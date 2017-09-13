معاوية فى الميزان 19 الأعمال

يلاحظ الأستاذ العقاد ملحوظة فى محلها، أنه منذ الفتح الإسلامى لم يعزل والٍ واحد من ولاة الشام لشكوى الرعية منه، وعلى العكس لم ينج والٍ واحد من ولاة العراق من العزل للشكايات الكثيرة التى كانت ترد إلى دار الخلافة.وقد يبدو هذا عجيبًا، ولكن يزول العجب إذا نحن نظرنا فى القطرين إلى ما كان يقع قبل الفتح ف

يلاحظ الأستاذ العقاد ملحوظة فى محلها، أنه منذ الفتح الإسلامى لم يعزل والٍ واحد من ولاة الشام لشكوى الرعية منه، وعلى العكس لم ينج والٍ واحد من ولاة العراق من العزل للشكايات الكثيرة التى كانت ترد إلى دار الخلافة.

وقد يبدو هذا عجيبًا، ولكن يزول العجب إذا نحن نظرنا فى القطرين إلى ما كان يقع قبل الفتح فى حصة الدولة البيزنطية، وما كان يقع فى حصة الدولة الفارسية.

كانت الدولة البيزنطية طويلة العهد بالنظم الإدارية والحكومية، وفيها مدن من عواصم الدولة الكبرى وعليها رؤساء من المميزين فى الدولة بشارات السياسة والدين، وقد فتحها المسلمون على شروطهم المحدودة للذميين والمعاهدين، لأن أهلها كانوا جميعًا من أهل الكتاب، فلما استقر الأمر للدولة الإسلامية بعد زوال الدولة البيزنطية لم يحدث من جانب الرعية مقاومة إجماعية.

يضاف إلى ذلك أن الشام كانت أقرب للاستقرار لسبب آخر، هو أن حدودها جميعًا فى بلاد الدولة الإسلامية، إلاَّ الجانب الذى يلى تخوم الدولة البيزنطية. ثم كانت سياسة الفاروق عمر أنفع السياسات للشام خاصة، فانتظمت الشام ومعاقل الدفاع على شواطئها وعند أطرافها.

ولم يتغير الأمر فى خلافة عثمان إذا ما نحينا الإشاعات عن ضعف عثمان، فقد كانت سياسته البحرية فى الشام أقوى السياسات، ولم يتم فتح قبرص التى استأذن فيها معاوية أيام الفاروق ـ إلاَّ فى ولاية عثمان.

وكانت هذه حال الشام يوم تولى معاوية إقليمًا منها فى عهد الفاروق، ثم تولاها جميعًا على عهد عثمان .

وبخلاف ذلك كانت حال العراق من جميع الوجوه، فلم تكن فيها معاهدات ذمية مع الرعية، ولم تكن حدودها الشرقية والشمالية آمنة فى كل زمن، وكانت عرضة للحملات والفتن من البصرة إلى أرمينية إلى خراسان، ومن ثم لم تفرغ لها الدولة الإسلامية قوتها كما سلكت فى الشام.

وعلى هذا كان العراق، أو كانت الجزيرة كلها، أطرافًا مهملة فى أيام الدولة الفارسية، فلم يكن لها نظام من نظم الإدارة المتناسقة كما كان الأمر فى الشام، ولم تنضج علاقات الحاكمين بالمحكومين كما نضجت فى الشام مع المعاهدين الذميين .

وأعضل من ذلك كله، فيما يرى الأستاذ العقاد، أن الفتح الإسلامى جاءها بمجتمع مختلف منقول إليها بحذافيره. فقد انتقل إليها رهطٌ من القادة وذوى الرئاسة ليقيموا فيها ويزرعوا الأرض ويتاجروا بين أنحائها، وعاش إلى جانبهم ألوف من الجند المقيمين والجند العاملين، وكلهم لهم أعطية من بيت المال، كان تقسيمها مشكلة من مشكلات هذا المجتمع المنقول. ولذلك كله كثرت الشكايات من الولاية فى العراق، وثقلت هذه الشكايات على الفاروق رغم هيبته وعزمه واقتداره، وزادت على زمن عثمان .

***

بدأ معاوية أعماله فى الشام وهى بتلك الحالة من الاستقرار بالقياس إلى جميع الولايات الإسلامية الأخرى، وجاءت أعماله تدرجًا منذ عاون أخاه «يزيد» حتى خلفه، وأكسبه التدرج مرانًا للعمل الذى يليه، أما الأعمال «الحربية» فكان يتولاها أبو عبيدة بن الجراح ثم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، حيث لم يقم معاوية قط بقيادة حربية مستقلة حقق فيها نتيجة حاسمة.

وعند ما نشبت الفتنة الوبيلة ـ وهو بمعزل عنها ـ وقٌتل فيها عثمان، تذرع وأسرف كل الإسراف فى التذرع فى اتخاذه من مقتل عثمان ذريعة للخروج على الإمام علىّ وإنكار بيعته!

وعلى قدر ما لهج معاوية بفاجعة مقتل عثمان فى تعديه على بيعة الإمام علىّ والخروج عليه، سكت عنها وأغفلها تمامًا حين ولى الأمر، ولم يذكرها إلاَّ إذا ذُكِّرَ بها مثلما فعل أولاد عثمان، فتذرع بتعلته الواهية التى مرت بنا، وهى تدينه بما يحاول الاعتذار بها عنه.

أضف إلى ذلك أن جند الشام كانوا بعيدين عن معمعة الفتنة وعواقبها.

***

والواقع أن معاوية لم ينته بالحرب ولا بالسياسة إلى موقف فصل فيما افتعله للخروج على الإمام علىّ وسعى به إلى الخلافة.

ففى صفين حلت به الهزيمة ليلة الهرير، وعندما أيقن بسوء العاقبة لجأ بمشورة عمرو إلى رفع المصاحف والنداء بالتحكيم.

أما التحكيم، فلم يكن ذا خطر فى حسم النزاع، أيًّا كان تصرف الحكمين، ما كان وما لم يكن. ففى كل الفروض المحتملة كانت العواقب صائرة إلى ما صارت إليه أن يمضى كل من المعسكرين فى طريقه.

أما الواقعة الحاسمة فقد وقعت بمقتل الإمام علىّ رضى الله عنه، لا لفضل لمعاوية، وإنما بفعل المقادير حيث نجح الخارجى عبد الرحمن بن ملجم فيما فشل فيه من اتجها لمقتل معاوية وعمرو بن العاص.

كذلك كان تصالح الحسن، فقد آل إليه معسكر ملىء بالاضطرابات والأهواء والتنافرات والمجادلات، فكان الاتفاق مع معاوية على شروط نكل عنها معاوية فيما بعد.

***

وقد خلصت الخلافة لمعاوية حين امتنع طلب البيعة من معارضيه لأنهم كانوا متفرقين بلا رئيس منهم يرشح نفسه للخلافة أو ينهض لها بحجة.

ولا شك فيما يرى الأستاذ العقاد، أن معاوية قد استفاد منذ اللحظة الأولى لإمارته، من كل ما يفيد فى حكومة الشام، فأبقى ما لا غنى عنه من نظم الإدارة، وتوسع فيه وزاد عليه، وأبطل ما لا بد من إبطاله.

ووكل الإدارة المالية إلى القائمين بها فى أيام الدولة البيزنطية، وعلى رأسهم «سرجون بن منصور»، ثم ابنه «منصور بن سرجون»، ووكل الإدارة الكتابية إلى عبد الله بن أوس الغسانى، وهو من وجوه الغساسنة أصحاب الملك القديم فى الشام.

ونظم البريد وتوسع فيه للاطلاع على أخبار الأقاليم وإبلاغ الأخبار إليها.

وأنشأ ديوان الخاتم لمراجعة الحساب بين العاصمة والولايات.

وعزز بناء الأسطول بتجديد مصانع السفن فى عكا.

واستجلب من فارس كل عامل نافع فى مسائل الخراج والإحصاء.

وعنى بتسجيل المواليد والوفيات لتقسيم الأعطية والأرزاق.

وجعل للجند عملاً يصرفه عن التبطل والشقاق، فداول بينهم مواعيد الحراسة فى الصوائف والشواتى.

وبرز حزم معاوية فى تدبير شئون ملكه، مع ما اشتهر به وساسة العصر من الكلف بمناعم العيش والتهافت على المتع والملذات، وما اشتهر هو أصلاً به بالكلف فى بيته والزهو بالثياب الفاخرة والحلية الغالية، وكان يأكل ويشرب فى آنية الذهب والصحاف المرصعة بالجواهر، ويأنس للسماع واللهو ولا يكتم طربه بين خاصة صحبته «لأن الكريم طروب».

رجائى عطية

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