معاوية في الميزان (13)

أورد الأستاذ العقاد ما نصه أنه من الوقائع التى رويت عن معاوية وقائع يلتبس فيها الحلم ببطء الغضب وطول الروية والأناة، ومنها ما يتلقى فيه الإساءة أو الوعيد على البعد ويتسع له الوقت قبل الإجابة عنها بما يروى فيه النظر ويرتضيه.. عدا عبيد لمعاوية على أرض عبد الله ابن الزبير، فكتب إليه ابن الزبير: «

أورد الأستاذ العقاد ما نصه أنه من الوقائع التى رويت عن معاوية وقائع يلتبس فيها الحلم ببطء الغضب وطول الروية والأناة، ومنها ما يتلقى فيه الإساءة أو الوعيد على البعد ويتسع له الوقت قبل الإجابة عنها بما يروى فيه النظر ويرتضيه.. عدا عبيد لمعاوية على أرض عبد الله ابن الزبير، فكتب إليه ابن الزبير: «أما بعد يا معاوية. إن لم تمنع عبيدك من دخول أرضى وإلا كان لى ولك شأن».. وقيل إن معاوية أطلع ابنه يزيد على كتاب ابن الزبير وسأله: ما ترى ؟ فقال له يزيد: لتنفذن إليه جيشًا أوله عنده وآخره عندك يأتونك برأسه. فقال: بل عندى يا بنى خير من ذلك، وكتب إلى ابن الزبير:

«وقفت على كتابك يا ابن حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساءنى والله ماساءك، والدنيا هينة عندى فى جنب رضاك، وقد كتبت على نفسى رقيمًا بالأرض والعبيد وأشهدت على فيه، ولتضف الأرض إلى أرضك والعبيد إلى عبيدك والسلام»، فجاءه الجواب من ابن الزبير يقول فيه: «وقفت على كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه فلا عدم الرأى الذى أحله من قريش هذا المحل والسلام».. وأطلع معاوية ابنه على الكتاب الثانى كما أطلعه على الكتاب الأول فاصفر وجهه، وأبوه يقول: إذا رميت بهذا الداء فداوه بهذا الدواء.

وليس فى مستطاعى، أن أورد للقارئ ما طرحه الأستاذ العقاد بيانًا لهذه الخصلة فى معاوية، مع أن فيما طرحه كتشبيب عبد الرحمن بن حسان برملة بنت معاوية، أو تهديد معاوية للأخطل بقطع لسانه- ما يغرى بإيراده، لولا أن المساحة المقدرة تضيق عن هذا التوسع، وحسبنا أن نصل إلى مراد الأستاذ العقاد، أن الوقائع التى رويت عن معاوية، تبدى منه صفةً لاشك فيها هى طول الأناة وبطء الغضب، إلاَّ أنها ليست الصفة التى ترادف الحلم كما يفهم لأول مرة، فقد يكون بطء الغضب «سلبيًا» ينم عن طبع محل نظر، ذلك أنه وإن كان من الحلم أن يأنف الإنسان من الاستسلام للغضب، وأن يصفح الإنسان عن الإساءة إيثارًا للخير وعطفًا على المسىء كما يعطف الأب الرحيم على ولده الجاهل، أو لموازنة العواقب واختيار أنسبها للناس عامة.

إلاَّ أنه لابد من التفرقة هنا بين الحلم إيثارًا للنفع، وبين الحلم إيثارًا للسلامة استجابةً للطبيعة «الأنانية» وحب الذات ! فليس من الحلم أن لا يرد الضعيف الضربة بمثلها مخافة أن يتلقى المزيد من الضربات، ولا يكون من الحلم أبدًا- العجز عن مجاراة الغضب أو عدم الشعور به، لأن فضيلة الحلم لا تقوم على عجز أو امتناع، وإنما تقوم على إرادة تملك الاختيار.. وجملة القول فى هذه الصفة كما يقول الأستاذ العقاد أن الحليم هو الذى يملك الغضب ولا يملكه الغضب.

وفرقٌ لا شك فيه بين من يكتم الغضب حرصًا على منافعه العاجلة أو الآجلة، وبين من يملك الغضب لأنه يشمل الناس بحب وعطف أكبر من أن يلغيهما غضب !

فضيلة المريد المختار

ومن كلام حكماء العرب وبلغائهم، ما يستشف منه تفطنهم لحقيقة أن الحلم فضيلة المريد المختار المالك لزمام الأمرين، ويستشهد الأستاذ العقاد بشعرٍ لكل من ابن خليفة مولى قيس بن ثعلبة والنابغة الجعدى- يستشف منه التفطن إلى هذا المعنى.

أما الأحنف بن قيس، الذى أشتهر بأنه أحلم الحلماء، فمن كلامه: «رب غيظ قد تجرعته مخافة ما هو أشد منه»، وقال: «إن الناس يرون الحلم ذلاًّ» !

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وجاء فى العقد الفريد لابن عبد ربه، أن هشامًا عبد الملك سأل خالد بن صفوان عما بلغه فيهم الأحنف بن قيس، فقال خالد: إن شئت أخبرتك أخبرتك بخلة، وإن شئت بخلتين، وإن شئت بثلاث..

قال هشام: فما الخلة؟

قال خالد: كان أقوى الناس على نفسه.

ثم قال عن الخلتين إنه كان موقى الشر ( مصونًا من الشر ) ملقى ( من التلاقى ) الخير، وعن الثلاث أنه كان لا يجهل ولا يبغى ولا يبخل..

ونقل ابن عبد ربه فى العقد الفريد أن أحدهم سأل الأحنف بن قيس: من أحلم، أنت أم معاوية ؟ فقال: تاالله ! ما رأيت أجهل منكم. إن معاوية يقدر فيحلم، وأنا أحلم ولا أقدر، فكيف أقاس عليه ؟!

وقد يظن المتعجل أن قول الأحنف ينطوى على رجحان معاوية فى حلمه، ولكن المتأمل يرى أنه لم يكن بوسع الأحنف أن يقول إنه أحلم من معاوية، ولكن صدر جوابه يشير إلى أن حلم معاوية كان تقديرًا، وهو إن شئت أقرب إلى المداهنة التى وصفه بها عبد المللك بن مروان فيما مَرَّ بنا فى إحدى خطبه.

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ويعود الأستاذ العقاد إلى ما رواه معاوية عن نشأته الأولى، فيلاحظ أنه لا يوجد فيما رواه أثرٌ واحدٌ لطبيعة الغضب التى تمتحن بها فضيلة الحلم، وهنا يتوقف عند حادث مقتل حجر بن عدى وأصحابه، لغير ضرورة عاجلة، ولا مصلحة آجلة، لأنه بالتأمل والتحليل النفسى يفتح لنا «مغاليق الخليقة» فى طوية معاوية، وهى تذكرنا بمقولته إنه لا يحول بين الناس وبين ألسنتهم إلاَّ أن يحولوا الملك عنه وعن بنى أمية.

هذا وكل ما قيل عن سبب مأساة حجر بن عدى، ورواه ابن الأثير، إنه خشى فوت الصلاة حين أطال زياد بن أبيه فى خطبته يوم الجمعة، فنادى: الصلاة ! فمضى زياد فى خطبته. فقال حجر: الصلاة ! فمضى زياد فى خطبته، فلما خشى حجر فوت الصلاة ضرب بيده إلى كف من حصى وقام إلى الصلاة وقام الناس معه فنزل زياد وصلى بالناس.

كتب زياد إلى معاوية عن هذه الواقعة، وكثر عليه، فكتب إليه معاوية ليشده بالحديد ويرسله إليه. فلما أراد أخذه قام قومه ليمنعوه. فقال حجر: لا، ولكن سمعًا وطاعةً. وشد حجر فى الحديد، وحمل إلى معاوية، فلما دخل عليه قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال معاوية: أأمير المؤمنين أنا ؟، والله لا أقيلك ولا أستقيلك، أخرجوه فاضربوا عنقه.

وقال حجر للموكل إليهم قتله: دعونى حتى أصلى ركعتين، فقالوا: صل.. فصلى ركعتين خفَّف فيهما ثم قال لهم: لولا أن تظنوا بى غير الذى أردت لأطلتهما، وقال لمن حضروا: والله لا تطلقوا عنى حديدًا (أى لا تفكك قيود الحديد) ولا تغسلوا عنى دمًّا. فإنى لاقٍ معاوية غدًا على الجادة. وضربت عنقه.

يقول الأستاذ العقاد:

«ودهش الناس لهذه المقتلة الجزاف واهتز لها العالم الإسلامى هزة عنيفة أورثته مبغضة لدولة بنى أمية من تلك المبغضات التى كمنت وطالت حتى نسيت أسبابها وبقيت نوازعها، وظل شبح الشهيد الوقور يساور معاوية إلى يوم وفاته، فجاء فى رواية ابن سيرين: «إن معاوية لما حضرته الوفاة جعل يقول: يومى منك يا حجر طويل».

«ولا يحاط بعوارض الفزع التى ألمت بالعالم الإسلامى من جراء هذه المقتلة الباغية، ولكنها قد تتمثل فى عارض واحد يدل على كثير. فإن الخبر الذى ذاع عن تسيير حجر وأصحابه إلى دمشق لم يكد يصل إلى السيدة عائشة بالحجاز حتى أوفدت عبد الرحمن بن الحارث تشفع فيه وفى صحبه، وهى لا تنسى أن أعوان معاوية قتلوا أخاها محمدًا شر قتلة، ولا يخفى عليها غلو حجر وأصحابه فى حب على وشيعته وبينها وبين العلويين من الجفوة ما هو معلوم».

«وقد فات معاوية كل عذر فى هذه المقتلة حتى ما كان من عذر واهٍ كعذر ابنه يزيد فى مقتلة الحسين. فإن يزيد قد أحال الذنب على عبيد الله ابن زياد، وانعكست الآية فى أمر معاوية وحجر، فكان زياد هو الذى نفض يديه من وزر هؤلاء الشهداء وألقاه على مولاه، وضاق مولاه بانتحال المعذرة بعد حين فكان جوابه لسائليه مما يخجل الطفل بين الصغار فضلاً عن العاهل بين الساسة وفى ذمة التاريخ.. قال له عبد الرحمن بن الحارث: أين غاب عنك حلم أبى سفيان ؟.. فقال: حين غاب عنى مثلك من حلماء قومى.. وحملنى ابن سمية فاحتملت.. وسألته السيدة عائشة مثل هذا السؤال فقال: لم يكن حولى رشيد، وكانت السيدة عائشة تقول: لولا أنا لم نغير شيئًا إلا صارت بنا الأمور إلى ما هو أشد منه لغيرنا مقتل حجر:.. أما والله إنه كان لمسلمًا حجاجًا معتمرًا»، وكان الحسن البصرى الزاهد المعروف يقول: أربع خصال كنَّ فى معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة، ثم أحصاها وذكر منها مقتل حجر: «فيا ويلاً له من حجر. يا ويلاً له من حجر. يا ويلاً له من أصحاب حجر».

وبعد، فان موقف معاوية مع حجر وأصحابه، فيما يقول الأستاذ العقاد، ظاهرة نفسية معهودة فى الطبائع التى تُصدم فتقبل الصدمة وتحذر من الاندفاع، ولكنها إذا تركت بلا صدمة تردها لم تعرف حدود الارتداد ولا تأبى أن تستلم للاندفاع.

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