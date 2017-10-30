معامل الشمس تخطط لزيادة فروعها إلى 80

المال ـ خاصتخطط شركة معامل الشمس للتحاليل الطبية لزيادة عدد فروعها فى السوق المحلية إلى 80 فرعاً بنهاية الربع الأول من العام المقبل.قال مصدر مقرب من شركة المعامل إن الأخيرة تملك حالياً 64 فرعًا بمختلف أنحاء الجمهورية، وتخطط فى الفترة الراهنة لإضافة 16 فرعاً جديداً حتى نهاية الربع الأول من العام

المال ـ خاص

تخطط شركة معامل الشمس للتحاليل الطبية لزيادة عدد فروعها فى السوق المحلية إلى 80 فرعاً بنهاية الربع الأول من العام المقبل.

قال مصدر مقرب من شركة المعامل إن الأخيرة تملك حالياً 64 فرعًا بمختلف أنحاء الجمهورية، وتخطط فى الفترة الراهنة لإضافة 16 فرعاً جديداً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، يتم توزيعها ما بين 4 فى منطقة القاهرة الكبرى، والباقى فى منطقة الدلتا.

وأكد المصدر- الذى فضل عدم ذكر اسمه- فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن شركة المعامل ستعتمد على السيولة الذاتية لتدبير التمويلات اللازمة لافتتاح الفروع الجديدة، لافتاً إلى ان الاستثمارات اللازمة لافتتاح الفروع ليست كبيرة، إذ تقتصر فقط على تأجير وحدات عقارية بمساحات محددة، كما أن التجهيزات الفنية غير مكلفة.

وكانت الشركة قد افتتحت خلال العام الماضى نحو 20 فرعًا فى مناطق القاهرة والإسكندرية والصعيد، بجانب افتتاح مقر رئيسى ومركز خدمات لمنطقة الدلتا.

وأشار المصدر إلى أن رأسمال شركة المعامل يبلغ حالياً 75 مليون جنيه ويتوزع هيكل الملكية ما بين عدد من المساهمين المحليين بجانب صندوق Cedar Bridge partners الإماراتى للاستثمار المباشر والذى يسيطر على %25 من رأسمال الشمس، واستبعد أي نوايا من جانب الملاك لقيد المعامل فى البورصة على المدى المتوسط.

وتطرق المصدر إلى أن قطاع المعامل الطبية يشهد زخماً استثمارياً خلال السنوات الماضية فى ظل ارتفاع الكثافة السكانية، بجانب اتجاه الحكومة ﻹقرار قانون التأمين الطبى الشامل والذى يعزز من فرص شركات المعامل فى السيطرة على حصة سوقية من هذا القانون.

وأوضح أن توجه مجلس النواب لدراسة اقرار قانون موحد لتنظيم عمل معامل التحاليل الطبية فى السوق المحلية من شأنه الحد من الزيادات المستمرة فى إنشاء المعامل غير المرخصة، بما يدفع المواطنين للاهتمام بالمعامل الشهيرة والمضمونة، وهو ما يدفع المعامل الشهيرة للتوسع والانتشار الجيد بمختلف أنجاء الجمهورية.

وكان نواب بالبرلمان قد أعدوا مشروع قانون بنهاية العام الماضى لتنظيم عمل المعامل الطبية فى مصر تبدأ بقصر منح التراخيص على خريجى كليات الطب والعلوم.

وشهدت السوق المحلية خلال الفترة الاخيرة ضخ استثمارات جديدة فى مجال التحاليل الطبية والرعاية الصحية، ظهرت من خلال استحواذ شركة السهم المغربية على %50 من أسهم شركة معامل حساب للتحاليل الطبية بقيمة قاربت 100 مليون جنيه، واعقبها تصريحات أخرى من أمينة حساب رئيسة المعامل بشأن مفاوضاتها للاستحواذ على معامل أخرى بالسوق المحلية.