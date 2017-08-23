معاوية فى الميزان (7)

كان عمرو إذن على بينة مسبقة بما يريده، وقيل فى رواية ابن قتيبة فى الإمامة والسياسة أن معاوية كان غافلاً فى البداية عن خطر معونة عمرو لأى من الفريقين، حتى نبهه أخوه «عتبة بن أبى سفيان» إلى شأن عمرو وخطره.…



كان عمرو إذن على بينة مسبقة بما يريده، وقيل فى رواية ابن قتيبة فى الإمامة والسياسة أن معاوية كان غافلاً فى البداية عن خطر معونة عمرو لأى من الفريقين، حتى نبهه أخوه «عتبة بن أبى سفيان» إلى شأن عمرو وخطره.

هنالك كتب معاوية إلى عمرو يدعوه أن يقدم إليه.. ويقال إن عمرًا تردد قليلاً، وأحس غلامه «وردان» بتردده، وكان أريبًا، فصارحه بما يدور فى نفسه من حيرة وأسبابها، ونصحه بأن يمكث فى بيته إلى أن تنجلى الأمور.

ولكن عمرًا آثر فى النهاية أن يسير إلى معاوية، وحين وصل إليه ساومه على انضمامه إليه، ولم يقنع بما دون ولاية مصر مدى الحياة، وهو ما يبدو إملاء شروط كما يفعل المنتصر فى الحرب.

وشق على معاوية أن يجيبه إلى هذا المطلب، وينقل الأستاذ العقاد عن الإمامة والسياسة لابن قتيبة، أن معاوية تلكأ وقال له: ألم تعلم أن مصر كالشام؟ قال عمرو: بلى، ولكنها تكون لى إذا كانت لك، وإنما تكون لك إذا طلبت عليًّا فى العراق.. فدخل عتبة بن أبى سفيان على أخيه معاوية، فقال له: أما ترضى أن تشترى عمرًا بمصر؟ إنْ هى صفت لك ليتك لا تغلب على الشام. فلما سمع معاوية قول عتبة بعث إلى عمرو فأعطاه مصر وكتب فى أسفل الكتاب: «ولا ينقض شرطٌ طاعة»، فكتب عمرو: «ولا تنقض طاعةٌ شرطًا»، أى أن طاعته لمعاوية لا تبيح له نقص الشرط الذى اتفقا عليه.

وبذلك خرج عمرو من الصفقة غالبًا غير مغلوب، وفهم ما يبتغيه فقصد إليه، ولم يكن معاوية يفهم ما يبتغيه إلاَّ بعد ممانعةٍ واستقصاء، وقد عقد معاوية لعمرو بعد ذلك أربعة ألوية: لواء له، ولواء لكل من ولديه، ولواء لغلامه «وردان».

وهذا الذى جرى مسماه فى مصطلحات عصرنا «لعب على المكشوف»!

وعلى هذا كانت الحيلة بين عمرو ومعاوية.

قال عمرو لمعاوية: «أترى أننا خالفنا عليًّا لفضلٍ لنا عليه؟ لا والله. إن هى إلاَّ الدنيا نتكالب عليها. وأيم الله لتقطعن لى قطعة من دنياك وإلاَّ نابذتك».

وعلى هذا الخطة «المكشوفة» بدأت المعاملة بين الرجلين، فيما يرى الأستاذ العقاد أن حظ عمرو فيها كان أكبر من حظ معاوية، بالقياس إلى ما بذل فيه.

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أما المغيرة بن شعبة، فقد كان فيما يقول الأستاذ العقاد يبيع سمكًا فى البحر ويشترى به سمكًا مطبوخًا شهيًّا على المائدة.

كان الفاروق قد عزله من ولاية الكوفة لأن قومًا شهدوا عليه أنهم وجدوه على ريبة مع امرأة غير امرأته، وقال هو إنها امرأته وأن الأمر التبس على الناظرين، ولم تثبت عليه التهمة ثبوتًا يستوجب الحد، ولكن بقيت الشبهة، فعزله الفاروق وأبقاه زمنًا بغير عمل، ثم أعاده إلى ولايته بعد التشديد عليه بأن يجتنب المظنة، فلما تولى عثمان الخلافة عزله، فاعتزل السياسة حتى مقتل عثمان ومبايعة علىّ بالخلافة بالمدينة كما بويع الخلفاء الثلاثة السابقون، فذهب المغيرة إلى الإمام يمهد للزلفى فى العهد الجديد عند الإمام وعند معاوية بالشام فى وقت واحد.

أشار المغيرة على الإمام علىّ بإقرار معاوية فى ولايته ليدين له بالولاء ثم يعزله متى شاء، فلما أبى الإمام، عاد إليه المغيرة برأى جديد يناقض مشورته الأولى، فقال للإمام: «إنى أشرت عليك أول مرة بالذى أشرت وخالفتنى فيه، ثم علمت أن الصواب فيما رأيت، فاعزلهم أى ولاة عثمان واستعن بمن تثق به، فأنهم أهون شوكة مما كان».

ويقال إن ابن عباس علق على سلوكه لدى الإمام فقال ما مؤداه إنه نصحه بأمس وغشه اليوم.

وتربص المغيرة يترقب، ثم قصد معاوية بعد أن استقر الأمر له بالشام بعد التحكيم، فولاه معاوية إمرة الحج بعد انفراده بالدولة.

على أن المغيرة كان ينظر إلى ولاية الكوفة على غرار عمرو الذى نظر إلى ولايته الأولى بمصر، فلما علم بأن معاوية أراد أن يعهد بولاية الكوفة إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، ذهب إلى معاوية ناصحًا إياه ألا يفعل، محذرًا من أن يكون «عمرو» على مصر، وابنه على الكوفة، فيكون معاوية قد وضع نفسه بين نابى الأسد!

وقد استمع معاوية إلى نصحه، فعدل عن تولية عبد الله بن عمرو وولى المغيرة مكانه، فلما سمع عمرو بخبر المكيدة ردها بمثلها، فذهب إلى معاوية يصطنع النصيحة لإثنائه عن استعمال المغيرة على الخراج، محتجًّا بأنه إنْ أخذه لن يستطيع نزعه منه، وأشار بأن يعهد بالخراج إلى رجل يخافه لا يبالى أن يعزله متى شاء، وألا يستعمل المغيرة إلاَّ على الصلاة والإمارة، فلا يقوى عليه بغير مال، فاتبع معاوية مشورته غير كاره، لأنها أكسبته المال والعداوة بين الداهيتين!

ثم إنه بعد أن استقر الأمر لمعاوية، هان عليه خطب المغيرة وهم بعزله عن الكوفة، فنمى الخبر إلى المغيرة من عيونه، فآثر أن يذهب إلى معاوية معتزلاً وأن يحتال مع ذلك حيلته التى يرغم بها معاوية على استبقائه.

شخص المغيرة إلى دمشق، فاختلى بيزيد بن معاوية وكأنه لقيه عرضًا، ووسوس له أن يطلب من أبيه تسميته لولاية العهد، وزين له الأمر بأن كبار قريش قد ذهبوا ولم يبق سوى الأبناء، وأنه من أفضلهم.. وزين له أن يطلب من أبيه عقد البيعة له.

وتعجل معاوية لقاء المغيرة بعد أن أخبره يزيد بما أشار به عليه، وابتدره سائلاً عما سمعه، فأجابه المغيرة: «إنى يا أمير المؤمنين قد رأيت ما رأيت من سفك الدماء بعد عثمان، وفى يزيد منك خلف، فاعقد له البيعة بعدك…» وسأل معاوية سؤال الباحث عن من يعنيه: «من لى بهذا؟»، فسارع المغيرة لاتمام ما دبره فأجابه: «أكفيك أنا أهل الكوفة ويكفيك زياد ( ابن أبيه ) أمر البصرة، وليس بين هذين الممصرين أحد يخالف!»، فأمره معاوية أن يرجع إلى الكوفة ليتحدث مع ثقاته هناك، وكانت هذه هى غاية ما احتال به المغيرة لإثناء معاوية عن عزله من ولاية الكوفة، وقال المغيرة لبعض ثقاته: «لقد وضعت رجل معاوية فى غرز بعيد الغاية وفتقت له فتقا لا يرتق أبدًا»، وفى الوقت نفسه أرسل عشرة منهم إلى دمشق ولم يرسل سائرهم ليمد فى حبل المساومة، وفى ذهن المغيرة أنه رابح فى الحالين: بايع لمعاوية لابنه أم لا يبايع، فإن بايع له فقد كسب ولاء يزيد ولم يفقد ولاء معاوية.