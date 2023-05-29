معاهدة البلاستيك فى اجتماعات باريس تركز على إعادة التدوير

تجتمع وفود دولية في العاصمة الفرنسية باريس للعمل على التوصل إلى معاهدة حول إنتاج البلاستيك وذلك في وقت ترى فيه دول ضرورة عدم إنتاج المزيد من البلاستيك بينما تدافع شركات لتصنيع البتروكيماويات عن إعادة التدوير كحل للمخلفات، بحسب وكالة رويترز.

وقبل المحادثات التي تبدأ اليوم الاثنين، قالت العديد من الدول إن هدف المعاهدة يجب أن يكون “القابلية لإعادة الاستخدام” أو إبقاء المنتجات البلاستيكية الموجودة بالفعل نافعة للاستخدام لأطول فترة ممكنة.

وأصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي يستضيف المحادثات، خطة لتقليل مخلفات البلاستيك بنسبة 80 % بحلول عام 2040. وفي ذلك التقرير الصادر هذا الشهر، حدد البرنامج ثلاثة محاور تحرك رئيسية تتمثل في إعادة الاستخدام وإعادة التدوير واعتماد عمليات التغليف على مواد بديلة للبلاستيك.

وانتقدت بعض الجماعات المعنية بالدفاع عن البيئة التقرير لتركيزه على إدارة المخلفات إذ اعتبروا ذلك استسلاما للضغط الذي تمارسه شركات تصنيع البلاستيك والبتروكيماويات.

وقالت تيريز كارلسون المستشارة العلمية للشبكة الدولية للقضاء على الملوثات “الحلول الحقيقية لأزمة البلاستيك ستتطلب وضع ضوابط عالمية على المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع البلاستيك وتخفيض إنتاج البلاستيك بقدر كبير”.

وقالت إنجر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لرويترز إن انتقاد تركيز التقرير على إعادة التدوير تجاهل التوصيات الأشمل التي وردت فيه وتتعلق بإصلاح منظومة التغليف.

وتابعت قائلة “نتحدث عن إعادة التصميم وعندما نتحدث عن ذلك فإننا نتحدث عن كل ما يلزم لتقليل استخدام البلاستيك… ومن هنا يبدأ الأمر”.

وحدد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة 13 ألف مادة كيميائية مرتبطة بإنتاج البلاستيك من بينها أكثر من 3000 مادة توصف بأنها خطرة.