاوية.

قال معاوية: ألست من قتلة عثمان؟ قال أبو الطفيل: لا. ولكننى ممن حضره فلم ينصره.

قال: وما منعك من نصره؟

قال: لم تنصره المهاجرون والأنصار.

قال معاوية: أما لقد كان حقه واجبًا عليهم أن ينصروه.

فقال أبو الطفيل: فما منعك يا أمير المؤمنين من نصره ومعك أهل الشام؟

فقال معاوية: أما طلبى بدمه نصرةً له؟

فضحك أبو الطفيل ثم قال: أنت وعثمان كما قال الشاعر:

لا ألفينك بعد الموت تندبنى وفى حياتى ما زودتنى زادى ووقعت الواقعة ومات الخليفة قتيلاً وذهب معاوية يطالب بدمه وينكر على علىّ بيعته لأنه لا يسلمه قتلة عثمان، ممن يذكرهم إجمالاً أو يسميهم بأسمائهم، وآل الأمر كله بعد حين إلى معاوية يصنع بهؤلاء ما يشاء، فلم يأخذ واحدًا منهم بجريرة مشهودة ولم يحاسب أحدًا على جريرة مستورة تتطلب الأشهاد، وكان يلقى الرجل منهم فلا يزيد على أن يسأله كما سأل أبا الطفيل: ألست من قتلة عثمان؟ ثم يصرفه فى أمان، وقد يسكت عن سؤاله ويصرفه مزودًا بالعطاء!!

بعد مقتل عثمان!

ظهر بعد مقتل عثمان أن غيرة معاوية المدعاة، لم تكن غيرةً على عثمان، فقد حالف معاوية عمرو بن العاص وكافأه بولاية مصر التى كان عثمان قد عزله عنها! ورغم ما تردد، وعلى لسان عمرو نفسه، من أنه كان من المحرضين على عثمان، فقد أجمع الرواة على كلمة نقلت عن ابن العاص فحواها أنه كان يلقَى الأعرابى فى البادية فيحرضه على عثمان.

ويبدو أن حقيقة موقف معاوية لم تغب عن أبناء عثمان وبناته، فكانوا يلقون معاوية بالبكاء ويذكرون أباهم لتذكيره بدمه ووعده بالثأر له ثم سكوته عن الثأر له ثم سكونه عن الثأر بعد تمكنه منه وبعد أن دان له ما لم يدن لسواه.

وقد نُقل عن معاوية اعتذار لبنت عثمان، هو أقرب للإقرار بالذنب، حين جبهته بالبكاء والعويل على أبيها المقتول، فقال لها: «يا ابنة أخى. إن الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أمانًا.. ومع كل إنسان سيفه ويرى موضع أصحابه، فإنه نكثناهم نكثوا بنا، ولا ندرى أعلينا تكون أم لنا، ولأن تكونى ابنة عم أمير المؤمنين خير من أن تكونى امرأة من عرض الناس».

وعلى ذلك فالمطالبة بدم عثمان كانت ذريعة أو تعلة للخروج على الإمام، ونقض البيعة التى عقدت له من المسلمين ومن أهل الشورى، ولم يكن معاوية منهم لأنه من الطلقاء، فلما تحققت لمعاوية غايته، وتحقق له النفع الذى أراد، صمت على هذه المطالبة صمت القبور!

إن موقف معاوية ذاته من عثمان، يُسقط كثيرًا من التهم النى كان يكيلها لخصومه، ويُسقط كثيرًا من الأعذار التى كان ينتحلها لنفسه، وأصدق ما يقال من بواعث معاوية أنها كانت فى طلب الملك، وهو طلب أعوزته الحجة، فادعتها وتلمستها من مقتل الخليفة الشهيد!

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