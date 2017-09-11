معاوية فى الميزان 17

النشأة والتكوينيقصد الأستاذ العقاد بهذا الفصل أن يغوص فى الجذور ليرى ما يعين على صدق استخلاص طبائع وأخلاق وصفات معاوية.ولد معاوية لأبوين عريقين، وكانت أمه «هند بنت عتبة بن ربيعة» من نساء الأسر التى تستشير بناتها فى أمر زواجهن، وحين استشارها أبوها فى خطبتها خَيَّرهَا بين اثنين تقدما إ

النشأة والتكوين

يقصد الأستاذ العقاد بهذا الفصل أن يغوص فى الجذور ليرى ما يعين على صدق استخلاص طبائع وأخلاق وصفات معاوية.

ولد معاوية لأبوين عريقين، وكانت أمه «هند بنت عتبة بن ربيعة» من نساء الأسر التى تستشير بناتها فى أمر زواجهن، وحين استشارها أبوها فى خطبتها خَيَّرهَا بين اثنين تقدما إليها، قال لها : «أحدهما فى ثروة وسعة من العيش، إن تابعته تابعك، وإنْ ملت عنه حط إليك، تحكمين عليه فى أهله وماله.

والآخر موسع عليه منظور إليه فى الحسب والنسب والرأى الأريب، مدره (أى معدنه) أرومته وعز عشيرته، شديد الغيرة لا ينام على ضعة ولا يرفع عصاه عن أهله».

فقالت هند: «يا أبت: الأول سيد مضياع للحرة، فما عست أن تلين بعد إبائها وتضيع تحت جناحه إذا تابعها بعلها فأشرت وخافها أهلها فأمنت ؟ ساء عند ذلك حالها وقبح عند ذلك دلالها. فإن جاءت بولد أحمقت، وإن أنجبت فمن خطأ ما أنجبت. فأطو ذكر هذا عنى ولا تسمه علىّ بعد. وأما الآخر فبعل الفتاة الخريدة (العذراء) الحرة العقيلة، وإنى لأخلاق هذا لموافقة، فزوجنيه». فكان زوجها «أبو سفيان صخر بن حرب الأموى».

وواضح من كلام هند، ويكفى جوهره إنْ كان الرواة قد ترخصوا فى صياغته، أنها امرأة قوية الأنوثة، يرضيها أن تكون زوجة لرجل جدير بالمهابة والطاعة، ولا يرضيها أن يكون زوجها لعبة فى يديها مطواعًا لأمرها.

ويضيف الأستاذ العقاد أنه لم يرد عن هند خبرٌ خلاف هذا، إلاَّ وكان فيه إبانة عن هذا الجانب فى شخصيتها، وربما بلغ فى بعض أحوالها مبلغ الوحشية التى تظل مع هذا وحشية أنثوية.

وقد لقبت بآكلة الأكباد لأنها حرضت على حمزة عم النبى يوم أحد، وأكلت أو لاكت كبده بعد أن قتل فى وقعة بدر. وعن هذا جانب يستخلص الأستاذ العقاد أن حزن الأنثى الشديد على رجالها يشتد مع اشتداد أنوثتها، وأنه إذا كانت هذه المثلة وحشية بغيضة فإنها هنا وحشية أنثوية تشتفى بها المرأة إذا جمح بها حزنها.

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ولم تنس هند حزنها على ذويها فى حضرة النبى عليه السلام حين جاءته مع غيرها من النساء ليعطين البيعة، فعقبت على قول النبى للنساء : ولا تقتلن أولادكن. عقبت بقولها : «أما الأولاد فقد ربيناهم صغارًا وقتلتهم يوم بدرٍ كبارًا».. وحين قال عليه السلام لهن : ولا تزنين، قالت : يا رسول الله، هل تزنى الحرة. وهى إجابة دالة على الأنفة والعزة.

ونقل الأستاذ العقاد عن الخرائطى فى الهواتف، قصة طويلة حينما كانت هند بنت عتبة عند الفاكه بن المغيرة، وخاض فى اتهامها فى رجلٍ رآه خارجًا من البيت دون أن يبالى بنفيها أنها رأته أو انتبهت إليه، وأمرها بأن تلحق بأهلها، فخلا بها أبوها «عتبة بن ربيعة» ليسألها عن جلية الأمر، فلما حلفت لأبيها بأنه كاذب، ذهب إلى الفاكه ليواجهه بأنه قد رمى ابنته بأمر عظيم، وطلب أن يحتكما إلى بعض كهان اليمن. ويوم شارف الفريقان بلاد الكاهن تغير وجه هند، فراجعها أبوها عن جلية تغير حالها، وهل هو لمكروه عندها ؟ أجابته قائلة : لا والله يا أبتاه.. ما ذاك لمكروه. ولكنى أعرف أنكم تأتون بَشَرًا يخطئ ويصيب، فلا آمنه أن يسمنى بسيماء ( يصمنى بوصمة ) تكون علىّ سبة فى العرب. فتعهد لها أبوها أن يختبره لها قبل أن ينظر فى أمرها، ودبر له بالفعل حيلة فى الخفاء، ولكن الكاهن عرفها، فاطمأن إليه عتبة، وطلب إليه أن ينظر فى أمر النسوة المعروضات عليه، فجعل يدنو منهن واحدة وراء الأخرى، حتى دنا من هند فضرب كتفها وقال لها : انهضى غير رسماء (الخفيفة اللحم والعجز) ولا زانية، ولتلدين ملكًا يقال له معاوية. فنظر إليها الفاكه وأخذ بيدها، فنفضت يدها من يده، وقالت : «إليك عنى، والله لأحرص أن يكون ذلك من غيرك»، ثم تزوجها أبو سفيان فجاءت بمعاوية.

ولكن الأستاذ العقاد يسقط قصة الكاهن برمتها، وهذا صواب، بيد أنه يستخلص ما هو ثابت من أن هند أنفت أن تعود إلى الفاكه، لأنها غضبت لكرامتها وأبت أن تعيش مع رجل ينزلها دون منزلتها من حرائر النساء.

ويستخلص من مجمل ما تناثر من أخبارها فى كتب الأدب والتاريخ، أنها تتفق على وصف هند زوج أبى سفيان وأم معاوية بالوسامة والجسامة والاعتداد بالنفس والحسب، أو ما نسميه اليوم «بالشخصية» الملحوظة بين ذويها وقومها.

كما يستخلص أن أبا سفيان كان سيد بيته كما كان سيد عشيرته «وأنه شديد الغيرة لا يرفع عصاه عن أهله».

وصفته هند بأنه رجل «مسيك»، وأنها كانت تصيب من ماله الهنة والهنة ولا تدرى أكان ذلك حلالاً لها أم حرامًا. وكان أبو سفيان حاضرًا فقال : أما ما أصبت منه فيما مضى فأنت منه فى حل..

أما ما وصفه به عتبة بن ربيعة عند تخييرها بين خاطبين على ابنته، فإنه من المشهور المتردد عن صفاته فى أبناء الجاهلية والإسلام.

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والخلاصة إذن أن معاوية ينتمى إلى أبوين قويين فى عشيرة قوية، ولعله ورث من جانب أمه أكثر مما ورث من جانب أبيه، فقد كان أشبه بها فى تكوين جسمه، وأشبه بها فى وسامة ملامحه، وأشبه بأصولها المعروفة فى خلق الأناة وبطء الغضب وإيثار المطاولة والمراوغة على المعارك والحروب.

ومن المعروف أن أباها عتبة كان يرى يوم بدر أن تنصرف قريش من غير قتال، ولم يثنه عن ذلك غير إجماع مخالفيه، وقد يرى بعض الناظرين أن المرأة التى اشتهرت «بآكلة الأكباد» لم ترث عن أبيها بطء الغضب والأناة، ومن ثم لم تورث ذلك لابنها.

إلاَّ أن هذا الرأى فيه نظر أو هو جدير بالنظر فيما يرى الأستاذ العقاد، لأن هذه الضراوة ليست من الأناة.

ولكن الأحرى أن نتذكر أن «الغيظ» غير الغضب فى دخيلته ومدته.

فقد يشتهر الإنسان بالغيظ ولا يشتهر بأنه أهل للغضب، فالغضب قد يزول لساعته ويبقى الغيظ فى طوية صاحبه لسنوات.. هذا إلى أن لوعة المرأة على رجالها، تخالف لوعة الرجل على أقاربه.

وقد كان من لوعة هند على أبيها وعمها وأخيها لوعة دعتها إلى أن تحرم على نفسها أطايب الطعام حتى تشفى غليلها لمقتلهم يوم بدر.

وعلى ذلك فلعلها كانت فى طول الأناة كأبيها أو كابنها، ولكنها لا تشبه أحدًا منهما فى لوعتها.

رجائى عطية

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