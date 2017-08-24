معاوية فى الميزان (8)

زياد بن أبيهكان زياد بن أبيه آخر المبايعين لمعاوية من الدهاة الثلاثة، ولم يستطع معاوية طويلاً أن يقنعه بمبايعته مع أنه كان أول المنظور إلى بيعتهم فى تقدير بنى أمية، لأنه وإن كان مغموزًا فى نسبه حتى قيل «ابن أبيه»، إلاَّ أنه كان فى الواقع ابن أبى سفيان، ومن ثم أخًا لمعاوية من أبيه.وقد

زياد بن أبيه

كان زياد بن أبيه آخر المبايعين لمعاوية من الدهاة الثلاثة، ولم يستطع معاوية طويلاً أن يقنعه بمبايعته مع أنه كان أول المنظور إلى بيعتهم فى تقدير بنى أمية، لأنه وإن كان مغموزًا فى نسبه حتى قيل «ابن أبيه»، إلاَّ أنه كان فى الواقع ابن أبى سفيان، ومن ثم أخًا لمعاوية من أبيه.

وقد وقف زياد إلى جانب الإمام علىّ، وولاه فارس وكرمان، فأرسل إليه معاوية يتوعده، فأغلظ زياد فى جوابه عليه ورد وعيده بمثله فى خطبةٍ له على رؤوس الأشهاد، حتى قال: «أما والله لو أذن لى فى لقائه لوجدنى أحمر مخشيًّا ضرابًا بالسيف».

فعاود معاوية الكتابة إليه يترضاه، وألحقه بأبيه أبى سفيان، ولان له فى القول، ودعاه بزياد بن أبى سفيان، ومما قاله فى استرضائه: «كأنك لست أخى وليس صخر بن حرب أباك وأبى، وشتان ما بينى وبينك. أطالب بدم ابن أبى العاص (عثمان) وأنت تقاتلنى..»، وانتهى إلى دعوته للاتصال به والتواصل معه.. إلى آخر ما جاء فى الخطاب.

على أن زيادًا لم يستجب لدعوته، وظل إلى جانب الإمام حتى قتل وتصالح ابنه الحسن مع معاوية على شروط، ولبث معاوية قلقًا من زياد لا يأمن مكره وجرأته، حتى تقدم المغيرة بن شعبة للتوسط بينهما ليشد أزره بزياد فى كيده لعمرو بن العاص، وأذن له معاوية فى لقائه والتلطف فى خطابه وإبداء اليأس له فى أن تؤول الخلافة إلى بنى هاشم، مع وعدٍ من معاوية بتصحيح نسبه وإلحاقه بأبيه علنًا، فاستجاب زياد للمغيرة فى أمر البيعة لمعاوية، وتمنَّعَ بعد ذلك فى أمر البيعة ليزيد بولاية العهد، وأرسل رجلاً من ثقاته إلى معاوية يوصيه بالأناة وعدم العجلة فى البيعة ليزيد، ويرى الأستاذ العقاد أنه لولا أن زيادًا مات قبل البيعة بولاية العهد لما استقر الأمر فيها على قرار.

هؤلاء هم الدهاة الثلاثة، لم يُغْلب أحدٌ منهم على رأيه بدهاء معاوية، وإنما كان لكل منهم أغراضه، وأفادوا جميعًا منه فوق ما أفادوه، وأن كان ظنى الشخصى أن «عمرًا» بالذات قد أفاد معاوية فائدة كبيرة، ولكن دون إنكار الغنيمة الكبرى التى فاز بها بالولاية على مصر.

كذلك بيعة الحسن

فلم تكن بيعة الحسن لدهاء معاوية، بقدر ما كانت عن رغبة من الحسن لحقن الدماء، فضلاً عن التواء واجتراء جنده على النهب والسطو، فكانت هذه الأسباب لا دهاء معاوية هى التى دعت الحسن إلى الصلح ومبايعة معاوية على شروط يقول التاريخ إنه لم يلتزم بها ونكل فيما بعد عنها.

عبيد الله بن عمر

ذهب عبيد الله بن عمر بن الخطاب لينضم إلى معاوية، ففرح به فرحًا شديدًا، وجعل يقول لعمرو بن العاص: «ما يمنع عبد الله (ابن عمر) أن يجيئنا كما جاءنا أخوه؟».

ولكن عمرًا الأريب، أجابه بأن «عبيد الله» إنما جاءه لأنه يخشى قصاص على بن أبى طالب منه لقتله الهرمزان بغير قضاء (وجُفَيْنة بغير بيّنة)، بعد مقتل الفاروق عمر، ولأنه يعرف أن الإمام أشار يومها على الخليفة عثمان بالقصاص منه، ولكن عثمان أبى حتى لا يقال قتل الخليفة بأمس ويُقتل ابنه اليوم، ودفع عثمان الدية من ماله، فلما قُتل عثمان وبويع الإمام علىّ بالخلافة، خشى «عبيد الله بن عمر» أن يرجع عليه بالقصاص منه، فخرج إلى معاوية ونادى مع المنادين بثأر عثمان، وقال للإمام فى بعض المواقف بصفين: «الحمد لله الذى جعلك تطلبنى بدم الهرمزان وجعلنى أطلبك بدم عثمان».

وعلى ذلك لم يكن لدهاء معاوية فضلٌ فى هذا الانضمام، وإنما كان لحسابات «عبيد الله» الشخصية، وخوفه من أن يلحقه القصاص على يد الإمام علىّ الذى بويع بالخلافة.

كذلك عقيل بن أبى طالب

وشبيه بهذا ما صدر عن «عقيل بن أبى طالب»، فقد ذهب إلى أخيه الإمام يطلب منه مالاً لسداد ديون عليه، فأنظره حتى موعد عطائه ليعطيه منه، ولم يقبل أن يعطيه من بين مال المسلمين. فتركه «عقيل» وذهب إلى معاوية الذى قضى له كل ديونه، وقال له بعد أيام: «أنا خيرٌ لك من أخيك»، إلاَّ أن عقيلاً وإن قال له «صدقت» ، إلاَّ أنه لم يشايعه فيما يبتغى، فقال له: «إن أخى آثر دينه على دنياه، وأنت آثرت دنياك على دينك، فأنت خيرٌ لى من أخى، وأخى خير لنفسه منك!».

الخلاصة

وعلى ذلك فإن كلَّ دهاءٍ يُذكر لمعاوية، قد التقت به روافد من ممهدات الحوادث، ومن الظروف، ومن أغراض الدهاة الثلاثة الذين انضموا إليه، أو أغراض آخرين اقتضتهم الظروف ذلك طبقًا لمنافعهم الشخصية.

آية ذلك أن معاوية قد أعياه كل الإعياء أمر المخالفين الخالين من الأغراض، أو الذين لا تنفع معهم مغريات المال أو الولاية، فامتنع عليه عبد الله بن عمر بن الخطاب، لأنه لم ينخدع بالدرهم والدينار، وامتنع عليه «قيس بن سعد» ذلك البطل القوى الأمين الذى حفظ عهده لعلى بن أبى طالب حتى بعد عزله إياه عن مصر، وظل حافظًا لهذا العهد بعد مقتل الإمام رضى الله عنه، وبعد مصالحة الحسن لمعاوية وانفضاض الولايات واحدة بعد أخرى عن أعوان بنى هاشم، إلاَّ أن «قيسًا» لم يغير موقفه، ولم ينقضْ عهده رغم كل الإغراءات.

فقد أرسل إليه معاوية صحيفةً بيضاء ممهورة ومختومة بخاتم الخلافة، مفوضًا إياه أن يكتب فيها ما يشاء، إلاَّ أن «قيسًا» لم يكتب إلاَّ عهدًا بالأمان لأصحابه الذين نصروا عليًّا والحسن بقيادته.

يوم جلس معاوية بالكوفة لتلقى البيعة، لم يتورع «قيس» أن يقول له: إنى كنت لأكره مثل هذا اليوم يا معاوية!. فلما قال له معاوية: «عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم»، أقبل «قيس» بوجهه على الناس المجتمعين للبيعة، فقال لهم: «معشر الناس! لقد اعتضتم الشر من الخير، واستبدلتم الذل من العز والكفر من الإيمان ، فأصبحتم بعد ولاية أمير المؤمنين وسيد المسلمين وابن عم رسول رب العالمين وقد وليكم الطليق ابن الطليق، يسومكم الخسف ويسير فيكم بالعسف، فكيف تجهل ذلك أنفسكم، أم طبع الله على قلوبكم وانتم لا تعقلون؟!».. فجثا معاوية على ركبتيه ثم أخذ بيده وقال: أقسمت عليك.. ثم صفق على يده ونادى الناس: بايع قيس! فقال قيس: كذبتم والله ما بايعت.. وضاع صوته بين الصياح والضجيج.

ولم يزل أمثال عبد الله بن عمر وقيس بن سعد بمعزل عن حزب الدولة الجديدة ، إلا من آثر الجهاد فى غزو الأعداء ولم يجد عَلَمًا للجهاد غير علم الخليفة القائم بتجنيد الجند وتجريد السرايا على أطراف الدولة من بلاد القياصرة والأكاسرة ، وبطلت كل حيلة من حيل «الثواب» بالمال والولاية مع أمثال هؤلاء القروم (الفحول) الذين كانوا بحق عند المسلمين «بقية الناس».