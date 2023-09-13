معالجات أكثر قوة بقدرة 3 نانوميتر تميز نسخ الـ برو من آيفون 15 

أعلنت شركة أبل في مؤتمرها السنوي اليوم الثلاثاء عن يتم تزويد هاتف آيفون 15 بقدرات أداء أفضل تفوق الموديلات الأخرى، إذ تتسم نسخ الـ برو بشريحة A17 الأسرع المصممة لتأدية عمليات إنتاج جديدة قدرة 3 نانوميتر وذاكرة إضافية. وسيؤدي هذا المعالج إلى تسريع استجابة الأجهزة وزيادة عمر البطارية.

ويحصل آيفون 15 و آيفون 15 بلس على شريحة A16 الأبطأ مقارنة بهواتف آيفون برو التي تم إطلاقها العام الماضي، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

ويتم كذلك تزويد ساعات أبل ووتش بمعالجات أكثر قوة وسرعة، لتسجل أول قفزة في الأداء في هذه الساعات منذ عام 2020.

مميزات نسخ الـ برو من آيفون 15

وأقرت أبل اليوم إدخال تحديثات على نسخة أبل واتش سيريس 8 (Apple Watch Series 8) على الرغم من أن ساعات “أبل” لا تحصل عادة على العديد من التغييرات الرئيسية من سنة إلى أخرى مثل أجهزة “آيفون”. وتتمتع ساعات “أبل” السائدة بنفس الحجم والشكل منذ عام 2018.

وأعلنت الشركة اليوم ترقية الشريحة الموجودة داخل الساعات الجديدة، فضلا عن تحديث أجهزة الاستشعار الصحية الخاصة بها.

وبجانب هذا، أقرت أبل تزويد جهاز أير بودز برو (AirPods Pro) بميزة جديدة لا تحتاج إلى أجهزة جديدة تسمى إدابتف أوديو (Adaptive Audio)، ويتسنى بموجب التحديث الجديد تفعيل التعلم الآلي وتزويده بالبرمجيات لخفض مستوى الصوت وإلغاء الضوضاء حتى يتمكن المستخدمون من إدراك محيطهم المباشر.