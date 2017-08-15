معاوية فى الميزان 1

لست أُخفى أننى أكتب عن معاوية على مضض، ولولا الالتزام بعرض ما فى مدينة العقاد ما كتبت، أو لاختلفت كتابتى كثيرًا عما أورده الأستاذ العقاد عنه فى كتابه: «معاوية فى الميزان». ذلك أننى على اعتقاد جازم لا يتزحزح، أن معاوية سبب بلاء هذه الأمة بالانشطار من ناحية، وبنقل الحكم فيها إلى ملك عضوض و

لست أُخفى أننى أكتب عن معاوية على مضض، ولولا الالتزام بعرض ما فى مدينة العقاد ما كتبت، أو لاختلفت كتابتى كثيرًا عما أورده الأستاذ العقاد عنه فى كتابه: «معاوية فى الميزان». ذلك أننى على اعتقاد جازم لا يتزحزح، أن معاوية سبب بلاء هذه الأمة بالانشطار من ناحية، وبنقل الحكم فيها إلى ملك عضوض وملكية وراثية ظلت منذ بايع لابنه يزيد جبرًا فى حياته، وحتى سقوط الخلافة العثمانية على يد مصطفى كمال أتاتورك، وإعلان إلغائها فى 3 مارس 1924 / 26 رجب 1343 هـ، وأن معاوية يقع على عاتقه ما حدث قرابة أربعة عشر قرنًا من ويلات، وما سال من دماء، وما حاق بالمسلمين من إخفاقات !!

ولا يعنى هذا أن الأستاذ العقاد قعد عن بيان هذه المسئولية، فقد أبان وأجاد وبدأ كتابه حاملاً نظرته النقدية إلى شخصية معاوية وسيرته، إلاَّ أن ما أوفاه يضيق عما أراه وأرى وجوب الإفصاح أكثر، عما تسبب فيه معاوية من كوارث حاقت بالأمة الإسلامية، ولا تزال توابعها قائمة ماضية حتى الآن !!

ومن الأمارات التى لا تفوت عن رأى الأستاذ العقاد فيه، أن كتابه عنه تأخر إصداره حتى عام 1956، بينما كافة العبقريات: محمد، وأبو بكر، وعمر، وعلى، وخالد، قد صدرت هى والصديقة بنت الصديق، وعمرو بن العاص، والحسين أبو الشهداء، وبلال بن رباح قد صدرت فى النصف الأول من أربعينيات القرن الماضى، قبل أكثر من عشر سنوات من صدور كتاب «معاوية فى الميزان».

دلالة تصدير العقاد للكتاب

صدر الأستاذ العقاد كتاب «معاوية فى الميزان»، وقدمه، بعبارات بالغة الدلالة على ما ترمى إليه.

فالتاريخ فيما استهل به التقدير والتصدير، هو عرض الإنسانية.

والعرض مناط الحمد والذم فى الإنسان.

وكذلك التاريخ بالقياس إلى الإنسانية فى جملتها.. لا يكون شيئًا إن لم يكن تقديرًا لما هو صادق أو كاذب، أو ما هو صواب أو خطأ، وما هو حميد أو ذميم، من الحوادث والناس.

وكل شئ فى الحياة الإنسانية هين إذا هان الخلل فى موازين الإنسانية !

وإنها لأهون من ذلك إذا جاوز أمر الخلل إلى انعكاس الأحكام وانقلابها من النقيض إلى النقيض.

يهون كل شئ إذا هانت موازين الإنسانية، لأن موازين الإنسانية جماع ما عندها من الفكر والخلق والعقيدة والذوق والخيال.

ومن هوان الموازين الإنسانية أن يختل كل هذا..

وأهون من ذلك ألاَّ تختل وكفى.. بل تختل وتنعكس، فيوضَع الذم موضع الحمد، والكذب موضع الصدق، والخداع موضع الإخلاص والإيمان..

وقد هان عرض إنسان واحد يشتريه المال أو الغرض فى حياته، فماذا يُقال فى عرض الإنسانية الذى يشترى فى الحياة وبعد الممات، ويزيف فيه الواقع للعيان ثم يلازمه الزيف بعد ذلك مدى الأجيال على صفحات التاريخ !

ذلك أفدح مصاب تصاب به الإنسانية: إنه مصاب فى عرضها، فى صميم أفكارها وأخلاقها وعقائدها وأذواقها وأحلامها.. فى موازينها. فما من شئ يعتز به الإنسان لا يدخل فى هذه الموازين !

وأوجب واجب على الإنسان لضميره، أن يحمى نفسه من شر هذا المصاب الفادح، وألاَّ يتيح لأحد أن «يختلس التاريخ» فى حاضره ومستقبله !

فليس البلاء هنا بلاء منفعة تفوت أو مضرة تحدث، ولكنه بلاء الزيغ فى البصر والبصيرة، وعلينا نحن أن نصحح البصر إذا زاغ، والبصيرة إذا زاغت !!

إن تاريخ الإنسانية من أوائلها إلى حواضرها بعبارة الأستاذ العقاد لا يملك للعاملين غير حُسن التقدير وصدق القياس لما عملوه.

وكثير على أحد أن يبتذل هذا الجزاء، لأنه استطاع أن يحشو بعض البطون أو بعض الجيوب، فيملك بهذه الرشوة الرخيصة- خير ما تؤتيه الإنسانية أحدًا من أبنائها !

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على أن الموازين الإنسانية لا تزيفها فقط الرشوة المقصودة دون غيرها، بل تصاب من النهازين أو «الوصوليين» المطبوعين أو المصنوعين أو المصطنعين..

إن النهازين المطبوعين يتعصبون على أصحاب المُثل العليا، لأنهم بين اثنتين: إما أن يدينوا أنفسهم بالمُثل العليا ويعملوا فى السر والعلانية عمل أصحابها، وذلك مطلب عسير يصطدمون بعقباته، وإما أن ينكروا تلك المُثل العليا على أصحابها، ويتعصبوا لمن ينجح بأساليبهم أو يتمنون له النجاح بأساليبه، وذلك مطلب لا يكلفهم تغيير الطباع وإنْ لم يبلغوه بفعالهم كما بلغه ذوو القدرة من الناجحين الفعالين..

بهذه الكلمات وما استطرد منها، استهل الأستاذ العقاد تقديره وتصديره للكتاب، وهى كلمات بالغة الدلالة بذاتها، لا تحتاج إلى بيان وتعليق، وهى تحمل من السطر الأول الموقف من « معاوية » والميزان الذى نصبه له الأستاذ العقاد !

رجائى عطية

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