معالج Kirin960 يزيد السرعة لهواتف هواوي

المال- خاص التزمت شركة هواوي برؤية واضحة تمحورت حول بناء عالم رقمي متقدّم يضمن أعلى درجات التواصل للمستخدمين، لذلك أصبحت تُستخدم من قبل ثلث سكان العالم تقريباً، كما تحتل الشركة المرتبة الثالثة عالميا على مستوى سوق الهواتف الذكية. واحتلت الشركة في عام 2016 المركز الثامن عالميا ضمن قائمة أكبر الشركا

المال- خاص

التزمت شركة هواوي برؤية واضحة تمحورت حول بناء عالم رقمي متقدّم يضمن أعلى درجات التواصل للمستخدمين، لذلك أصبحت تُستخدم من قبل ثلث سكان العالم تقريباً، كما تحتل الشركة المرتبة الثالثة عالميا على مستوى سوق الهواتف الذكية.

واحتلت الشركة في عام 2016 المركز الثامن عالميا ضمن قائمة أكبر الشركات الأكثر إنفاقاً على البحث والتطوير، وذلك وفقا لنتائج مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير الصناعي التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يصدر تصنيفا سنوياً لأكبر 2500 شركة عالمية تستثمر في مجالات البحث والتطوير، وقد أثمرت استثماراتنا الطموحة في مستقبل التكنولوجيا عن تخصيص مبلغ 45 مليار دولار لدعم جهود البحث والتطوير على مدى الأعوام العشرة الماضية، ومن خلال امتلاك قدرات قوية على صعيد البحث والتطوير، نجحت “هواوي” في قيادة أحدث الابتكارات ضمن 3 مجالات تتعلق بالبرمجيات والتطبيقات وهي: أنظمة التشغيل، وواجهات المستخدمين، والأمن.

حقق طرح ’كيرين 960‘ (Kirin 960) عالي الأدء مبيعات استثنائيّة تخطت عتبة 80 مليون حول العالم، الأمر الذي مهد الطريق أمام هواتف هواوي لتحقيق أداء متميّز لاسيما وسط سوق تنافسية للغاية تًقدر قيمتها بملايين الدولارات.

ويمثل المعالج في الهاتف المحمول بشكل عام النواة الأساسية أو المحرك الرئيسي الذي يحافظ على كفاءة التشغيل ويسهم في خض استهلاك الطاقة دون حدوث أي تباطؤ مع مرور الوقت، وبدون توافر هذه النواة جيدة الأداء، فإن الهواتف المحمولة لن تعمل بالطريقة التي يتوقعها المستهلكون. إذ نتفهم جيداً أن الجانب الأبرز بالنسبة لمستخدمي الهواتف المحمولة يتمثل في الأداء المتميز والدورة التشغيلية طويلة الأمد. وبالتوازي مع تحسّن مستويات الأداء والقوة وطرق التواصل، فقد أصبحت معالجاتنا من نوع كيرين المعيار الأساسي لمختلف المعالجات المتطورة وعالية الأداء في القطاع.

كما يمثل معالج ’كيرين 960‘، الذي تمت إضافته إلى هواتف HUAWEI Mate 9، المعالج الاستثنائي والجديد الذي يوفر نفس مستويات الأداء دون أي اختلاف حتى بعد مرور 18 شهراً على شرائه.

وقامت الشركة بتطوير واجهة المستخدمين الخاصة بأجهزة هواوي (EMUI) ومعالج ’كيرين 960‘، وذلك بهدف الاستفادة قدر المستطاع من إمكانات الأجهزة والبرمجيات. ويشتمل الإصدار الجديد من واجهة المستخدمين (EMUI 5.1) على مجموعة متنوعة من الأدوات مثل التعلم الآلي، وحل تخصيص الموارد المطوّر، وتكنولوجيا الذاكرة الفائقة، والتخصيص عميق المستوى لمكونات نظام التشغيل (Android)؛ تلك الابتكارات ستزوّد الهواتف بمستويات منقطعة النظير من السرعة منذ اليوم الأول للتشغيل، فضلاً عن توفير أداء عالي السلاسة والمرونة طوال الدورة التشغيلية.