معاوية فى الميزان (3) التبعة !!



نعم، ما كان أحد ليطمع أن يمتد عصر الخلافة على سنة الصدّيق والفاروق، وما حاول الإمام علىّ أن يحييه- إلى أبد الآبدين.

فلم يكن بالوسع مقاومة العوامل التى طرأت وغيرت الظروف، وأسلست إلى حلول الملك محل الخلافة.

ولكن كان فى الوسع- لمن توخى وأراد- أن يبتدئ الملك على النهج الصدّيقى أو الفاروقى والعلوى أيضًا وإن لم يبلغ هذا المدى من النزاهة والصلاح.

وكان هذا النهج- لو تم التزامه- خليقًا أن يظل إمامًا للرعية يتوارثونه ويقتدون به ويحميهم قرونًا من انتكاسات الأخلاق والآداب.

كانت الأمة الإسلامية على مفترق طريقين.

وقد نشأت الدولة الأموية على مفترق هذين الطريقين، وكانت نشأتها هى الحادث الجلل الذى يقرر تبعتها- كما يقول الأستاذ العقاد- فى التاريخ الإسلامى كله، بل فى التاريخ العالمى..

وكان معاوية بن أبى سفيان، رأس الدولة الأموية، صاحب هذه التبعة التى يجب أن تنفرد بأمانتها العظمى فى ميزان المنافع المقصودة أو منافع الطبائع المستسلمة لأيسر المعاذير، والتى يشق عليها الصعود إلى المثل الأعلى، ولو بالأمل وحسن المظنة.

سيرة معاوية من هذه الوجهة

يفصح الأستاذ العقاد عن أن غايته من هذه الصفحات هو تناول سيرة معاوية من هذه الزاوية، فليست سردًا لتاريخه ولا سجلاًّ لأعماله، بقدر ما هى تقدير وإنصاف للحقيقة التاريخية وللحقيقة الإنسانية، وكما يجب أن يراها المجتهد فى طلبها وتمحيصها دون أن يغلبه هواه !

على أن المؤسف أن بعض المؤرخين بعد العصر الأموى إلى زماننا قد غلبهم هواهم حين ينظرون إلى هذه الفترة، ولا يخطئهم الباحث من أسلوبهم ولا من حرصهم على مطاوعة أهوائهم، كأنهم صنائع هذه الدولة فى أوانها !

ولولا أن الأستاذ العقاد يأبى ضرب الأمثلة بالأسماء فيما يقول، لذكر من هؤلاء المؤرخين المعاصرين من يتكلم فى هذا التاريخ كلامًا ينضح بالغرض ويشف عن المحاباة بغير حجة، بل وبغير منطق.

فمنهم من ينكر الخلاف ( الثابت ) بين هاشم وأمية فى الجاهلية.

ومنهم من يحسب من همة معاوية أنه تصدى للخلافة مع الإمام علىّ، فى الوقت الذى يحسب من المآخذ على غيره أنهم تصدوا لتوريث الخلافة لابنه يزيد !

ومنهم من يشيد بفضل أبى سفيان على العرب لأنه كان تاجرًا يعرف الكتابة والحساب، ويعلمهما لمن يستخدمهم فى تجارته !!

ومنهم من يلوم أهل المدينة لأنهم نكبوا فى أرواحهم وأعراضهم على أيدى المسلطين عليهم من جند يزيد، ولا تكاد تسمع منهم لومًا لأولئك المسلطين، بل تكاد تسمعه يعذرهم ولا يرى واجبًا عليهم غير ما صنعوه.

على أنه بدلاً من تحرى أسماء هؤلاء المؤرخين المعاصرين، وبيان منهجهم وكشف ألوان مسالكهم، فضل الأستاذ العقاد أن يتحرى التاريخ نفسه صونًا لذمّة الإنسانية من أن يملكها من يملك الجاه والسلطان فى أى زمن من الأزمان !

بين القدرة والعظمة

هنا يفرق الأستاذ العقاد تفرقة واجبة، وواعية أيضًا، بين القدرة وقد تدين لمن شايعته الظروف والحظوظ ، وبين العظمة التى تظل شامخةً منبئةً بأمرها مهما عاندتها المقادير.

وغاية الصفحات التالية، فيما يقول، بيان أن معاوية رأس الدولة الأموية كان قديرًا، ولكنه لم يكن بالرجل العظيم.

والفرق بين القدرة والعظمة يوضحه الاصطلاح نفسه ولا توضحه المعاجم اللغوية هذا التوضيح الذى يعنيه.

فقد يقال عن العظيم إنه قدير، ويقال عن القدير إنه عظيم.

ولكن الاصطلاح الذى يعنيه الأستاذ العقاد وينظر فيه إلى أحوال الطباع، أن القدرة غير العظمة فى أشياء..

فربما وصف الرجل بالقدرة لأنه مقتدر على بلوغ مقاصده وتحقيق منافعه والإضرار بغيره.

ولكنه إذا وصف بالعظمة، فإنما يوصف بها لفضل يُقاس بالمقاييس الإنسانية العامة، ولأنه تغلب لدية نيّة العمل للآخرين على نيّة العمل لنفسه وذويه.

إننا إذا عظمنا إنسانًا، فلأنه وجب له التعظيم علينا، لأنه يعنينا ويستحق إكبارنا ويرتفع إلى المكانة التى تلحظها الإنسانية بأسرها وتعود عليها فى منافعها وخيراتها.

فكل عظيم قدير..

ولكن ليس كل قدير بالعظيم..

العظمة قدرة وزيادة..

أما القدرة فليس بلازم أن تكون عظمة، فضلاً عن أن تكون عظمة وزيادة..

ومعاوية ولا ريب قدير..

أما أنه عظيم، فذلك الذى يعرض له الأستاذ العقاد، ليبين الفارق بين القدرة والعظمة فى ترجمة «معاوية» بميزان الحوادث وميزان الأخلاق.

ومن سرف القول أن يقال إن معاوية لم يكن يعمل بباعث من الغيرة الدينية أو بباعث من أحكام المروءة والعرف المتبع فى الأخلاق.

إلاَّ أنه رغم ذلك، يمكن تعليل جميع أعماله بعلة المصلحة «الذاتية» أو مصلحة الأسرة والعشيرة.. وذلك واضح- بغير استثناء- على كل مسعى من مساعيه وكل حيلة من حيله بل وكل مأثرة من مآثره..

كان رجلاً قديرًا، ولكنه لم يكن بالرجل العظيم..

وتمحيص ذلك يقتضى (أولاً) بيان التمهيدات التى مكنته من الاقتدار على مقاصده، ومنها ما كان سابقًا للإسلام وسابقًا لمولده، ومنها ما تم قبل ملكه وما تم فى أثناء ملكه إلى ما بعد موته.

ويقتضى (ثانيًا) أن توزن المواهب العقلية والخلقية التى اشتهر بها وأسند إليها ما أسند من أسباب نجاحه.

وهى مهمة يراها الأستاذ العقاد وفاءً بأمانة استخلاص الوزن الصحيح الذى يوزن به رأس الدولة الأموية ويوزن به غيره من أعلام التاريخ .. Email: rattia2@hotmail.com

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