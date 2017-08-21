معاوية فى الميزان (5)



وعندما بويع عثمان بن عفان بالخلافة، ترك معاوية فى مكانه وضم إليه سائر الشام كما أسلفنا، وطلب منه معاوية أن يرخص له فى زراعة الأرض المتروكة التى هاجر أصحابها إلى بلاد الروم، فأجابه عثمان إلى طلبه، ووضع معاوية يديه على موارد المال المخصصة للقيام بأعباء الدولة، ودون أن يخشى فى حسابه ما كان يخشاه من الفاروق عمر بن الخطاب، وقد اتسع بذلك نفوذ معاوية بالشام التى أوشكت أن تكون مملكة مستقلة يتولاها ملك مستقل- ولا مغالاة فى التعبير، فقد صار هذا هو بالفعل حال معاوية فى الشام التى استقل بها فيما عدا ما كان يأتيه من المدينة من أوامر لتحصين الثغور أو الإمداد وتسيير الجيوش.

وكان معاوية أول المستفيدين بقتل عثمان، وما كان له أن يتطلع إلى الخلافة لو انتقلت فى حياة عثمان، فقد كان بعيدًا جدًا عن أن تشمله آليات المبايعة من بين كبار الصحابة الذين كان منهم على قيد الحياة عند اغتيال عثمان : على بن أبى طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبى وقاص، سعيد بن زيد بن نفيل، وهم جميعًا من ذوى السابقة فى الإسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة، ولهم وسط المسلمين مكانة سامقة، لا يستطيع معاوية أن يطاولها، فقد كان برغم نفوذه بالشام معدودًا من «الطلقاء» الذين لم يدخلوا الإسلام إلاَّ يوم فتح مكة.

وعلى ذلك فإن مقتل عثمان هو الذى دفع بمعاوية إلى الطمع فى الخلافة، فقد انقسمت الرقعة الإسلامية بمقتل الخليفة إلى قسمين رئيسيين : الحجاز والعراق وقد تلحق بهما مصر وفقًا للأوضاع، وهذا القسم الذى بويع فيه الإمام علىّ بالخلافة، شاءت المقادير أن يخرج فيه طلحة والزبير إلى العراق حيث دارت موقعة الجمل وعلى ما مرّ بنا فى «عبقرية الإمام»، الأمر الذى شَغَل الإمام على واستنفد كثيرًا من قوته، وأرهق من معه، فضلاً عن جدب الحجاز ومنازعة طلحة والزبير فى بعض جوانب العراق.

أما القسم الثانى من الرقعة الإسلامية، فكان الشام خالصةً لمعاوية بلا شريك ولا منافس ولا منازع، فضلاً عن كثرة خيراتها وأموالها، وتحكم معاوية فى كافة مقاديرها.

ولا شك أن هذه القسمة، فضلاً عن منازعة طلحة والزبير وإن انتصر فيها علىّ، كانت على رأس العوامل التى مهدت لمعاوية، حيث أتاحت وهيّات له ما كان غير متاح للإمام فى الحجاز والعراق، بل وعلى نقيض ما واجهه من معضلات لم تعرض لمعاوية فى الشام.

أعباء الخلافة، ومزايا الملك !

وكان من العوامل التى مهدت لمعاوية، أن أعباء الخلافة بقيمها ومبادئها ومثلها كانت على كاهل الإمام، بينما لم يكن معاوية مشغولاً بخلافة وإنما كان مقبلاً على ملك مارسه لعشرين سنة بالشام، متحللاً فيه من كل قيود وقيم الخلافة، ومتوسعًا فيه بكل أنواع الإنفاق والهبات والنفحات التى اصطنع بها حاشيته وصنائعه المستفيدين حتى النخاع بهذه المزايا بالشام.

كان من قدر الإمام، فيما ذكر الأستاذ العقاد هنا وسلفًا فى عبقرية الإمام أن يكون على مفترق بين الخلافة والملك، ولا خلافة أو خليفة بأدوات ملك، مثلما أن الملك متحرر من أدوات وقيود وقيم الخلافة.

كان من قدر الإمام، أن يواجه عصرًا أقبلت فيه الدنيا بإغراءاتها، وأن يدافع أطماع رجل يريد هذا العصر والعصر بما طرأ عليه يريده، لأنه قد صار عصر ملك تهيأت له دواعيه الاجتماعية وتهيأ له معاوية بكل الممهدات والأدوات التى تهيأت له من قبل مولده وصاحبته ملكًا أو شبه ملك منفرد على الشام عشرين عامًا بلا مزاحم أو منازع أو منافس.

ومن الواجب أن نلاحظ أن هذه الحالة لم تطرأ دفعة واحدة مع مقتل عثمان، بل إن بوادرها ظهرت فى أيام الصديق، وازدادت ظهورًا فى أيام الفاروق، ويذكّر الأستاذ العقاد هنا بما عالجه فى كتاب «ذو النورين عثمان» من احتياط الصديق للفتنه التى أطلت بوادرها باستبقاء كبار الصحابه معه بالمدينة، وضيقه من ترخص بعض الصحابة فى أمور تؤذن بما بعدها، فقال لعبد الرحمن بن عوف وهو على فراش الموت : «ما لقيت منكم أيها المهاجرون.. رأيتم الدنيا قد أقبلت ولما تقبل، حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد الدبياج، وحتى يألم أحدكم بالاضطجاع على الصوف الأذربى كما يألم إذا نام على حسك السعدان !؟».

وانقضى عهد الصديق ثم عهد الفاروق والمجتمع الإسلامى قد صار مجتمعين : أحدهما فيما يقول الأستاذ العقاد ماض ولما يمض بأجمعه، والآخر مقبل ولما يقبل بأجمعه، وقد أوشك عمر على قوته أن يحار فى تدبيره، وقد ذكر الشعبى أنه حين قضى كانت قريش قد أوشكت أن تمله لشدته ووقوفه حائلاً بينها وبين نزعاتها ومطامحها فى دنياها الجديدة.

وقد زاد افتراق هذين المجتمعين فى أيام عثمان، حتى بلغا غاية الافتراق حين نازع معاوية عليًّا فى بيعته وخلافته، وقد كانت المنغصات التى تواجه الإمام فى كبح هذا التيار الجارف، كانت فى المقابل ممهدات لمعاوية الذى يركب التيار الجديد السارى فى رخاء وسخاء بغير مدافعة من أحدٍ له فى الشام، وبلا حيرة ولا معاناة، حيث كان يركبه معه كثيرون ممن لا يدافعون هذا التيار المقبل على الدنيا ولا يحارون فيه !

وشاءت المقادير، أو هذه القسمة، أن يواجه الإمام عسرًا أو تعسيرًا، حيث وقع فى حصته الموالى من كل جنس يطلبون حقوقهم المهضومة، ومن إمام لا ينكر على أحدٍ حقه، بينما خلت حصة معاوية من هؤلاء الموالى وخلصت للعرب وحدهم، وخلت من طلاب الحقوق، واستقامت على ما جرت عليه مع معاوية على مدى عشرين عامًا.

أحاط الموالى بالإمام على حتى قال له بعض أنصاره من العرب : «لقد غلبتنا هذه الحمراء عليك»، وسار الإمام فى العدل بينهم وبين العرب سيرة من يعلم من الإسلام أنه لا فضل لعربى على أعجمى ولا لقرشى على حبشى إلاَّ بالتقوى.

أما فى الشام، فقد كان معاوية لايبالى بهم لأنهم قلة هناك لا يحسب لها حساب، ومرضاة العرب أولى من مرضاة الموالى فى دمشق حيث قامت الدولة الأموية، وحيث هان خطب الموالى بعد ذلك حتى قيل له إن معاوية هم بقتلهم والبطش بهم على غير عادته فى اصطناع الصنائع، وقال لهم أكثر من مرة «إنكم عجم وعلوج !».

ولم يكن من المصادفات فيما أورد الأستاذ العقاد، أن الدولة الأموية قامت فى دمشق، حيث الغلبة الغالبة للعنصر العربى، وأن دولة بنى العباس التى قوضتها واعتمدت على الموالى، قامت قائمتها فى العراق وخراسان.

وقد كانت العصبية العربية قوة للدولة الأموية فى نشأتها، وكان اختلاط الموالى ضعفًا للدولة القائمة فى الجزيرة، لأنهم أشتات متفرقون لم يكن أحد منهم يقبض على زمام من أزمتها.

(يتبع)

رجائى عطية

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