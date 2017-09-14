معاوية فى الميزان 20

القدرة بين الشوط القصير والأمد البعيدعلى أن معاوية على ما سلف من أمر تنعمه، كان لا يضيع عملاً فى سبيل لذة، ولا ينكص عن مشقة تواجهه من أجل متعة تغريه، وربما أوقظ ليلاً لمراجعة الرسائل الهامة والشكايات الواردة من أطراف الدولة القاصية.وكان يشير إلى هذه القدرة فيما نقل عنه من قوله فى بعض خطبه : &laq

القدرة بين الشوط القصير والأمد البعيد

على أن معاوية على ما سلف من أمر تنعمه، كان لا يضيع عملاً فى سبيل لذة، ولا ينكص عن مشقة تواجهه من أجل متعة تغريه، وربما أوقظ ليلاً لمراجعة الرسائل الهامة والشكايات الواردة من أطراف الدولة القاصية.

وكان يشير إلى هذه القدرة فيما نقل عنه من قوله فى بعض خطبه : «إننى إنْ لم أكن خيركم فأنا أنفعكم لأنفسكم».

فإذا كان الأمر أمر قدرة وعجز، فلا جدال فى وصف معاوية بالقدرة، وقوامها الحزم وحسن التقدير، إلاّ أن هذا الحزم بدا فى الشوط القصير، وانحرف إلى نقيضه فى الشوط الطويل.

فإذا كان معاوية لم يُضع عملاً حاضرًا فى سبيل متعة حاضرة، إلاّ أنه أوشك أن يضيع الغد كله فى سبيل اليوم الذى يشهده.

فقد أنفق المال فى أبهة الملك والإغداق عل الأعوان والخدام، وأرهق الرعية بالضرائب لتدبير المال ومخالفة المعهود، ومن الولاة من كان يطيعه، ومنه من كان يجيبه معترضًا كما فعل «وردان» فى مصر حين أمره بزيادة الضرائب هناك، فأجابه سائلاً : «كيف أزيد عليهم وفى عهدهم (العهد المعطى لهم) ألاَّ يُزاد عليهم؟».

ومن الولاة الذين أنكروا على معاوية أن تستصفى الأموال لبيت مال الخليفة والى خرسان، الذى رد على الكتاب المرسل إليه عبر الوالى زياد بن أبيه بقوله : «بلغنى ما ذكرت من كتاب أمير المؤمنين وإنى وجدت كتاب الله تعالى قبل كتاب أمير المؤمنين».

ومع ذلك فإن أكثر الولاة كانوا ممن أطاعوا وبالغوا فى الطاعة!

وكانت كلما اشتدت الحاجة إلى المال، اشتد طلبه على الرعية!

وعمد بيت المال إلى احتجاز حصة الزكاة من الأعطية لحسبانها فى الهبات والهدايا، وقد فتح هذا الباب على مصراعيه حتى توسع فيه من جاءوا بعد معاوية، حتى جعلوا يحاسبون الناس على «التخمين» ويحصون ثمراتهم قبل أن تنبتها الأرض، ويحسبوها عليهم بثمن بخس دون ثمنها، ويأخذون ما يصل إلى أيديهم بالثمن الذى فرضوه.

وقد تمادى هذا العسف إلى عهد عمر بن عبد العزيز، ولم ينته حتى كانت نهايته بداية للخراب وإفلاس الدولة فى ختام عهدها.

وكان غرام معاوية بأبهة الملك وزهوه بها أكبر من أن يقاومه أو يتحسب فى إبدائه، فمع علمه بشخصية أبى ذر الغفارى، غلبه إعجابه بقصر الزهراء فسأل داعية الزهد والكفاف من الرزق : «كيف ترى هذا؟» فسمع من أبى ذر جوابًا كان خليقًا به أن يتوقعه لو لم يغلبه إعجابه وزهوه بالقصر الفخم الذى بناه. فقد قال له أبو ذر : «إنْ كنت بنيته من مال الله فأنت من الخائنين، وإنْ كنت بنيته من مالك فأنت من المسرفين!!»

ضلال سياسة الأمن أو ضبط الأمور.

كانت سياسة الأمن أو سياسة ضبط الأمور كما كان يسميها معاوية، أشأم من هذه السياسة المالية، وكان من الضلال والجهل وصف عام 41 هـ بأنه عام الجماعة!

فلم يكن ذلك صحيحًا لمجرد أيلولة الحكم إلى معاوية بعد تنازل الحسن بن على، وإنما كانت الفرقة حاضرة ناشبة، ولم يعرف صدر الإسلام سنة تفرّقت فيها الأمة كما تفرّقت فى تلك السنة، ووقع فيها الشتات بين كل فئة من فئات الأمة.

إذ كانت خطة معاوية فى الأمن والتأمين، قائمة على فكرة واحدة وهى التفرقة بين الجميع.

ولم يقصرها معاوية على ضرب خصومه، كما فعل بين الشيعة والخوارج، بل التزمها فى صميم البيت الأموى من غير السفيانيين.

وفَرَّقَ بين اليمانية والقيسية، أو بين جنوب الجزيرة العربية وشمالها.

وفرق كذلك بين العرب والموالى، وأوشك أن ينكل بالموالى ليقصيهم عن مناصب الدولة وعن الإقامة فى عواصمها، وانفتح بذلك للموالى باب اللياذ بأصحاب المذاهب والدعوات، وظاهَرَهُمْ أن الخوارج وهم من صميم العرب، كانوا لا يحصرون الخلافة فى النسب ولا فى قريش، ولا يرون لها شرطًا غير التقوى والصلاح، ومن ثم فقد تفرّق الموالى بين الخوارج والشيعة.

بل واتبع معاوية خطة التفرقة بين أهل الشام، فاستخلص لنفسه فرقة منهم لا تخرج من الشام أو تلتقى بأحدٍ من دعاة العراق أو الحجاز، ونقل إلى هذه الفرقة طوائف الزط والسيابجة من البصرة، ونقل إلى الأردن وصور طوائف من الفرس والموالى، ونقل إلى أنطاكية أساورة الموانئ بالعراق ( الموكل إليهم أمر السوارى وهى الصوارى بالسفن )، وخلط العرب بالعجم وهؤلاء بسلالة الشاميين فى كل بقعة من البلاد السورية.

وفى خطته، كان معاوية يكف عن البطش والنكاية فى معاملة كل فريق، لأنه كان يغرى بعضهم ببعض فيستغنى بذلك عن الإيقاع بهم.

وكان يختار للولاية الأغلظ فى زمانه وبعد زمانه، ومن يعلم أنه يُفْرط فيها ولا يقتصد فى شرورها وموبقاتها، ولا يبالى بأخذ البرئ بذنب الآثم، كما كان يجهر زياد بن أبيه فى خطبه التى أورد الأستاذ العقاد بعضًا منها، وجاوز التهديد إلى تنفيذ ما هدد به، فأخذ أعرابيًّا غريبًا بريئًا وصل لتوه إلى البصرة ولم يعلم بأوامر زياد أن يُقتل كل من خرج بعد صلاة العشاء وانقضاء هزيع من الليل، وعندما سمع زياد دفاعه بأنه قدم بحلوبة له وغشيه الليل ولا علم له بما أصدره الأمير، قال له زياد : «أظنك والله صادقًا. ولكن فى قتلك صلاح الأمة»، وأمر به فضُربت عنقه!!!

وابتدع زياد عقوبات لا أصل لها فى الإسلام، كتغريق الفرد وتحريقه والتنقيب عن قلبه والدفن حيًّا.

وربما كان معاوية يجير لبعض من يفرون إليه من المظالم، إلاَّ أنه لم يراجع ولاته فيما فعلوه أو ينهاهم عن معاودته مع آخرين!

ومع أن التعاون كان قائمًا على الواسع بين معاوية وزياد بن أبيه الذى ألحقه بأبى سفيان، فصار زياد بن أبى سفيان، إلاَّ أن زيادًا وكان قد تحرج أشد الحرج فى قضية «حجر بن عدى»، قذف به إلى معاوية فلم يتحرج من قتله وقَتْل أصحابه، ولم يجد معاوية حرجًا فى أن يلقى باللوم عن هذه المقتلة البشعة على «زياد»، فكان يقول : «حَمَّلنى ابن سمية فاحتملت!».

وقد ساءت عقبى سياسة التفرقة، كما ساءت عقبى سياسة الغلظة والقسوة، فلم تنجم فى الدولة ناجمة فتنة إلاَّ كانت جرثومتها فى هذه السياسة.

ومجمل القول فى تقدير أو قدرة معاوية أنها كانت قدرة على الشوط القصير والأمد القريب، وكانت على العكس فى الشوط الطويل والأمد البعيد.

وقد استقر الملك لمعاوية على قلق وخيل إلى أن أدركته الوفاة سنة 60 هـ، وعجز نصفه قبل وفاته كأنه ضرب من الشلل، وأصابته لوقة ( ترهل فى بقعة بالوجه ) وسقطت أسنانه جميعًا، كأنها من أمراض التخمة وعواقبها على الكبد والأسنان، وفى أمراض الجلد واللثة.

وصيته ليزيد ناطقة بمعتقده وما التزمه

فى وصيته لابنه يزيد، وقد أورد الأستاذ العقاد نص روايتيها، إحداهما منقولة لابنه عبر صاحب الشرطة ومسلم بن عقبة، والأخرى مباشرة إليه، اهتم بتحذيره من الحسين بن علىّ، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبى بكر، وخوفه منهم، وأبدى له زبدة رأيه فيهم، فقال عن عبد الله بن عمر إنه قد وقذته العبادة فإذا لم يبق أحد غيره بايعه، أما ابن أبى بكر فرجل إنْ رأى أصحابه صنعوا شيئًا صنع مثلهم وليس همّه إلاَّ فى النساء واللهو، أما الحسين بن علىّ، فإن أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه، ودعاه إن خرج وظفر به أن يصفح عنه فإن له رحمً ماسة وحقًّ عظيما. ( وسوف نرى فى كتاب «الحسين أبو الشهداء» ما صنعه يزيد وأعوانه بالحسين ). ثم ختم معاوية وصيته لابنه بقوله : «وأما الذى يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب فإذا أمكنته فرصة وثب. فذاك عبد الله بن الزبير».

وشبيـه أن تكون هذه الوصية فى معناها فيما يقول الأستاذ العقاد خلاصة ما خرج به معاوية من تجارب دنياه. ومن اللافت فيما أوصى به ولده، أن يعزل والٍ كل يوم دون أن يوصيه بالنظر فيما وراء الشكوى منه من سخط المحكومين عليه، وهى وصية تنبئ عن نظر يلخص معتقد معاوية الذى أدار به خصومته التى اصطنعها، والملك الذى دان له، وهى إن كانت تشير إلى قدرة، إلاَّ أنها قدرة قصيرة النظر قصيرة المدى، لا تصمد على المدى الطويل.

رجائى عطية

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