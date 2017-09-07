معاوية فى الميزان 15

موقف معاوية من قضية عثمان لا شك أن هناك من أخبار أى عصر، أخبار مقدمة على غيرها فى فهم تاريخه وأعماله ورجاله، ومن الأخبار المقدمة على غيرها فى حوادث العالم الإسلامى والتى أفضت إلى قيام الخلافة الأموية- الأخبار المتعلقة بموقف معاوية من عثمان بن عفان قبل مقتله، وبعد مقتله والمبايعة لعلى بن أبى طالب با

موقف معاوية من قضية عثمان

لا شك أن هناك من أخبار أى عصر، أخبار مقدمة على غيرها فى فهم تاريخه وأعماله ورجاله، ومن الأخبار المقدمة على غيرها فى حوادث العالم الإسلامى والتى أفضت إلى قيام الخلافة الأموية- الأخبار المتعلقة بموقف معاوية من عثمان بن عفان قبل مقتله، وبعد مقتله والمبايعة لعلى بن أبى طالب بالخلافة.

فهذه الأخبار هى التى يمكن منها التثبت من حقيقة البواعث التى كمنت وراء الحوادث والحروب والخصومات.

ما حقيقة دوافع معاوية فى المسلك الذى اختاره فى مناهضة الإمام ؟!

معرفة ذلك مرهونة بالنفاذ إلى حقيقة موقف معاوية من عثمان قبل وبعد مقتله، ومن مبايعة على بالحجاز.

ما لا يقع عليه خلاف أن عمل معاوية كان لنفسه فى كل طلب طلبه من عثمان أو نصحه وأشار عليه به.

فلا شىء من ذلك تجرد من منفعة نظر إليها معاوية لحاضره أو مصيره، وما عدا ذلك قد يكثر فيه الخلاف.

كان معاوية فى عهد الفاروق قانعًا بعطائه السنوى وهو ألف دينار، ولم يكن أحدٌ من الولاة أو الرعية يشكو إحجامًا ولا محاباةً فى الأرزاق، فلما انقضى عهد الفاروق كثرت الشكوى من تقسيم الأرزاق ومن إيثار البعض بالولايات لقرابتهم من الخليفة عثمان، وكانت هذه الشكوى من أهم أسباب الشغب والثورة!

ولم يكن معاوية يجهل هذه النقمة الفاشية فى الولايات والأمصار، ومع ذلك كتب إلى عثمان يطلب زيادة عطائه الذى كان راضيًا به أيام عمر، وتعلل فى طلبه الذى لا بد أنه يدرك أن إجابته تضيف إلى أسباب الشغب، تعلل بكثرة وفود الأمصار والرسل، وبأن الضياع المتروكة لا يؤخذ عنها خراج. فلما أذن له عثمان بزرعها والانتفاع بثمراتها حبسها على نفسه وآل بيته وخدامه وأعوانه، وعمد إلى كل معترض فأقصاه عن الشام إلى حيث يشاء دون مبالاة بما يمكن أن يثيره هناك.

وأخبار أبى ذر الغفارى معه معروفة، وقد أوردت شخصيًّا تفاصيلها فى كتابى عن أبى ذر، وموجز ما ذهب إليه أبو ذر أنه لا ينبغى أن يكون فى ملكه أكثر من قوت يومه وليلته أو شىء ما ينفقه فى سبيل الله. مرددًا قول القرآن.. «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» ( التوبة 34 ). فكان يقول فى الشام: يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء «بشر الكانزين الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم»، وما زال أبو ذر يجوب البلاد ويردد ذلك أو مثله، حتى ولع الفقراء به وأوجبوه على الأغنياء.

حاول معاوية أن يرشوه أو يوقع به، فأرسل إليه ليلاً مندوبًا بألف دينار، ليرسل المندوب فى الصباح مستجيرًا بأبى ذر لأن المال كان لسواه وأنه أخطأ فى الذهاب به إليه. ولكن أبا ذر استمهله يومًا ليجمع الدنانير التى كان قد أرسلها سرًّا إلى الفقراء والمحتاجين، فلما بلغ ذلك معاوية، علم أنه لا سبيل له على أبى ذر، فكتب إلى عثمان مستجيرًا به من أبى ذر، فكتب إليه عثمان أن الفتنة قد أخرجت خطمها ولم يبق إلاَّ أن تثب، وطلب إليه أن يجهز أبا ذر، وأن يرسله إليه مع دليل، وأن يترفق به، وأن يكفكف الناس عنه ما استطاع.

ولما خرج الشاغبون بالفتنة من الكوفة إلى الشام، كتب عثمان إلى معاوية بأن يقوم عليهم، وإن آنس منهم رشدًا أن يقبل منهم، وإن أعيوه أن يردهم إليه.

بيد أن معاوية أذن لهم بعد أن زجرهم- بالذهاب إلى حيث يشاءون، وكتب إلى أمير المؤمنين عثمان يهون له من شأنهم.

على أن أمر هؤلاء الذين صرفهم، ما كان ليعييه استبقاءهم لو أراد، فحين انصرفوا يقصدون الجزيرة، دعاهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد إليه، وتوعدهم وعيدًا لا يشكون فيه، وقال لهم: «يا آلة الشيطان، لا مرحبًا بكم ولا أهلاً. قد رجع الشيطان محسورًا وأنتم فى نشاط، خسر الله عبد الرحمن، إن لم يؤدبكم».. إلى آخر ما عنفهم وتوعدهم به، حتى جعلوا يقولون: نتوب إلى الله أقلنا أقالك الله. وما زالوا به حتى تاب عليهم.

وفارق بين صرف معاوية لهم وكأنه لا يعنيه أمرهم ولا أمر الخليفة، وبين زجر عبد الرحمن لهم حتى تابوا وأنابوا!

وعلى اختلاف وتعدد الروايات، لم يتغير موقف معاوية من اللامبالاة التى التزمها، لا يعنيه إلاَّ أن يصرف الهمّ عنه، دون أن يبالى بما سوف يفعله هؤلاء وأمثالهم، ولا ما يكون من أمر الخليفة المشغوب عليه!

وقد تفاقم الخطب ونظر الخليفة المحصور حوله يطلب الرأى من ذوى الرأى بين خاصته وخاصة المسلمين. واجتمع عنده رهط منهم يومًا أشاروا عليه بما بدا لهم ثم خرجوا فأمسك عثمان بابن عباس فقال له: يا ابن عمى ويا ابن خالتى. إنه لم يبلغنى عنك فى أمرى شىء أحبه ولا أكرهه، وقد علمت أنك رأيت بعض ما رأى الناس فمنعك عقلك وحلمك من أن تظهر ما أظهروا، وقد أحببت أن تعلمنى رأيك فيما بينى وبينك فأعتذر… قال ابن عباس: يا أمير المؤمنين إنك قد ابتليتنى بعد العافية وأدخلتنى فى الضيق بعد السعة. ووالله إن رأيى لك رأى من يجل سنك ويعرف قدرك وسابقتك. ووالله لوددت أنك لم تفعل ما فعلت مما ترك الخليفتان قبلك. فإن كان شيئًا تركاه لأنه ليس لهما علمت أنه ليس لك كما لم يكن لهما، وإن كان ذلك لهما فتركاه خيفة أن ينال منهما مثل الذى نيل منك تركته لما تركاه له، ولم يكونا أحق بإكرام أنفسهما منك بإكرام نفسك..

قال عثمان: فما منعك أن تشير علىّ بهذا قبل أن أفعل ما فعلت ؟ قال ابن عباس:

وما علمى أنك تفعل ذلك قبل أن تفعله: فهب لى صمتًا حتى ترى رأيى.

ويومها خرج ابن عباس وبقى معاوية، وسنرى بماذا أشار على أمين المؤمنين.

رجائى عطية

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