معامل سبيد تفتتح 7 فروع جديدة

أحمد صبرىكشف الدكتور إسماعيل جادالله، عضو مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال المالكة لمعامل سبيد، أن شركته بصدد افتتاح 7 فروع جديدة هذا الشهر، ليصل عددها إلى 32 فرعًا على مستوى الجمهورية.وأوضح جادالله، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن معامل سبيد جددت تعاونها مع منظمة "ريكاس" الدولية بإنجلترا في مجال مب

أحمد صبرى

كشف الدكتور إسماعيل جادالله، عضو مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال المالكة لمعامل سبيد، أن شركته بصدد افتتاح 7 فروع جديدة هذا الشهر، ليصل عددها إلى 32 فرعًا على مستوى الجمهورية.

وأوضح جادالله، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن معامل سبيد جددت تعاونها مع منظمة “ريكاس” الدولية بإنجلترا في مجال مبادلة الخبرات والعينات، فضلاً عن تعاونها مع كبرى المعامل الفرنسية، المعروفة باسم معامل “سيربا” لضمان جودة التحاليل المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى قرب حصولها على شهادة الجودة العالمية للمعامل الشهيرة بالأيزو 15189.

وأكد جادالله، أن شركته ستفتتح فروعها الجديدة بمحافظات المنصورة، والمنيا، والفيوم، بالإضافة إلى فرعين جديدين بالقاهرة، مؤكدًا أن خطة التوسع خلال 3 سنوات القادمة تصل بعدد الفروع الإجمالية إلى 107 فروع بمحافظات الجمهورية المختلفة، و12 فرعًا بمدن أفريقية، بجانب 2 من مستشفيات سبيد، و10 وحدات لسبيد سكان، و5 وحدات لعيادات سبيد علي مستوى الجمهورية.

يذكر أن “سبيد ميديكال” هي الشركة الطبية الوحيدة في مصر، التي تغطي جميع الخدمات الطبية المتكاملة من مستشفيات وعيادات تخصصية ومعامل تحاليل طبية، ومراكز أشعة تشخيصية في كيان واحد.