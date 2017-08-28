معاوية في الميزان (10)

أقاويل حول حيلة خفية! دارت أقاويل وترددت روايات بين بعض كتب الأقدمين، حول حيلة من الوسائل «الخفية» التى قيل إن معاوية كان يلجأ إليها للتخلص من أعدائه أو ممن يقلق من نفوذهم أو مكانتهم، وهى حيلة يبادر الأستاذ العقاد إلى الإقرار بأنه لا يجزم بها، وإن رأى أن يوردها فى مكانها بالنسبة للدهاء

أقاويل حول حيلة خفية!

دارت أقاويل وترددت روايات بين بعض كتب الأقدمين، حول حيلة من الوسائل «الخفية» التى قيل إن معاوية كان يلجأ إليها للتخلص من أعدائه أو ممن يقلق من نفوذهم أو مكانتهم، وهى حيلة يبادر الأستاذ العقاد إلى الإقرار بأنه لا يجزم بها، وإن رأى أن يوردها فى مكانها بالنسبة للدهاء الموصوف به معاوية، وتصنيف هذا الدهاء.

ودارت هذه الأقاويل حول موت الحسن بن على، ومالك بن الأشتر، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وترددت روايات أن كلاًّ منهم مات بالسم، ونسب إلى معاوية أنه كان وراء ذلك، وسبب توجيه الاتهام إلى معاوية أنه كان الوحيد الذى اجتمعت له مصلحة فى التخلص منهم، واجتهد بعض الرواة فى سرد القرائن التى تؤيد فى حقه هذه الشبهة القوية.

فقد كان معاوية صاحب مصلحة مؤكدة فى التخلص من الحسن بن على قبل أن يفصح عن غرضه وخطته فى مبايعة ابنه يزيد بالخلافة فى حياته، ووجه التوجس من الحسن أن لديه الشروط التى شرطها على معاوية عند التصالح، ومنها أن يترك الأمر بعده إلى اختيار المسلمين، ولا شك أن إبراز الحسن لهذه الشروط واحتجاجه بها ، يعارض خطة معاوية فى توريث ابنه، ويهددها!

وكان معاوية صاحب مصلحة ظاهرة فى التخلص من مالك بن الأشتر قبل أن يصل إلى مصر، ويقدم على أمرها للإمام علىّ بن أبى طالب، فقد كان الأشتر صاحب كفاءة وشجاعة، وأن توليه لمصر يضيق إن لم يغلق فرصة معاوية وعمرو بن العاص فى الوثوب إليها وإخراجها من ولاية الخليفة علىّ بن أبى طالب.

أما عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فيكاد يكون المزاحم الوحيد لمعاوية فى الشام، فقد انتقلت إليه شعبية أبيه خالد وإكبار الناس وإعجابهم بالشام، وأكد عبد الرحمن امتداد هذه المكانة إليه بعلاقاته وبما قام به من أعمال فى مدافعة الروم، ولاشك أن معاوية كان ضيقًا بنفوذ ومكانة عبد الرحمن بن خالد، ويكاد يكون هو صاحب المصلحة الوحيد فى التخلص منه.

وقد اجتهد الرواة فى استخراج ما يظاهر هذا الاشتباه، فنقلوا عن معاوية وعن حليفه عمرو بن العاص، قول كل منهما فى أعقاب ميتة كل من هؤلاء، «إن لله جنودًا من عسل»..

وزاد الرواة على ذلك ما نقله أبو الفرج الأصفهانى مؤرخ الأمويين وصاحب كتاب الأغانى المشهور، عن خبر دس السم للحسن رضوان الله عليه، وما أورده فى كتابه مقاتل الطالبيين : «أرسل معاوية إلى ابنة الأشعث ابن قيس، ( وقد مر بنا فى عبقرية الإمام الدور السلبى الذى نهض به فى معسكر الخليفة على بن أبى طالب )، أرسل إليها معاوية بأنه مزوجها من ابنه يزيد على أن تسم زوجها الحسن بن على.. وزاد الأصفهانى فى روايته فقال إن معاوية أرسل إليها مائة ألف درهم ، فقبلت ودست السم لزوجها الحسن ، إلاَّ أن معاوية لم يزوجها من يزيد، مكتفيًا بما أعطاه إياها من مال، وقيل فى رواية أخرى أن يزيد كان هو المعترض على الزواج منها.. وقد زاد الأصفهانى أنها تزوجت بعد ذلك من أهل طلحة، فولدت لزوجها، فكانت البطون القرشية تعايرهم حين يقع الخلاف معهم، وتقول لهم : «يا بنى مسَّمة الأزواج».

وقال ابن الكلبى عن أبيه فى سبب موت الأشتر : «إنه لما سار الأشتر إلى مصر أخذ فى طريق الحجاز فقدم المدينة فجاءه مولى لعثمان بن عفان يقال له نافع وأظهر له الود وقال له : أنا مولى عمر بن الخطاب. فأدناه الأشتر وقر به ووثق به وولاه أمره، فلم يزل معه إلى عين شمس فلما وصل إلى عين شمس تلقاه أهل مصر بالهدايا وأسقاه نافع المذكور العسل فمات منه… وقال ابن سعد إنه سم بالعريش، وقال الصورى صوابه القلزم..».

وأورد ابن الأثير فى تاريخه، فى أخبار سنة 38 هـ أنه حين أتت العيون لمعاوية بتجهز الأشتر وخروجه إلى مصر، كره ذلك وعظم عليه ، لأن الأشتر أشد عليه من محمد بن أبى بكر القائم وقتها بأمر مصر، فبعث معاوية إلى المقدم على أهل الخراج بالقلزم ومناه بأن لا يأخذ منه الخراج ما بقيا، إن هو خلصه من الأشتر، وفى رواية الطبرى، أنه حينما وصل الأشتر إلى القلزم قادمًا من العراق، استقبله هذا الرجل وعرض عليه النزول عنده فقبل، ثم أتاه بطعام بشربة عسل قد جعل فيها سما، فسقاه إياه، فلما شربها الأشتر مات. وقام معاوية فى الناس خطيبًا، فكان مما قاله : «أما بعد ، فإنه كانت لعلىّ يمينان فقطعت إحداهما بصفين- يعنى عمار بن ياسر وقطعت الأخرى اليوم قاصدًا بذلك مالك بن الأشتر».

أما موت عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، فقد اتفق ابن الأثير والطبرى على رواية واحدة مؤداها أنه كان قد عظم شأن عبد الرحمن عند أهل الشام لما عندهم من آثار أبيه ولبلائه فى بلاد الروم وشدة بأسه ، فخافه معاوية وخشى منه ، وأمر «ابن أثال النصرانى» بأن يحتال فى قتله ، وضمن له أن يضع عنه- إنْ نجح- خراجه وأن يوليه خراج حمص ، فلما عاد عبد الرحمن من مواجهة الروم ، دس له ابن أثال شربة مسمومة مع بعض مماليكه ، فلما شربها مات فى حمص ، فَوفَّى له معاوية بوعده إياه.

وقد جاء فى هذه الرواية أن عروة بن الزبير غمز لخالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، بذكر ابن أثال ، بقوله له : «ما فعل ابن أثال» فانطلق خالد إلى حمص حيث قتل الرجل ، وحمل إلى معاوية فحبسه أيامًا ثم غرمه ديته.

* * *

ويورد الأستاذ العقاد أنه شاعت الشائعات بمثل ذلك عن آخرين من أعداء معاوية ومنافسيه ، فمال الناس إلى تصديقها لما أسلفناه من قرائن ، وتجمع حول هذه الروايات الناقمون على معاوية من أهل الشام وأهل الكوفة والحجاز..

ومع أن أحدًا لم يعجل بنفى هذه الاتهامات ، إلاَّ أنه لم يقم عليها دليل قاطع ، وأضعف ما فى هذا الروايات- فيما يرى الأستاذ العقاد تكرار ذكر إسقاط الخراج كثمن لهذه الجنايات ، ذلك أن هذا الأسلوب كفيل بفضح الفاعل ومحرضه ، وأيسر من ذلك وأكثر أمانًا للطرفين بذل المال المعجل والمؤجل سرًّا فى الخفاء ، حتى لا يفتضح ما كان من تآمر واتفاق.

ويقفى الأستاذ العقاد بأنه إزاء ذلك لا يستطيع المؤرخ أن يقبل هذه التهم جازمًا ، ولا أن يرفضها جازمًا.

ولكنه يخالف أن الأصل هو البراءة ما لم يقم على الإدانة دليل ، فيبدى أن الشبهات والأقاويل تحدثنا بالشئ الكثير عن ظنون الناس بمعاوية ووسائله فى قضاء ما يتبعه.

أى صنف من الدهاء؟

ويختم الأستاذ العقاد هذا الفصل بإبداء رأيه فى أفانين الدهاء التى أثرت عن معاوية ، فيرى أن دهاءه من قبيل الدهاء الذى يعول على قضاء المصالح وتبادل المنافع ، وهو دهاء مشترك بين طرفيه ، أو يرجح فيه الطرف الآخر ، فليس دهاء معاوية بالدهاء الذى يسوق الأعوان سوقًا إلى خدمة مقاصده بسلطان القدرة العقلية الخارقة وغلبة الإقناع.

وإنما استطاع معاوية أن يستهوى الناس إليه بقضاء المصالح ، أعانه على ذلك استمراره على ولاية الشام عشرين عامًا واستئثاره بأقطارها جميعًا على أيام عثمان بن عفان.

فإذا ما قورن بينه وبين باقى الأربعة من دهاة العرب ، لكان آخرهم ، ومن المؤكد أنه ليس أولهم ، لا يمكن أن يسبق دهاء عمرو بن العاص على وجه الخصوص.

ولا نكران بعد ذلك لدهاء معاوية على هذا التقدير ، ولكن قصاراه أنه لم يكن يضيع الفرصة السانحة التى سنحت وصبر فى انتظارها ، وأطال الصبر فى غير تعجل ، وقد كان هذا هو خلاصة دهاء معاوية فيما توخاه.

Email: [email protected]

www.ragai2009.com