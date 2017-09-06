معاوية فى الميزان 14

لجأ الأستاذ العقاد إلى «الخلائق الأموية» أى التى عُرِفَ بها الأمويون، للتعرف على معاوية، لأنها أصدق مما قد يعترى توصيف المادحين أو القادحين لمعاوية من شبهة الغرض أو الخطأ، حالة كون «خلائق القبيلة» المجموعة فى أجيال متتابعة أصعب تلفيقًا أو إغراضًا، لندرة الاجماع على الخطأ. وه

لجأ الأستاذ العقاد إلى «الخلائق الأموية» أى التى عُرِفَ بها الأمويون، للتعرف على معاوية، لأنها أصدق مما قد يعترى توصيف المادحين أو القادحين لمعاوية من شبهة الغرض أو الخطأ، حالة كون «خلائق القبيلة» المجموعة فى أجيال متتابعة أصعب تلفيقًا أو إغراضًا، لندرة الاجماع على الخطأ.

وهذه «الخلائق الأموية»، خلائق دنيوية نفعية، تميل بالمتخلقين بها إلى مناعم الحياة والعيش الرغد والمنزل الوثير، وتغريهم بالنعم واللذات التى يغدقونها على أنفسهم وعلى الأقربين.

ويستشهد الأستاذ العقاد على تأصل هذه الخليقة فى الأمويين، بما عرف عن اثنين من أكثرهم صلاحًا: عثمان بن عفان، وعمر بن عبد العزيز.

فعثمان بن عفان، يقول عن نفسه قبل إسلامه: «كنت رجلاً مستهترًا بالنساء، وكان لذلك يكثر من الزواج، وحبه لاتخاذ المبانى والعمائر مشهور، كذلك اختصاصه لذوى قرباه بإغداق النعمة عليهم».

وعاش عثمان بعد الاسلام محبًّا للطعام الدسم والصحان المنتقاة وأطايب الطعام وألينه، وفى مقارنة عقدها عنده «عمرو بن أمية الضمرى» بين «الخزيرة» (نوع من الطعام) التى أكلها عنده، وتلك التى كان قد أكلها عند عمر بن الخطاب- بأن ما أكله عند عثمان «أطيب ما أكله قط»، وقال عثمان تعقيبًا على ذلك أن عمر رضى الله عنه قد أتعب من جاء بعده، ثم أضاف قائلاً لضيوفه عن طيب طعامه: «أما والله ما آكله من مال المسلمين ولكنى آكله من مالى. وأنت تعلم أنى كنت أكثر قريش مالاً وأجدّهم فى التجارة، ولم أزل آكل الطعام ما لان منه. وقد بلغت سنًّا، فأَحَبّ الطعام إلى ألينه».

ومن الشائع المعروف أن بنى أمية رفضوا الدخول فى حلف الفضول الذى عقده بنو هاشم والبطون القرشية لنصرة الغريب الذى يُظْلم فى مكة، بل وحرمت على أفرادها الدخول فى هذا الحلف، حتى صرح «عتبة بن ربيعة»، أحد كبارهم، بأنه لولا أن يعتبره قومه خارجًا عنهم، لدخل فى هذا الحلف.

وعمر بن عبد العزيز، المعدود لصلاحه وعدله وورعه وتقواه خامس الخلفاء الراشدين، وصفه ابن الجوزى بأنه رآه فى المدينة أحسن الناس لباسًا وأطيبهم ريحًا، ومن أخيل الناس فى مشيته.. ثم رآه بعد ذلك يمشى مشية الرهبان.

واتفق الرواة على أنه كان يتطيب فى شبابه، معنيًّا بلباسه، يرجّل شعره، أى يسويه ويزينه، ويتبختر فى مشيته حتى عرفت له، ويتختم بالجواهر ويلبس الإزار بمائة دينار، ولا يرى مرتين فى ذات الكساء، وربما تأخر عن موعد الصلاة لانشغاله بتصفيف وتزيين شعره، وأنه بذل جهدًا كبيرًا حتى أقلع عن ذلك، وآب من ترف المسرفين إلى نسك المتزمتين.

وعلى هذا الجهد بقيت معه تلك المشية تعاوده سهوًا، فجعل له قرينًا ينبهه كلما هم أن يثوب إليها.

وقد شهد عمر بن عبد العزيز بَزَخًا تقلب زمنًا فى أعطافه، لولا عرق من الفاروق الذى ينتسب إليه رده من هذا البذخ إلى النسك.

ولست بحاجة- ولا القارئ- للأمثلة الكثيرة التى استحضرها الأستاذ العقاد لتأكيد صحة استخلاصه.

وكان معاوية أمويًّا من الأمويين، يشبههم فى كل هذه الخصال.

وكان فى معاوية كل خصلة من خصال سليمان بن عبد الملك بن مروان، المشهور بترفه الزائد وتنعمه، ولكن لم يسترسل فى ذلك كما استرسل سليمان، فقد كان معاوية قريب الزمن بقدوة النبوة والخلافة الأولى خلافة الراشدين.

وجاء فى تاريخ الطبرى أن معاوية كان يأكل فى اليوم سبع مرات لا تخلو إحداهن من اللحم، ويقول: «والله ما أشبع وإنما أعيا».

ومما ورد بمسند الإمام أحمد، رواية عن ابن عباس حين كان غلامًا يلعب مع الغلمان، أنه كلف باستدعاء معاوية، فذهب ليدعوه فقيل له: إنه يأكل، فلما عاد إلى الرسول وأخبره، كرر عليه الأمر باستدعائه، وتكرر تخلف معاوية لأنه يأكل، فقال النبى عليه السلام فى الثالثة: «لا أشبع الله بطنه».

وينقل الأستاذ العقاد أنه مازال بعد الإمارة يفرط فى مأكله من اللحوم والحلوى والفاكهة، حتى ترهل وعجز عن الوقوف طويلاً، فكان يخطب على المنبر وهو جالس، وكان أول من جلس فى خطبة منبرية.

وشغف معاوية بالأكسية كما شغف بالأطعمة، فلبس الحرير وتختم بالذهب والجوهر وولع بالثياب المزخرفة والموشاة وتزين بالزينة التى كرهها الإسلام لعامة الرجال فضلاً عن الخلفاء الأمراء.

وأورد الأستاذ العقاد كثيرًا من أخبار معاوية فى هذا الباب، نقلاً عن كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، ليضيف أن زهوه بسمته وسماته لم يكن يقل عن زهو سليمان بن عبد الملك الذى يُضْرب به المثل، فكان يصفر لحيته كأنها الذهب، وقد أصابته «لوقة» فى آخر عمره- وهى كأثر الضربة فى الجلد- فكان يستر وجهه ويقول: «رحم الله عبدًا دعا لى بالعافية فقد رميت فى أحسنى ولولا هواى فى يزيد لأبصرت رشدى».

هواه فى ابنه يزيد !

وهوى معاوية فى ابنه يزيد، لون من ألوان هذه الخلة الأموية فيما يورد الأستاذ العقاد، فمحبة الآباء للأبناء وإن كانت مألوفة، إلاَّ أن الأمويين لا يحسبون الأب بارًا بإبنه إلاَّ إذا «نَعَّمه» أو شغل بتنعيمه.

وقد بلغ الأمر بمعاوية أن سعى فى قصة استعان فيها بأبى هريرة وأبى الدرداء، سعى فيها إلى تطليق إمرأة حسناء شغف بها يزيد، ودبر خطة لدفع زوجها: ابن سلام، إلى تطليق زوجته ابنة عمه وأجمل نساء عصره، لأن ابن معاوية يريدها، وقد شغف بها !!

وغير ذلك يرويه الأستاذ العقاد بسنده، للتدليل على أن معاوية كان مهمومًا بشهوات ولده فى زواج وفى غير زواج !

ولا مراء فى أن هذه التربية وهذا التنعيم ليزيد بن معاوية يصعب بعدها، بل ويستحيل، أن يتلقى من التربية والتوجيه ما يصلح به يزيد للخلافة التى قذف بها معاوية إليه !

وكان معاوية- فيما يورد الأستاذ العقاد- ينازع طبعه بين الخليقة الأموية وبين آداب الدين الذى يتولى خلافته، فينزل بنفسه درجات دون منزلة الخلفاء الراشدين لافتتانه بالدنيا واستسلامه لغوايتها !

وقد شعر معاوية بالمنازعة لديه بين هذه الخليقة الأموية وبين آداب المروءة العربية كما شعر بالمنازعة بينها وبين آداب الدين، وربما كره هذا الخلق المأثور حبًّا لنفسه وغيرة على سيادته وعلوه فى نظر المكبرين لآداب المروءة.

ودلت على ذلك روايات.

ولم يؤثر لمعاوية موقف واحد يحسب من مواقف الشجاعة البينة، بل حسب عليه عكس ذلك مما جرى فى صفين.

وهو على حزمه «الدنيوى» لم يصطدم بالخليقة الأموية إلاَّ وهن حزمه.

وعند هذه الخليقة الأموية، فيما يختم به الأستاذ العقاد هذا الفصل، الكثير مما جهله المؤرخون والأقدمون أو تجاهلوه، ولاسيما النهازين من المنتفعين أو المتطوعين.

رجائى عطية

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