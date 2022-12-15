معاوية الصقلي عضوا منتدبا جديدا للتجاري وفا بنك إيجيبت

استقبل التجاري وفا بنك إيجيبت معاوية الصقلي الذي تم تعيينه مؤخرًا في منصب العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة تنفيذي للبنك.

يمتلك معاوية خبرة واسعة تمتد إلى 30 عامًا في كل مجالات العمل المصرفي، من ضمنها 17 عامًا بمجموعة التجاري وفا بنك، حيث لعب دورًا فعالًا في إدارة فروع المجموعة بالمغرب وأوروبا.

حقق معاوية نجاحات عديدة في إقليم أعمال البنك بأوروبا من خلال شبكة فروع تضم 73 فرعًا في 8 دول هي: فرنسا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وسويسرا ولندن وبلجيكا.

ينتقل معاوية إلى منصبه الجديد قادمًا من مؤسسة وفا كاش، الذي شغل بها منصب رئيس ومدير للشركة منذ نوفمبر 2021،

وهي شركة تابعة بنسبة 100% للتجاري وفا بنك، وتعمل في 10 دول؛ من ضمنها 7 دول في غرب أفريقيا، إضافة إلى دول السنغال والكاميرون وتونس، وهي شركة متخصصة في تحويل الأموال والدفع والخدمات المصرفية لذوي الدخل المنخفض.

ويعدّ معاوية رئيس مجلس إدارة مركز النقديات (مركز الدفع بين البنوك) وعضو مجلس إدارة 5 شركات تابعة للتجاري وفا بنك وعضو المجموعة المغربية للدفع بواسطة الهاتف المحمول.

كما شغل عدة مناصب إدارية عليا في مجموعة التجاري وفا بنك بالمغرب؛ مثل تولّيه منصب نائب المدير العام، والمسئول عن الشركات التابعة للتمويل المتخصص، ونائب المدير العام عن بنك معاملات المجموعة، حيث اكتسب خبرة كبيرة في مجال خدمات المعاملات البنكية الدولية (GTB).

وعمل معاوية بمختلف القطاعات داخل المجالات المالية ونجح في إدارة مشروعات بارزة وضخمة، بالإضافة إلى خبراته الطويلة في مجال التحول الرقمي وإدارة التغيير.