معامل الشمس تعتزم إضافة 26 فرعًا للتحاليل

شريف عمر:تعتزم شركة معامل الشمس للتحاليل الطبية لزيادة عدد فروعها فى السوق المحلية إلى 90 فرعا عبر إضافة 26 فرعا جديدة قبل نهاية العام الحالى.وقالت مصادر مقربة من شركة المعامل، إن الأخيرة تملك حاليا 64 فرعا بمختلف أنحاء الجمهورية، وتعتزم مستقبلاً إضافة نحو 26 فرعا فى القاهرة الكبرى والدلتا والصع

شريف عمر:

تعتزم شركة معامل الشمس للتحاليل الطبية لزيادة عدد فروعها فى السوق المحلية إلى 90 فرعا عبر إضافة 26 فرعا جديدة قبل نهاية العام الحالى.

وقالت مصادر مقربة من شركة المعامل، إن الأخيرة تملك حاليا 64 فرعا بمختلف أنحاء الجمهورية، وتعتزم مستقبلاً إضافة نحو 26 فرعا فى القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد، بهدف تحقيق أقصى انتشار ممكن بالسوق.

وكانت الشركة قد افتتحت خلال 2017 نحو 20 فرعًا فى مناطق القاهرة والإسكندرية والصعيد، بجانب افتتاح مقر رئيسى ومركز خدمات لمنطقة الدلتا، فيما لفت المصدر الى أن هيكل مساهمى الشركة يتوزع ما بين صندوق Cedar Bridge partners الإماراتى للاستثمار المباشر، والذى يسيطر على 25% من رأس المال، بجانب مستثمرين مصريين ممثلين فى أسرة رائد الأشعة الشهير أسامة خليل.

وأكد المصادر فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن الشركة تجرى مراجعة دورية للفروع للتأكد من جدوى بقائها، وإمكانية استبدالها بالأماكن التى تشهد زيادة فى الطلب على الخدمات، كما تحاول بافتتاح الفروع الجديدة التواجد فى محافظات ومدن لأول مرة، فضلاً عن محاولة استغلال إصدار قانون التأمين الطبى الشامل والذى يعزز من فرص شركات المعامل فى السيطرة على حصة سوقية جيدة.

وشهدت السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة ضخ استثمارات جديدة فى مجال التحاليل الطبية والرعاية الصحية، ظهرت من خلال استحواذ شركة السهم المغربية على 50% من أسهم شركة معامل حساب للتحاليل الطبية، وما تلاها من توسع سلسلة المعامل فى السوق المصرية، بجانب إطلاق مستشفيات السعودى الألمانى لسلسلة معامل تحليل، ونفس الأمر مع شركة الاميدا القابضة.